Mứt vỏ bưởi làm theo cách này: Vừa thơm, vừa giòn, ăn hoài không chán

Món ngon mỗi ngày 12/03/2026 11:00

Mứt vỏ bưởi từ lâu đã là hương vị không thể thiếu trong khay bánh kẹo ngày Tết. Thay vì đi mua, bạn hoàn toàn có thể tự tay vào bếp để mang đến món nhâm nhi dẻo thơm cho cả gia đình. Với công thức đơn giản dưới đây, việc thực hiện món mứt này sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Công dụng của vỏ bưởi mà bạn không nên bỏ qua

Vỏ bưởi có vị đắng, cay, tính bình có tác dụng trừ phong, hóa đờm,... Nhiều người thường dùng phần cùi trắng ở bên trong của vỏ bưởi để chế biến thành các món ăn như chè, làm nem hay bóp gỏi.

 

Riêng phần vỏ bên ngoài có chứa những tinh dầu nên thường được dùng trong trường hợp ăn uống không tiêu, phụ nữ có hiện tượng buồn nôn do thai nghén. Ngoài ra, vỏ bưởi còn được dùng để nấu nước gội đầu giúp tóc bớt rụng, bóng mượt và chắc khỏe hơn.

Chữa ho, khan tiếng 

Ho, khan tiếng là những triệu chứng thường gặp ở mọi đối tượng có thể do biến đổi thời tiết hoặc do tác động từ môi trường sống. Vỏ bưởi chính là vị thuốc hữu hiệu cho việc điều trị ho khan. Trong thời gian bị bệnh, nên nấu nước vỏ bưởi để uống hàng ngày, có thể dùng vỏ tươi hoặc khô sẽ thấy tình trạng ho khan được cải thiện.

Mứt vỏ bưởi làm theo cách này: Vừa thơm, vừa giòn, ăn hoài không chán - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giải độc và thanh lọc cơ thể

Tác dụng của vỏ bưởi còn được biết đến với khả năng giải độc và thanh lọc cơ thể. Nước vỏ bưởi lành tính có thể sử dụng mỗi ngày giúp cơ thể đào thải độc tố, giúp làm đẹp da từ sâu bên trong.

Tăng sức đề kháng

Bưởi là một trong những loại trái cây có hàm lượng vitamin C dồi dào. Đây chính là dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể tăng sức đề kháng. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong vỏ bưởi có khả năng chống lại các căn bệnh như hen suyễn, viêm khớp, giảm stress,...

Chữa hôi miệng

Vitamin C và tinh dầu có trong vỏ bưởi là những thành phần có khả năng chống hôi miệng một cách hiệu quả. Lấy vỏ bưởi đã phơi khô đun với ít nước kèm theo vài hạt muối. Dùng nước này để súc miệng sẽ khiến mùi hôi nhanh chóng biến mất.

Cách làm mứt vỏ bưởi ngày Tết

Món mứt vỏ bưởi giòn ngon, tốt cho sức khỏe mà lại để được lâu, rất thích hợp để thưởng thức vào dịp Tết nguyên đán. Bạn có thể áp dụng những phương pháp sau:

Nguyên liệu:

- Vỏ bưởi (chọn bưởi da xanh, quả non thì đỡ bị xơ)

Đường, muối

mứt vỏ bưởi, công thức làm mứt vỏ bưởi, món mứt ngon, mứt Tết

Món mứt vỏ bưởi có vị ngọt, hơi the nhưng không bị đắng.

Mứt vỏ bưởi làm theo cách này: Vừa thơm, vừa giòn, ăn hoài không chán - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

- Vỏ bưởi nên lược bớt phần cùi trắng.

- Đường theo tỉ lệ 1:1 với vỏ bưởi (hoặc ít hơn nếu không thích ngọt)

- Cắt vỏ bưởi thành từng miếng.

- Pha muối với nước sâm sấp mặt bưởi, cho bưởi đã thái vào bóp cho bưởi ra hết dầu (khoảng 20 phút).

- Rửa sạch vỏ bưởi nhiều lần với nước.

- Cho nồi nước lên bếp, thêm vào muối và cho vỏ bưởi vào đun tầm 3-5 phút ở lửa vừa (không đun quá lâu hoặc sôi sẽ làm bưởi nát).

- Rửa sạch và bóp nhiều lần nước, ăn thử thấy vỏ bưởi không còn bị đắng và the là đạt.

- Lần rửa cuối vắt bưởi khô vừa để đem đi ướp đường.

- Ướp vỏ bưởi với đường trong 1-2 tiếng khi đường tan bớt (hoặc để qua đêm cũng được).

- Đem sên trên bếp trên lửa vừa với chảo chống dính tới khi nước cạn và bưởi hơi se thì đem sấy bằng nồi chiên cho khô hẳn.

Mứt vỏ bưởi làm theo cách này: Vừa thơm, vừa giòn, ăn hoài không chán - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

- Sấy bằng nồi chiên không dầu 80 độ trong 60 phút, nếu sấy 2 khay cùng lúc thì giữa giờ các bạn đảo khay để bưởi khô đều nhé! Như vậy là đã thành công rồi.

Lưu ý khi làm mứt vỏ bưởi

Quy trình cơ bản của việc tự làm mứt Tết sẽ bao gồm các bước theo trình tự như sau: Sơ chế, ngâm nước vôi trong, luộc với phèn chua (đối với một số loại như mứt bí, mứt táo…), ngâm đường và sên mứt.

Ngâm nước vôi trong: Để làm các loại mứt như mứt cà rốt, mứt bí… đều cần phải qua công đoạn ngâm nước vôi trong. Mục đích của công đoạn này là để mứt có độ cứng cần thiết. Nếu không ngâm nước vôi trong thì khi sên, mứt sẽ mềm nhũn như nấu canh.

Vôi để ngâm là vôi đã tôi, sau đó hòa với nước rồi ngạn lấy nước trong. Đem nguyên liệu làm mứt như bí, khoai tây, cà rốt… ngâm với nước vôi trong khoảng 3-4h để đạt độ cứng cần thiết. Nguyên liệu sau khi ngâm với nước vôi trong cần xả dưới vòi nước lạnh để sạch hết dư lượng vôi, tránh trường hợp mứt bị hắc. Vôi không hề có độc, các cụ ta ngày xưa vẫn thường ăn trầu cau với vôi cho miếng trầu đỏ và đượm vị.

Mứt vỏ bưởi làm theo cách này: Vừa thơm, vừa giòn, ăn hoài không chán - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Luộc với phèn chua: Đối với một số mứt có nguyên liệu dễ bị vỡ nát như bí, táo… thì luộc với phèn chua là công đoạn bắt buộc để mứt có độ cứng và giòn. Công đoạn này được thực hiện sau không đoạn ngâm nước vôi trong.

Chỉ nên dùng 1 cục nhỏ khoảng 15g phèn chua cho nồi nước khoảng 2 lít để đun nguyên liệu làm phèn chua. Không nên dùng nhiều, vì dùng quá nhiều phèn chua sẽ khiến cho mứt bị cứng. Bên cạnh đó, sau khi luộc phèn chua, bạn cần xả đi xả lại dưới vòi nước để đảm bảo hết dư lượng phèn chua trong mứt. Để chắc chắn, bạn có thể trần qua 1 lượt nước sôi thêm một lần nữa.

Sên mứt: Sau khi ngâm nước vôi hoặc luộc với nước phèn chua, bạn cần ngâm nguyên liệu với đường trong khoảng từ 3-4 tiếng để cho đường tan và ngấm hết vào nguyên liệu rồi mới sên. Nếu muốn mứt sau khi thành phẩm có lớp đường trắng tinh bao ngoài thì nên sên ở lửa trung bình, nhỏ dần để đường khô dần và kết tinh.

Bảo quản mứt: Cách tốt nhất để bảo quản mứt là cho từng loại vào hộp thủy tinh rồi đậy kín lại. Mứt nhà làm không có chất bảo quản nên cũng không để được quá lâu như mứt mua ngoài hàng. Vì vậy không nên làm quá nhiều mứt để ăn trong thời gian dài, dễ bị ướt hoặc mốc, đặc biệt trong tiết thời ẩm thấp của miền Bắc.

Mứt Vỏ Bưởi tự làm ngày Tết: Vừa dẻo, vừa thơm, đánh bại mọi loại bánh kẹo công nghiệp

Mứt Vỏ Bưởi tự làm ngày Tết: Vừa dẻo, vừa thơm, đánh bại mọi loại bánh kẹo công nghiệp

Cứ ngỡ vỏ bưởi sẽ khó ăn, nhưng thành phẩm lại khiến mình bất ngờ bởi vị ngọt thanh, dẻo sần sật và hoàn toàn sạch bóng vị đắng cay vốn có. Giữa tiết trời se lạnh này, được nhâm nhi miếng mứt thơm nồng cùng một tách trà nóng thì đúng là 'cặp bài trùng' hoàn hảo.

Xem thêm
Từ khóa:   mứt vỏ bưởi cách làm mứt vỏ bưởi món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 4 ngày liên tiếp (13, 14, 15 và 16/3), 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, bạc vàng đầy nhà, vô cùng giàu có, ngồi không hưởng LỘC TRỜI

Tử vi 4 ngày liên tiếp (13, 14, 15 và 16/3), 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, bạc vàng đầy nhà, vô cùng giàu có, ngồi không hưởng LỘC TRỜI

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Tử vi 15 ngày tới (12/3 - 26/3), ý TRỜI đã định, 3 con giáp vận trình lên hương, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, giàu có bất ngờ

Tử vi 15 ngày tới (12/3 - 26/3), ý TRỜI đã định, 3 con giáp vận trình lên hương, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (13/3-14/3), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (13/3-14/3), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Giải mã lý do nha đam được tôn vinh là "vàng lỏng" của phái đẹp

Giải mã lý do nha đam được tôn vinh là "vàng lỏng" của phái đẹp

Làm đẹp 2 giờ 8 phút trước
Mứt vỏ bưởi làm theo cách này: Vừa thơm, vừa giòn, ăn hoài không chán

Mứt vỏ bưởi làm theo cách này: Vừa thơm, vừa giòn, ăn hoài không chán

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 38 phút trước
Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đưa bạn trai về nhà, cô gái bị trộm đồng hồ Rolex hơn 270 triệu

Đưa bạn trai về nhà, cô gái bị trộm đồng hồ Rolex hơn 270 triệu

Đời sống 3 giờ 43 phút trước
Hà Tĩnh: Phát hiện xe tải chở 2,6 tấn thực phẩm bẩn đang trên đường đi tiêu thụ

Hà Tĩnh: Phát hiện xe tải chở 2,6 tấn thực phẩm bẩn đang trên đường đi tiêu thụ

Đời sống 4 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/3/2026: Quay đầu giảm 1,4 triệu đồng, SJC bán ra còn 185,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/3/2026: Quay đầu giảm 1,4 triệu đồng, SJC bán ra còn 185,8 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 12/3/2026, 3 con giáp nằm trên đống tiền, cá Chép hóa Rồng, vận đỏ bất ngờ, đời sang trang mới

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 12/3/2026, 3 con giáp nằm trên đống tiền, cá Chép hóa Rồng, vận đỏ bất ngờ, đời sang trang mới

Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dâu tây biến tấu theo cách này: Vừa bổ máu, vừa "nhuận sắc" lại giúp giữ dáng

Dâu tây biến tấu theo cách này: Vừa bổ máu, vừa "nhuận sắc" lại giúp giữ dáng

Gió lạnh về, trổ tài làm ngay món ngon bổ não, ngừa bệnh để bồi bổ cho cả gia đình

Gió lạnh về, trổ tài làm ngay món ngon bổ não, ngừa bệnh để bồi bổ cho cả gia đình

Sữa chua "úp ngược" bất bại: Công thức 6 không giúp thành phẩm láng mịn, dẻo quánh

Sữa chua "úp ngược" bất bại: Công thức 6 không giúp thành phẩm láng mịn, dẻo quánh

Bí quyết làm món bơ già dừa non ngon đúng điệu: Béo bùi, ngọt thơm, ăn là "ghiền"

Bí quyết làm món bơ già dừa non ngon đúng điệu: Béo bùi, ngọt thơm, ăn là "ghiền"

Chỉ 10 phút cho bữa sáng đủ dinh dưỡng, chi phí cực thấp mà vị ngon thì không phải bàn

Chỉ 10 phút cho bữa sáng đủ dinh dưỡng, chi phí cực thấp mà vị ngon thì không phải bàn

Bí quyết làm chân gà sả tắc mix trái cây: Màu sắc bắt mắt, hương vị thanh tao, giải nhiệt cực tốt

Bí quyết làm chân gà sả tắc mix trái cây: Màu sắc bắt mắt, hương vị thanh tao, giải nhiệt cực tốt