Bé trai hơn 2 tuổi mất tích khi trời mưa lớn, lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm

Đời sống 06/06/2026 10:12

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về việc một bé trai hơn 2 tuổi mất tích khi đang chơi gần nhà, Công an xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm và kịp thời đưa cháu bé trở về an toàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 5/6, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an xã Tả Lèng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm bé trai hơn 2 tuổi bị mất tích khi đang chơi gần nhà.

Trước đó, khoảng 18h chiều qua (4/6), Công an xã Tả Lèng tiếp nhận tin báo của anh Giàng A Chiếu (trú tại bản Giang Ma) về việc con trai là cháu G.A.M. (hơn 2 tuổi) mất tích.

Theo gia đình anh Chiếu, trước khi xảy ra sự việc, cháu M. chơi cùng một số trẻ em trong bản. Khi phát hiện cháu không có mặt tại khu vực vui chơi, người thân và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Xác định đây là trường hợp khẩn cấp do cháu bé còn nhỏ tuổi trong khi thời tiết trên địa bàn đang có mưa lớn, Công an xã Tả Lèng đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và Ban Chỉ huy quân sự xã tổ chức tìm kiếm.

Bé trai hơn 2 tuổi mất tích khi trời mưa lớn, lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tìm thấy cháu G.A.M. trong một bụi cây - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTV News, quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi, cây cối rậm rạp và trời mưa. Lực lượng chức năng đã chia thành nhiều tổ, rà soát các khu vực xung quanh bản và những nơi cháu bé có thể đi lạc.

Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy cháu M. tại một bụi cây cách nhà khoảng 800m. Lúc này, cháu bé có biểu hiện mệt mỏi, người ướt do dầm mưa.

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