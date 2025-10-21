4 công dụng tuyệt vời của nấm hương đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Nấm hương được mệnh danh là "vua của các loại nấm" nhờ hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Không chỉ góp phần làm phong phú bữa ăn, nấm hương còn mang đến nhiều lợi ích, hỗ trợ tăng cường đề kháng và phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.

Vitamin D: Là một trong số ít các nguồn thực vật cung cấp Vitamin D (đặc biệt là nấm được phơi nắng), rất cần thiết cho sức khỏe xương và chức năng miễn dịch.

Nấm hương là một nguồn cung cấp dinh dưỡng tuyệt vời với hàm lượng calo thấp nhưng giàu các vitamin và khoáng chất quan trọng:

Vitamin nhóm B: Giàu Riboflavin (B2), Niacin (B3), Axit Pantothenic (B5), B6, và Folate (B9), đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa năng lượng và chức năng thần kinh.

Khoáng chất: Cung cấp Đồng, Selen, Kali, Kẽm và Mangan. Đồng và Selen là những chất chống oxy hóa mạnh, trong khi Kali giúp điều hòa huyết áp.

Chất Xơ và Protein: Cung cấp chất xơ dồi dào, hỗ trợ tiêu hóa. Nấm hương cũng chứa các axit amin thiết yếu, là lựa chọn protein tuyệt vời cho người ăn chay.

Công dụng của nấm hương đối với sức khỏe

Nấm hương tốt cho sức khỏe tim mạch

Nhờ chứa 3 hợp chất nổi bật là Eritadenine, sterol, chất xơ beta glucan nên nhiều đánh giá đã chỉ ra việc sử dụng nấm hương sẽ giúp làm giảm cholesterol, từ đó bảo vệ sức khỏe tim mạch được tốt hơn.

Một vài nghiên cứu thực hiện trên chuột về nấm hương cho thấy, chế độ ăn nhiều chất béo có bổ sung nấm hương của những con chuột có gan bị nhiễm mỡ ít hơn, mảng bám ít xuất hiện hơn trên thành động mạch cũng như hàm lượng cholesterol thấp hơn hẳn so với chuột không ăn nấm. Vì thế, việc bổ sung loại nấm này mang đến lợi ích rất tốt để bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Nấm làm giảm cholesterol trong máu

Eritadenine - một hợp chất quan trọng có trong nấm đã được chứng minh có hiệu quả làm giảm cholesterol trong máu nhờ làm giảm huyết áp và nồng độ cholesterol.

Nấm hương mang tác dụng ngăn ngừa ung thư

Một trong những lợi ích nổi bật và được đánh giá cao của nấm hương là giúp ngăn ngừa một số bệnh ung thư dễ mắc hiện nay nhờ các hợp chất polysaccharide. Chất polysaccharide lentinan có khả năng chống lại sự phát triển của khối u bằng cách kích hoạt hệ thống miễn dịch hoạt động mạnh mẽ.

Nấm hương khiến xương chắc khỏe

Việc ăn nấm hương tươi góp phần giúp xương chắc khỏe hơn, bởi dưới tác động của tia cực tím trong ánh nắng mặt trời, chất ergosterol có trong nấm sẽ chuyển hóa thành vitamin D2. Khi cơ thể được cung cấp đủ lượng vitamin D sẽ giúp xương chắc khỏe, hạn chế tình trạng còi xương, đặc biệt giảm thiểu nguy cơ phát triển bệnh viêm khớp dạng thấp ở phụ nữ và đa xơ cứng.

Lưu ý khi sử dụng nấm hương

Mặc dù nấm hương là thực phẩm bổ dưỡng và lành tính, nhưng nếu sử dụng không đúng cách có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, khi chế biến và sử dụng nấm hương, người dùng cần đặc biệt lưu ý một số vấn đề sau:

Chế biến đúng cách

Để giữ trọn dinh dưỡng trong nấm hương, bạn nên ngâm nấm trong nước lạnh 20 - 30 phút trước khi chế biến. Cách này giúp nấm mềm đều mà vẫn bảo toàn được các hoạt chất quý như beta-glucan và lentinan.

Bạn không nên ngâm nước nóng hay rửa quá kỹ dưới vòi mạnh vì sẽ làm tan các vitamin nhóm B và khoáng chất. Khi nấu, bạn cần đảm bảo nhiệt độ trên 75°C để phân hủy hoàn toàn kitin - thành phần khó tiêu trong vách tế bào nấm.

Liều lượng hợp lý

Theo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng, chỉ nên dùng 3 - 5 cái nấm hương khô mỗi ngày (tương đương 5 - 10g). Cần tránh lạm dụng quá 20g/ngày vì hàm lượng chất xơ cao có thể gây đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Thời điểm dùng tốt nhất

Thời gian lý tưởng nhất để ăn nấm hương là vào buổi sáng hoặc trưa, khi cơ thể hấp thu vitamin D tốt nhất nhờ ánh nắng mặt trời. Bạn nên tránh dùng nấm hương vào tối muộn vì có thể gây khó ngủ. Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên ăn nấm hương dùng 2 - 3 lần/tuần là đủ để phát huy tác dụng, không gây dư thừa dưỡng chất.