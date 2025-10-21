AstraZeneca vừa triển khai tại Việt Nam hàng loạt chương trình hợp tác sâu rộng với các đối tác y tế trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị bệnh không lây nhiễm, trong đó có ung thư.

Chương trình với mục tiêu nâng cao nhận thức và thúc đẩy việc phát hiện và điều trị sớm ung thư vú.

Cụ thể, ngày 20/10/2025, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đã phối hợp với Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam chính thức ra mắt chương trình “Cùng nhau Bước” (Circle Hope).

Chương trình được ra mắt nhằm tạo một cộng đồng để kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp kiến thức y khoa và hỗ trợ tinh thần cho người bệnh cùng gia đình.

Ra đời từ nhu cầu thực tế của nhiều người bệnh và gia đình, khi họ thường có nhiều lo lắng, bất an trong quá trình chẩn đoán, điều trị bệnh, chương trình sẽ là nguồn trợ lực đồng hành giúp họ vượt qua khó khăn.

Ông Atul Tandon - Tổng Giám đốc Astrazeneca Việt Nam cùng đại diện Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM

Ông Atul Tandon - Tổng Giám đốc Astrazeneca Việt Nam cho biết: “Chúng tôi mong muốn loại bỏ ung thư khỏi danh sách là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.

Chúng tôi sẽ mang đến những thay đổi tích cực cho người bệnh ung thư thông qua các loại thuốc tiên tiến, hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài ngành”.

BSCKII. Võ Đức Hiếu – Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực liên tục của AstraZeneca, đã hợp tác triển khai nhiều chương trình y tế nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị ung thư tại Việt Nam.

Chương trình “Cùng nhau Bước” ra mắt hôm nay là một trong những sáng kiến góp phần cải thiện hành trình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư”.

Ngoài ra, AstraZeneca cũng tài trợ Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng và Bệnh viện K triển khai Dự án “Navigation - BrightPink”. Đây là chương trình đầu tiên hỗ trợ chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư vú và buồng trứng.

Dự án này được đánh giá cao bởi mô hình đa ngành, cá thể hóa, phối hợp nhiều chuyên khoa (dinh dưỡng, vật lý trị liệu, tâm lý) để cung cấp chương trình hỗ trợ được thiết kế riêng theo nhu cầu của từng bệnh nhân.

Đáng chú ý, dự án phát triển các ứng dụng di động (SNS Assistant, Safe and Sound K) và thiết bị theo dõi sức khỏe (Smart Ring) giúp bệnh nhân tiếp cận thông tin, quản lý sức khỏe hiệu quả hơn trong suốt hành trình điều trị.

Trước đó, ngày 19/09/2025, AstraZeneca đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội Ung thư Việt Nam (VCA) nhằm cập nhật các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư quốc gia, trong đó có ung thư vú và các ung thư khác ở phụ nữ.