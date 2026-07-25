Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long 'gây sốt' với bộ ảnh cưới đẹp như mơ

Sao quốc tế 25/07/2026 17:30

Mới đây, Trương Tịnh Nghi đã chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh hậu trường được thực hiện trong quá trình ghi hình. Trong những bức ảnh, nữ diễn viên diện váy cưới trắng tinh khôi, cầm bó hoa trên tay và nở nụ cười rạng rỡ.

Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long đang thu hút sự chú ý của khán giả Hoa ngữ sau khi đoàn phim Chó Hoang Và Xương tung loạt ảnh cưới của hai nhân vật chính. Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình đẹp đôi, những hình ảnh ngọt ngào còn khiến người hâm mộ thêm kỳ vọng vào chuyện tình nhiều cảm xúc giữa Trần Dị và Miêu Tĩnh.

Mới đây, Trương Tịnh Nghi đã chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh hậu trường được thực hiện trong quá trình ghi hình. Trong những bức ảnh, nữ diễn viên diện váy cưới trắng tinh khôi, cầm bó hoa trên tay và nở nụ cười rạng rỡ. Ngay sau khi được đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận về hàng loạt lời khen dành cho nhan sắc trong trẻo của nữ diễn viên cũng như "phản ứng hóa học" giữa cô và bạn diễn Tống Uy Long.

Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long 'gây sốt' với bộ ảnh cưới đẹp như mơ - Ảnh 1

Đây cũng là lần hiếm hoi khán giả được chiêm ngưỡng tạo hình cô dâu của nhân vật Miêu Tĩnh. Với thiết kế váy cưới mang phong cách cổ điển, kết hợp khăn voan mỏng và kiểu tóc búi gọn, Trương Tịnh Nghi mang đến hình ảnh dịu dàng, thanh lịch. Trong khi đó, Tống Uy Long xuất hiện trong bộ vest đen lịch lãm, tôn lên vẻ trưởng thành của nhân vật Trần Dị. Sự kết hợp hài hòa giữa hai diễn viên tạo nên những khung hình đậm chất điện ảnh, được nhiều khán giả đánh giá là một trong những tạo hình đẹp nhất của phim.

Chó Hoang Và Xương kể về hành trình trưởng thành của Trần Dị và Miêu Tĩnh - hai con người không cùng huyết thống nhưng luôn đồng hành, trở thành chỗ dựa quan trọng trong cuộc đời nhau. Bên cạnh câu chuyện tình yêu, bộ phim còn khai thác các chủ đề về gia đình, tổn thương, sự chữa lành và quá trình vượt qua nghịch cảnh để tìm thấy hạnh phúc.

Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long 'gây sốt' với bộ ảnh cưới đẹp như mơ - Ảnh 2Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long 'gây sốt' với bộ ảnh cưới đẹp như mơ - Ảnh 3Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long 'gây sốt' với bộ ảnh cưới đẹp như mơ - Ảnh 4Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long 'gây sốt' với bộ ảnh cưới đẹp như mơ - Ảnh 5

Theo những hình ảnh được hé lộ, phân cảnh đám cưới được xây dựng theo phong cách thập niên 1990 với không gian ấm cúng và lãng mạn. Đây được xem là một trong những khoảnh khắc đáng mong chờ nhất của bộ phim, đánh dấu cái kết viên mãn sau hành trình đầy biến cố của hai nhân vật chính.

Được biết, cảnh cưới xuất hiện trong phần ngoại truyện đặc biệt sau khi câu chuyện chính khép lại. Việc bổ sung phân đoạn này được xem như món quà mà ê-kíp gửi tới người hâm mộ, giúp mối tình của Trần Dị và Miêu Tĩnh có một kết thúc trọn vẹn hơn. Loạt ảnh cưới vì thế không chỉ tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội mà còn góp phần gia tăng kỳ vọng của khán giả dành cho Chó Hoang Và Xương trước khi bộ phim chính thức ra mắt.

Trương Tịnh Nghi chinh phục khán giả nhờ màn hóa thân ấn tượng trong Chó Hoang Và Xương

Trương Tịnh Nghi chinh phục khán giả nhờ màn hóa thân ấn tượng trong Chó Hoang Và Xương

Thời gian gần đây, bộ phim truyền hình Chó Hoang Và Xương (Dã Cẩu Cốt Đầu) nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, đồng thời đạt thành tích khả quan cả về độ thảo luận lẫn sức hút trên các nền tảng. Trong đó, nữ chính Trương Tịnh Nghi trở thành tâm điểm chú ý nhờ màn thể hiện được đánh giá cao.

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