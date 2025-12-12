Không chỉ ngon, nấm rơm còn mang đến loạt lợi ích bất ngờ không phải ai cũng biết

Nấm rơm hay còn gọi là nấm mũ rơm được trồng tự nhiên nên khá tốt cho sức khỏe. Nấm rơm tươi có thớ thịt mềm, mịn, hương vị độc đáo. Nấm rơm có thể phơi khô để ăn dần. Với nhiều chất dinh dưỡng trong thành phần, nấm rơm mang đến nhiều công dụng tốt, đặc biệt là hỗ trợ điều trị bệnh.

Tốt cho hệ tim mạch: Kali và đồng là hai khoáng chất có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe hệ tim mạch. Kali đảm bảo cho mạch máu hoạt động ổn định, trong khi đồng có đặc tính chống vi khuẩn, giúp ngăn ngừa viêm nhiễm các cơ quan nội tạng. Ngoài ra, ăn nhiều nấm rơm cũng giúp giảm lượng cholesterol trong cơ thể nhờ vào hàm lượng chất đạm cao.

Tăng cường hệ miễn dịch: Hàm lượng vitamin trong nấm rơm giúp ích cho các hoạt động của hệ miễn dịch. Ngoài ra, loại nấm này cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do, giảm nguy cơ nhiễm trùng và giúp các vết thương, vết loét nhanh hồi phục hơn.

Tốt cho người bị tiểu đường: Insulin tự nhiên, chất béo và carbohydrate có trong nấm rơm rất tốt cho người bệnh bị đái tháo đường. Ngoài ra, loại nấm này còn giúp cải thiện chức năng của các cơ quan quan trọng như gan, tuyến tụy và các tuyến nội tiết khác, từ đó tạo insulin với lượng phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung protein: Cơ thể cần chất đạm để thúc đẩy quá trình tăng trưởng, duy trì mô và hỗ trợ các chức năng quan trọng. Trong khi đó, nấm rơm có hàm lượng chất đạm khá cao. Thường xuyên ăn loại nấm này sẽ có lợi trong quá trình phát triển cơ thể.

Giúp xương chắc khỏe: Canxi và vitamin D đều là dưỡng chất rất cần thiết cho sự phát triển của xương. Bổ sung nấm rơm vào khẩu phần ăn giúp tăng cường sức khỏe xương và ngăn ngừa các bệnh xương khớp.

Ăn nhiều nấm rơm có tốt không?

Nấm rơm rất dễ ăn và có chứa nhiều dưỡng chất nhưng hãy loại bỏ ngay suy nghĩ ăn càng nhiều nấm rơm càng tốt. Việc ăn quá nhiều nấm rơm không thể mang lại nhiều lợi ích như mong đợi mà còn có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như sau:

Rối loạn tiêu hóa: Trong đó phổ biến nhất là một số triệu chứng như đau quặn bụng và tiêu chảy.

Ảnh minh họa: Internet

Dị ứng: Mặc dù dị ứng với nấm rơm là hiện tượng rất hiếm gặp. Triệu chứng khi bị dị ứng với nấm rơm có thể kể đến như triệu chứng thở khò khè, nổi mề đay, khó thở, sưng họng, ho, sưng môi hoặc sưng lưỡi, co thắt thanh quản hoặc, ngất xỉu,...

Nhiễm asen, gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ăn nấm rơm đúng cách như thế nào?

Ăn nấm rơm có tốt không còn phụ thuộc vào việc bạn chọn nguyên liệu và chế biến món ăn. Dưới đây là những lưu ý để bạn ăn nấm rơm đúng cách:

Sau khi mua nấm về, bạn cần cạo sạch bụi bẩn, cắt bỏ gốc, ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 20 phút, đem xả lại 2 lần dưới nước sạch.

Đối với nấm rơm khô, trước khi chế biến, bạn hãy ngâm trong nước muối pha loãng rồi nấu trên nồi nước đun sôi khoảng 5 phút, sau đó rửa lại với nước sạch, để ráo.

Ảnh minh họa: Internet

Không nên rửa nấm tươi quá kỹ trước khi chế biến để giữ nguyên dưỡng chất của nấm.

Không nấu nấm trong nồi nhôm để nấm không bị chuyển sang màu thâm đen.

Không chế biến nấm rơm cùng thực phẩm có tính hàn để tránh bị đau bụng, khó chịu.

Không uống rượu khi ăn nấm vì 2 món ăn này kỵ nhau. Việc bạn ăn nấm và uống rượu cùng lúc có thể dẫn đến ngộ độc với hiện tượng co giật kéo dài, nôn mửa.