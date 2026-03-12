Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (13/3-14/3), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 12/03/2026 11:45

Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có được những thành tựu rực rỡ mà không cần tốn quá nhiều thời gian và công sức. Do đó, tài lộc trở thành điểm sáng của bản mệnh. Con giáp này có thể nắm chắc được nhiều cơ hội kiếm tiền trong tay nếu tinh ý một chút. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ ngày càng rực rỡ thăng hoa. Đường tình duyên gặp nhiều may mắn, quý nhân soi đường dẫn lối giúp người độc thân dễ dàng tìm thấy ý trung nhân. Bản mệnh hãy cứ mở lòng đón nhận hạnh phúc trước mắt.

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (13/3-14/3), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ được Thần tài ưu ái trong cả trong công việc và cuộc sống, thường xuyên gặp được quý nhân trợ giúp, tài lộc dồi dào, viên mãn. Đặc biệt, đây chính là khoảng thời gian rực rỡ vô cùng của bản mệnh. Với những người tuổi Mùi làm về kinh doanh thì đây là thời điểm rất thích hợp để mở rộng phạm vi và thu về những thành tựu rực rỡ.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh sẽ thể hiện tình yêu của mình với người ấy một cách rất rõ ràng và hy vọng nửa kia cũng sẽ nhận ra được tấm lòng của mình. Tình cảm thăng hoa giúp cả hai dần xích lại gần nhau hơn. 

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (13/3-14/3), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ đang dần cải thiện, đã bắt đầu chi tiêu một cách lý trí hơn so với khoảng thời gian trước. Bạn biết rõ tài chính của mình đang nằm trong ngưỡng nào, nên có thể chi tiêu tiền bạc sao cho phù hợp nhất. 

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ luôn trong giai đoạn mặn nồng yêu thương. Các cặp đôi đang trải qua khoảng thời gian vui vẻ, mặn nồng yêu thương. Tình cảm lớn dần nhờ những chăm bổng, vun vén cảm xúc của cả hai người. Người độc thân sẽ có nhiều thời gian để làm quen và kết bạn với người mới.

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (13/3-14/3), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

