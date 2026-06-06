Nữ giáo viên bị chồng bạo hành tử vong sau 2 tháng điều trị

Đời sống 06/06/2026 09:43

Ngày 4/6, chị Đ.T.H.C (SN 1990, thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) đã tử vong sau hơn 2 tháng điều trị tích cực do bị chồng bạo hành tổn hại sức khỏe nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, lãnh đạo UBND xã Quảng Hà (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, ngày 4/6, chị Đ.T.H.Ch. (SN 1990, trú tại thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà) – nạn nhân trong vụ việc bị chồng bạo hành dẫn đến tổn hại 95% sức khỏe – đã tử vong sau quá trình điều trị tại bệnh viện.

Trước khi xảy ra vụ việc, chị Đ.T.H.Ch. là giáo viên công tác tại xã Đường Hoa (tỉnh Quảng Ninh). Người chồng, đồng thời là đối tượng gây ra vụ việc là Đinh Hữu Quý .

Nữ giáo viên bị chồng bạo hành tử vong sau 2 tháng điều trị - Ảnh 1
Khu vực xảy ra sự việc nữ giáo viên bị chồng đánh - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ Báo Công lý, dựa vào tài liệu điều tra của cơ quan Công an, ngày 31/3, Đinh Hữu Quý (SN 1986, trú tại thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà), đã có hành vi sử dụng tay chân đánh gây thương tích cho vợ là chị Đ.T.H.Ch. Hậu quả được xác định, chị Ch., bị tổn hại 95% sức khỏe.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến đầu tháng 4/2026, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Hữu Quý về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

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