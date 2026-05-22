Khoảnh khắc cực tình cảm của Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long 'gây sốt' cõi mạng

Sao quốc tế 22/05/2026 13:36

Loạt ảnh mới của Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi cả hai xuất hiện với những khoảnh khắc đầy tình tứ, ngọt ngào. Không chỉ gây bàn luận bởi ngoại hình nổi bật, bộ ảnh còn khiến nhiều khán giả càng thêm kỳ vọng vào màn hợp tác của cặp đôi trong dự án phim ngôn tình chuyển thể Chó Hoang Và Xương.

Trong loạt hình được chia sẻ, Trương Tịnh Nghi gây ấn tượng với visual trong trẻo, nhẹ nhàng đúng phong cách thanh xuân quen thuộc. Nữ diễn viên lựa chọn trang phục trắng tối giản nhưng vẫn nổi bật nhờ thần thái dịu dàng cùng nụ cười rạng rỡ. Trong khi đó, Tống Uy Long tiếp tục phát huy lợi thế ngoại hình với vẻ điển trai, chiều cao nổi bật và khí chất nam thần màn ảnh.

Điều khiến bộ ảnh nhanh chóng lan truyền chính là tương tác tự nhiên giữa hai diễn viên. Từ khoảnh khắc tựa sát bên nhau đến biểu cảm đầy cảm xúc, Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long tạo cảm giác như một cặp đôi đang yêu thực sự. Nhiều khán giả nhận xét cả hai sở hữu phản ứng hóa học tốt ngay cả trong ảnh tĩnh, qua đó góp phần làm tăng sự mong đợi dành cho bộ phim sắp lên sóng.

Khoảnh khắc cực tình cảm của Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long 'gây sốt' cõi mạng - Ảnh 1Khoảnh khắc cực tình cảm của Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long 'gây sốt' cõi mạng - Ảnh 2

Được biết, Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long hiện cùng tham gia dự án Chó Hoang Và Xương, một tác phẩm ngôn tình chuyển thể nhận được nhiều sự quan tâm thời gian qua. Phim lấy bối cảnh tại Đằng Thành vào thập niên 1990, xoay quanh câu chuyện tình cảm nhiều biến động giữa Trần Dị và Miêu Tĩnh. 

Trong tác phẩm, Tống Uy Long đảm nhận vai Trần Dị - chàng trai mang vẻ ngoài bất cần nhưng nội tâm nhiều tổn thương. Trong khi đó, Trương Tịnh Nghi vào vai Miêu Tĩnh, cô gái dịu dàng nhưng mạnh mẽ trong cảm xúc. Sự gặp gỡ giữa hai con người với tính cách khác biệt dần tạo nên một chuyện tình vừa ngọt ngào vừa day dứt giữa bối cảnh thanh xuân và những biến động của tuổi trẻ.

Khoảnh khắc cực tình cảm của Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long 'gây sốt' cõi mạng - Ảnh 3Khoảnh khắc cực tình cảm của Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long 'gây sốt' cõi mạng - Ảnh 4Khoảnh khắc cực tình cảm của Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long 'gây sốt' cõi mạng - Ảnh 5Khoảnh khắc cực tình cảm của Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long 'gây sốt' cõi mạng - Ảnh 6

Ngay từ khi công bố dàn diễn viên, bộ phim đã thu hút sự chú ý nhờ sự kết hợp của hai gương mặt trẻ nổi bật màn ảnh Hoa ngữ. Tống Uy Long vốn được biết đến qua nhiều dự án ngôn tình nhờ ngoại hình chuẩn nam chính và khả năng tạo cảm giác couple với bạn diễn. Trong khi đó, Trương Tịnh Nghi lại ghi dấu ấn với hình tượng nữ chính mang nét đẹp điện ảnh cùng lối diễn xuất thiên về cảm xúc tự nhiên.

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