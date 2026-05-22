Thứ 'thuốc bổ tự nhiên' bán đầy ngoài chợ giá vài nghìn đồng, biết cách ăn tốt ngang nhân sâm

Dinh dưỡng 22/05/2026 05:00

Nấm rơm là một trong những loại nấm được đánh giá là lành tính, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng. Nấm có vị ngọt, mọng nước và có thể chế biến thành rất nhiều món ăn. Ngoài ra, nấm rơm còn có tác dụng chữa bệnh, tăng cường sức khỏe cho cơ thể.

Nấm rơm hay còn gọi là nấm mũ rơm được trồng tự nhiên nên khá tốt cho sức khỏe. Nấm rơm tươi có thớ thịt mềm, mịn, hương vị độc đáo. Nấm rơm có thể phơi khô để ăn dần. Với nhiều chất dinh dưỡng trong thành phần, nấm rơm mang đến nhiều công dụng tốt, đặc biệt là hỗ trợ điều trị bệnh.

Công dụng của nấm rơm đối với sức khỏe 

Nấm rơm giúp tăng cường hệ miễn dịch: Không chỉ giàu vitamin và khoáng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch, nấm rơm cũng có chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại những gốc tự do, phòng ngừa nhiễm trùng và giúp những vết thương nhanh lành hơn.

Tốt cho sức khỏe tim mạch: Trong loại nấm này có chứa nhiều khoáng chất và kali rất tốt cho hoạt động của hệ tim mạch. Cụ thể, kali có tác dụng đảm bảo cho mạch máu hoạt động ổn định, chống viêm nhiễm cho các cơ quan nội tạng. Bên cạnh đó, tiêu thụ nấm rơm cũng giúp giảm cholesterol hiệu quả.

Ngăn ngừa ung thư: Nấm rơm có chứa chất Axit linoleic có tác dụng hạn chế tình trạng tăng hormone estrogen, từ đó hạn chế tình trạng mất cân bằng nội tiết tố và phòng ngừa ung thư vú. Ngoài ra, loại nấm này còn có chứa hợp chất beta-glucans, có tác dụng ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của những tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Hơn nữa, chất selen trong nấm rơm còn giúp ức chế tế bào ung thư.

Là thực phẩm phù hợp cho người bị tiểu đường: Nấm rơm có lượng chất béo và carbohydrate tương đối thấp nên rất tốt cho sức khỏe và phù hợp với người bệnh tiểu đường. Nấm rơm rất tốt cho các hoạt động của gan, tuyến tụy, giúp tăng sản sinh insulin ở mức thích hợp.

Giúp xương chắc khỏe: Nấm rơm có chứa một lượng lớn canxi và cũng là một loại thực phẩm rất giàu vitamin D. Đây đều là những chất dinh dưỡng cần thiết và quan trọng cho sự phát triển của hệ thống xương khớp. Do đó, bổ sung nấm rơm trong các bữa ăn hàng ngày cũng chính là cách giúp bạn tăng cường và hạn chế nguy cơ mắc phải các bệnh lý về xương khớp.

Ăn nấm rơm đúng cách như thế nào?

Ăn nấm rơm có tốt không còn phụ thuộc vào việc bạn chọn nguyên liệu và chế biến món ăn. Dưới đây là những lưu ý để bạn ăn nấm rơm đúng cách:

Chọn mua nấm tươi chưa nở hết, có mũ tròn, khi bóp nhẹ thấy vẫn còn cứng, không bị mềm nhũn.

Sau khi mua nấm về, bạn cần cạo sạch bụi bẩn, cắt bỏ gốc, ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 20 phút, đem xả lại 2 lần dưới nước sạch.

Chọn mua nấm khô, bạn hãy quan sát màu sắc, hình dạng, mùi của nấm trước khi mua được loại ngon và mới. Không nên mua nấm để quá lâu hay nấm có mùi mốc.

Đối với nấm rơm khô, trước khi chế biến, bạn hãy ngâm trong nước muối pha loãng rồi nấu trên nồi nước đun sôi khoảng 5 phút, sau đó rửa lại với nước sạch, để ráo.

Không nên rửa nấm tươi quá kỹ trước khi chế biến để giữ nguyên dưỡng chất của nấm.

Không nấu nấm trong nồi nhôm để nấm không bị chuyển sang màu thâm đen.

Không chế biến nấm rơm cùng thực phẩm có tính hàn để tránh bị đau bụng, khó chịu.

Không uống rượu khi ăn nấm vì 2 món ăn này kỵ nhau. Việc bạn ăn nấm và uống rượu cùng lúc có thể dẫn đến ngộ độc với hiện tượng co giật kéo dài, nôn mửa.

Nấm rơm không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn Á Đông mà còn được xem là "thực phẩm chức năng tự nhiên" nhờ giá trị dinh dưỡng cao. Giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, nấm rơm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách.

