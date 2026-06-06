Nữ giáo viên bị chồng bạo hành tử vong sau 2 tháng điều trị

Đời sống 06/06/2026 09:43

Ngày 4/6, chị Đ.T.H.C (SN 1990, thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) đã tử vong sau hơn 2 tháng điều trị tích cực do bị chồng bạo hành tổn hại sức khỏe nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, lãnh đạo UBND xã Quảng Hà (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, ngày 4/6, chị Đ.T.H.Ch. (SN 1990, trú tại thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà) – nạn nhân trong vụ việc bị chồng bạo hành dẫn đến tổn hại 95% sức khỏe – đã tử vong sau quá trình điều trị tại bệnh viện.

Trước khi xảy ra vụ việc, chị Đ.T.H.Ch. là giáo viên công tác tại xã Đường Hoa (tỉnh Quảng Ninh). Người chồng, đồng thời là đối tượng gây ra vụ việc là Đinh Hữu Quý .

Nữ giáo viên bị chồng bạo hành tử vong sau 2 tháng điều trị - Ảnh 1
Khu vực xảy ra sự việc nữ giáo viên bị chồng đánh - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ Báo Công lý, dựa vào tài liệu điều tra của cơ quan Công an, ngày 31/3, Đinh Hữu Quý (SN 1986, trú tại thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà), đã có hành vi sử dụng tay chân đánh gây thương tích cho vợ là chị Đ.T.H.Ch. Hậu quả được xác định, chị Ch., bị tổn hại 95% sức khỏe.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến đầu tháng 4/2026, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Hữu Quý về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đau lòng: Nữ sinh lớp 8 bị sét đánh tử vong trong lúc đi chăn bò thuê

Đau lòng: Nữ sinh lớp 8 bị sét đánh tử vong trong lúc đi chăn bò thuê

Ngày 5/6, UBND xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ đau buồn với gia đình nữ sinh K.H.L. (SN 2011, trú làng Ia Khưng, xã Chư Pưh), tử vong do sét đánh khi đang chăn bò.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng đánh vợ tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 37 phút trước
Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 52 phút trước
Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 37 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 7 phút trước
Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong