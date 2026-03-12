Tử vi 15 ngày tới (12/3 - 26/3), ý TRỜI đã định, 3 con giáp vận trình lên hương, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 12/03/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận trình lên hương, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, giàu có bất ngờ trong 15 ngày tới (12/3 - 26/3) này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Tử vi 15 ngày tới (12/3 - 26/3), Thực Thần che chở, người tuổi Mão được dự đoán sẽ gặp may trên phương diện tài lộc. Tiền bạc có dấu hiệu gia tăng, tài lộc ào ào đổ về túi bạn, không gì có thể ngăn cản được. Nếu là người làm công ăn lương sẽ kiếm được việc làm thêm để cải thiện thu nhập, người kinh doanh có thêm những mối làm ăn tiềm năng, hứa hẹn lợi nhuận lớn. 

Tử vi 15 ngày tới (12/3 - 26/3), ý TRỜI đã định, 3 con giáp vận trình lên hương, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, giàu có bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thời gian này, bạn cũng được dự báo sẽ đạt được những bước tiến mới trong công việc của mình. Những khó khăn nảy sinh bất ngờ trong công việc lại trở thành cơ hội để bạn tỏa sáng ngày hôm nay, giành lấy những gì xứng đáng với mình. Năng lực của bạn đã được chứng thực thì không khó để lọt vào mắt xanh của cấp trên.

 

Vận trình tình cảm hài hòa cũng giúp bạn có thể chú tâm theo đuổi sự nghiệp. Người độc thân dễ tìm được ý trung nhân nhờ sự cởi mở và chủ động bày tỏ tình cảm trong lòng. Tình cảm vợ chồng ngày càng thêm khăng khít sau khoảng thời gian dài chiến tranh lạnh.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi 15 ngày tới (12/3 - 26/3), ngày có Chính Tài mang lại cơ hội tiền bạc cho con giáp tuổi Sửu. Dù là thăng chức, tăng lương hay kinh doanh phụ, đều mang lại thu nhập đáng kể. Vận may tài chính cũng sẽ đến với bản mệnh thời gian này, tiền bạc cứ liên tiếp đổ về túi.

Tử vi 15 ngày tới (12/3 - 26/3), ý TRỜI đã định, 3 con giáp vận trình lên hương, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, giàu có bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu thường được biết đến với tính cách kiên trì, chăm chỉ và đáng tin cậy. Vì thế, những thành quả mà bạn nhận được hôm nay là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, hãy thận trọng với tham vọng của mình, đừng để nó đi quá xa nhé.

Ngoài ra, bạn cũng cần để ý hơn tới khía cạnh sức khỏe của mình, đừng làm ngày làm đêm tới mức không để ý tới các vấn đề đang xảy ra với cơ thể của bạn ở hiện tại. Nên điều chỉnh lối sinh hoạt của mình sao cho khoa học hơn.

Con giáp tuổi Thân 

Tử vi 15 ngày tới (12/3 - 26/3), Thực Thần nâng bước, người tuổi Thân có thể kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay nhờ trúng thưởng, trúng số. Đây chắc chắn là dấu hiệu may mắn đầu năm mới, tuy nhiên bạn đừng nghĩ đến việc làm giàu chỉ dựa vào may rủi.

Tử vi 15 ngày tới (12/3 - 26/3), ý TRỜI đã định, 3 con giáp vận trình lên hương, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, giàu có bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh tế cũng sẽ được dư dả nhờ lượng khách hàng đông đúc. Bạn có hướng đi của riêng mình, lại không ngại vất vả cả trong những ngày nghỉ Tết nên đương nhiên sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Tuy nhiên, Kim khí vượng là dấu hiệu cho thấy bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Dù ở lứa tuổi nào đi nữa, bản mệnh cũng không nên lao động hoặc tập thể dục thể thao quá sức.

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