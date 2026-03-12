Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

Đời sống 12/03/2026 10:46

Hoàng Văn Toàn bị cáo buộc thành lập công ty và hệ thống phòng chẩn trị Hoàng Minh Đường nhằm mục đích trục lợi. Với chiêu bài "thuốc gia truyền", đối tượng này đã bán ra hơn 87.000 đơn thuốc không đảm bảo chất lượng, lừa dối hàng nghìn bệnh nhân đang nhẹ dạ cả tin.

Theo thông tin báo VNExpress, ngày 12/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn liên quan phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường. Hai người cầm đầu được xác định là Hoàng Văn Toàn, 39 tuổi và Lê Đình Tiến, 30 tuổi, cùng trú xã Bá Thước.

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc 'gia truyền 3 đời' dỏm - Ảnh 1
Đối tượng Hoàng Văn Toàn. Ảnh: Báo VNExpress. 

Hai người này cùng 10 bị can đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến 2025, đường dây này đã bán gần 87.000 đơn thuốc cho khách trên toàn quốc, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng.

Theo điều tra, Hoàng Văn Toàn từng làm nhân viên ngân hàng, sau đó nghỉ việc và tham gia một khóa học trực tuyến về y học cổ truyền. Học xong, Toàn cùng một số người quen tìm hiểu các bài thuốc chữa xương khớp rồi tự pha trộn thảo dược để sử dụng.

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc 'gia truyền 3 đời' dỏm - Ảnh 2
Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường thuộc Công ty TNHH Hoàng Minh Đường tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Báo VNExpress. 

Theo báo Dân Trí, cuối năm 2020, do dịch Covid-19 bùng phát, Nhung không tiếp tục hoạt động mà cho Toàn mượn địa điểm, cho thuê chứng chỉ hành nghề để Toàn tiếp tục theo đuổi bài thuốc. Toàn còn phối thuốc theo ý tưởng riêng của mình và đặt tên là “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”.

Khoảng tháng 10/2023, nhận thấy việc quảng cáo bài thuốc trên các nền tảng mạng xã hội có thể đem lại doanh thu cao hơn, Toàn câu kết với Lê Đình Tiến để chạy quảng cáo, truyền thông sản phẩm “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”.

Dù biết bài thuốc trên chưa được cấp phép lưu hành, cũng không phải là bài thuốc gia truyền, nhưng Tiến vẫn giúp Toàn quảng cáo đây là bài thuốc gia truyền 3 đời, có tác dụng chữa bệnh xương khớp.

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc 'gia truyền 3 đời' dỏm - Ảnh 3
Biển quảng cáo dỏm của đường dây bán thuốc "gia truyền ba đời". Ảnh: Báo VNExpress. 

Khi thấy đơn hàng tăng và ổn định, Tiến bàn bạc với Toàn thành lập công ty, thống nhất ăn chia lợi nhuận từ phòng khám với tỷ lệ Toàn hưởng 70%, Tiến 30%.

Trong quá trình sản xuất thuốc, Toàn liên hệ người dân thu mua các loại thân, lá, vỏ cây, cỏ mang về chế biến, sản xuất thành thuốc dạng bột rồi đóng gói phục vụ việc khám chữa bệnh.

Tháng 7/2024, Toàn và Tiến thành lập Công ty TNHH Hoàng Minh Đường. Để tạo niềm tin, các nghi phạm lập nhiều fanpage, chi tiền chạy quảng cáo trên Facebook, TikTok, Zalo đồng thời cắt ghép hình ảnh từ các chương trình truyền hình, mạo danh các hiệp hội đông y để quảng bá.

Tại trụ sở công ty, nhóm này xây dựng hệ thống vận hành gồm nhiều bộ phận như marketing, tư vấn trực tuyến, khám bệnh, sản xuất thuốc. Nhân viên tư vấn được đào tạo theo kịch bản sẵn có, mạo danh là bác sĩ, lương y, cam kết điều trị dứt điểm để thuyết phục khách mua thuốc.

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc 'gia truyền 3 đời' dỏm - Ảnh 4
Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Cơ quan điều tra xác định, nhiều bệnh nhân sau khi sử dụng thuốc đã bị phù nề, phồng rộp, thậm chí có dấu hiệu hoại tử da. Khi người dùng phản ánh, nhóm này gửi thêm thuốc tây như Tetracyclin để khách tự xử lý, bất chấp nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Khám xét hai địa điểm sản xuất thuốc tại Bá Thước, Thanh Hóa và một phòng khám khác ở Hà Nội, công an thu giữ nhiều máy móc, nguyên liệu, sổ sách khách hàng, kịch bản tư vấn cùng hệ thống máy tính, điện thoại liên quan.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra.

Công an khuyến cáo người dân thận trọng với các loại thuốc chữa bệnh quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt những sản phẩm chưa được cơ quan y tế cấp phép hoặc không rõ nguồn gốc.

NÓNG: Một công ty dược phẩm bị phạt bởi sản xuất thuốc không đạt chất lượng

NÓNG: Một công ty dược phẩm bị phạt bởi sản xuất thuốc không đạt chất lượng

Cục Quản lý Dược phạt Công ty cổ phần Dược Medipharco 50 triệu đồng do sản xuất thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng mức độ 3.

Xem thêm
Từ khóa:   thuốc giả thuốc Hoàng Minh Đường thuốc trị xương khớp

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong