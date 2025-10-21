Chương trình “Cùng nhau bước” được ra mắt nhằm tạo một cộng đồng để kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp kiến thức y khoa và hỗ trợ tinh thần cho người bệnh cùng gia đình.
AstraZeneca vừa triển khai tại Việt Nam hàng loạt chương trình hợp tác sâu rộng với các đối tác y tế trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị bệnh không lây nhiễm, trong đó có ung thư.
Cụ thể, ngày 20/10/2025, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đã phối hợp với Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam chính thức ra mắt chương trình “Cùng nhau Bước” (Circle Hope).
Chương trình với mục tiêu nâng cao nhận thức và thúc đẩy việc phát hiện và điều trị sớm ung thư vú.
Chương trình được ra mắt nhằm tạo một cộng đồng để kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp kiến thức y khoa và hỗ trợ tinh thần cho người bệnh cùng gia đình.
Ra đời từ nhu cầu thực tế của nhiều người bệnh và gia đình, khi họ thường có nhiều lo lắng, bất an trong quá trình chẩn đoán, điều trị bệnh, chương trình sẽ là nguồn trợ lực đồng hành giúp họ vượt qua khó khăn.
Ông Atul Tandon - Tổng Giám đốc Astrazeneca Việt Nam cùng đại diện Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM
Ông Atul Tandon - Tổng Giám đốc Astrazeneca Việt Nam cho biết: “Chúng tôi mong muốn loại bỏ ung thư khỏi danh sách là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.
Chúng tôi sẽ mang đến những thay đổi tích cực cho người bệnh ung thư thông qua các loại thuốc tiên tiến, hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài ngành”.
BSCKII. Võ Đức Hiếu – Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực liên tục của AstraZeneca, đã hợp tác triển khai nhiều chương trình y tế nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị ung thư tại Việt Nam.
Chương trình “Cùng nhau Bước” ra mắt hôm nay là một trong những sáng kiến góp phần cải thiện hành trình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư”.
Ngoài ra, AstraZeneca cũng tài trợ Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng và Bệnh viện K triển khai Dự án “Navigation - BrightPink”. Đây là chương trình đầu tiên hỗ trợ chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư vú và buồng trứng.
Dự án này được đánh giá cao bởi mô hình đa ngành, cá thể hóa, phối hợp nhiều chuyên khoa (dinh dưỡng, vật lý trị liệu, tâm lý) để cung cấp chương trình hỗ trợ được thiết kế riêng theo nhu cầu của từng bệnh nhân.
Đáng chú ý, dự án phát triển các ứng dụng di động (SNS Assistant, Safe and Sound K) và thiết bị theo dõi sức khỏe (Smart Ring) giúp bệnh nhân tiếp cận thông tin, quản lý sức khỏe hiệu quả hơn trong suốt hành trình điều trị.
Trước đó, ngày 19/09/2025, AstraZeneca đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội Ung thư Việt Nam (VCA) nhằm cập nhật các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư quốc gia, trong đó có ung thư vú và các ung thư khác ở phụ nữ.
Theo báo cáo GLOBOCAN 2022 của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất trong các loại ung thư ở phụ nữ, chiếm 28,9%.
Tại Việt Nam năm 2022, ung thư vú là loại ung thư có số ca mắc mới cao nhất với 24.563 ca (chiếm 13,6% tổng ca ung thư) và chiếm 8,3% tổng số tử vong do ung thư hàng năm.
Tỷ lệ sống sót trên 5 năm ở bệnh nhân di căn chỉ khoảng 30%, trong khi tỷ lệ này ở bệnh nhân tái phát chỉ đạt 17%.
Ung thư vú gây gánh nặng bệnh tật nặng nề: 50% bệnh nhân đối mặt căng thẳng tâm lý, lo âu, trầm cảm. Họ có nhu cầu cao về hỗ trợ thông tin, dinh dưỡng, tâm lý và tài chính.
Xu hướng đáng lo ngại là tỷ lệ chẩn đoán muộn (giai đoạn III-IV) vẫn cao, kèm hiện tượng trẻ hóa: 15% bệnh nhân dưới 40 tuổi, 45% dưới 50 tuổi được chẩn đoán di căn.
Phụ nữ trẻ thường biểu hiện ở giai đoạn tiến triển, tỷ lệ tái phát tại chỗ cao hơn và sống sót chung thấp hơn.
Tuy nhiên, tỷ lệ phát hiện sớm (giai đoạn 0-I-II) đã cải thiện từ 52,4% (2008-2010) lên 76,6%.
Theo chuyên gia, chẩn đoán sớm giúp tỷ lệ sống thêm 5 năm đạt 90%, thậm chí ở nhóm trẻ tuổi, tỷ lệ sống thêm 10 năm vượt 80%.