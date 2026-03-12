Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

Hai người này cùng 10 bị can đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin báo VNExpress , ngày 12/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn liên quan phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường. Hai người cầm đầu được xác định là Hoàng Văn Toàn, 39 tuổi và Lê Đình Tiến, 30 tuổi, cùng trú xã Bá Thước.

Theo điều tra, Hoàng Văn Toàn từng làm nhân viên ngân hàng, sau đó nghỉ việc và tham gia một khóa học trực tuyến về y học cổ truyền. Học xong, Toàn cùng một số người quen tìm hiểu các bài thuốc chữa xương khớp rồi tự pha trộn thảo dược để sử dụng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến 2025, đường dây này đã bán gần 87.000 đơn thuốc cho khách trên toàn quốc, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng.

Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường thuộc Công ty TNHH Hoàng Minh Đường tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Báo VNExpress.

Theo báo Dân Trí, cuối năm 2020, do dịch Covid-19 bùng phát, Nhung không tiếp tục hoạt động mà cho Toàn mượn địa điểm, cho thuê chứng chỉ hành nghề để Toàn tiếp tục theo đuổi bài thuốc. Toàn còn phối thuốc theo ý tưởng riêng của mình và đặt tên là “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”.

Khoảng tháng 10/2023, nhận thấy việc quảng cáo bài thuốc trên các nền tảng mạng xã hội có thể đem lại doanh thu cao hơn, Toàn câu kết với Lê Đình Tiến để chạy quảng cáo, truyền thông sản phẩm “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”.

Dù biết bài thuốc trên chưa được cấp phép lưu hành, cũng không phải là bài thuốc gia truyền, nhưng Tiến vẫn giúp Toàn quảng cáo đây là bài thuốc gia truyền 3 đời, có tác dụng chữa bệnh xương khớp.

Biển quảng cáo dỏm của đường dây bán thuốc "gia truyền ba đời". Ảnh: Báo VNExpress.

Khi thấy đơn hàng tăng và ổn định, Tiến bàn bạc với Toàn thành lập công ty, thống nhất ăn chia lợi nhuận từ phòng khám với tỷ lệ Toàn hưởng 70%, Tiến 30%.

Trong quá trình sản xuất thuốc, Toàn liên hệ người dân thu mua các loại thân, lá, vỏ cây, cỏ mang về chế biến, sản xuất thành thuốc dạng bột rồi đóng gói phục vụ việc khám chữa bệnh.

Tháng 7/2024, Toàn và Tiến thành lập Công ty TNHH Hoàng Minh Đường. Để tạo niềm tin, các nghi phạm lập nhiều fanpage, chi tiền chạy quảng cáo trên Facebook, TikTok, Zalo đồng thời cắt ghép hình ảnh từ các chương trình truyền hình, mạo danh các hiệp hội đông y để quảng bá.

Tại trụ sở công ty, nhóm này xây dựng hệ thống vận hành gồm nhiều bộ phận như marketing, tư vấn trực tuyến, khám bệnh, sản xuất thuốc. Nhân viên tư vấn được đào tạo theo kịch bản sẵn có, mạo danh là bác sĩ, lương y, cam kết điều trị dứt điểm để thuyết phục khách mua thuốc.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra. Ảnh: Báo Dân Trí.

Cơ quan điều tra xác định, nhiều bệnh nhân sau khi sử dụng thuốc đã bị phù nề, phồng rộp, thậm chí có dấu hiệu hoại tử da. Khi người dùng phản ánh, nhóm này gửi thêm thuốc tây như Tetracyclin để khách tự xử lý, bất chấp nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Khám xét hai địa điểm sản xuất thuốc tại Bá Thước, Thanh Hóa và một phòng khám khác ở Hà Nội, công an thu giữ nhiều máy móc, nguyên liệu, sổ sách khách hàng, kịch bản tư vấn cùng hệ thống máy tính, điện thoại liên quan.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra.

Công an khuyến cáo người dân thận trọng với các loại thuốc chữa bệnh quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt những sản phẩm chưa được cơ quan y tế cấp phép hoặc không rõ nguồn gốc.