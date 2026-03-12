Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc 'gia truyền 3 đời' dỏm

Đời sống 12/03/2026 10:46

Hoàng Văn Toàn bị cáo buộc thành lập công ty và hệ thống phòng chẩn trị Hoàng Minh Đường nhằm mục đích trục lợi. Với chiêu bài 'thuốc gia truyền', đối tượng này đã bán ra hơn 87.000 đơn thuốc không đảm bảo chất lượng, lừa dối hàng nghìn bệnh nhân đang nhẹ dạ cả tin.

Theo thông tin báo VNExpress, ngày 12/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn liên quan phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường. Hai người cầm đầu được xác định là Hoàng Văn Toàn, 39 tuổi và Lê Đình Tiến, 30 tuổi, cùng trú xã Bá Thước.

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc 'gia truyền 3 đời' dỏm - Ảnh 1
Đối tượng Hoàng Văn Toàn. Ảnh: Báo VNExpress. 

Hai người này cùng 10 bị can đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến 2025, đường dây này đã bán gần 87.000 đơn thuốc cho khách trên toàn quốc, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng.

Theo điều tra, Hoàng Văn Toàn từng làm nhân viên ngân hàng, sau đó nghỉ việc và tham gia một khóa học trực tuyến về y học cổ truyền. Học xong, Toàn cùng một số người quen tìm hiểu các bài thuốc chữa xương khớp rồi tự pha trộn thảo dược để sử dụng.

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc 'gia truyền 3 đời' dỏm - Ảnh 2
Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường thuộc Công ty TNHH Hoàng Minh Đường tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Báo VNExpress. 

Theo báo Dân Trí, cuối năm 2020, do dịch Covid-19 bùng phát, Nhung không tiếp tục hoạt động mà cho Toàn mượn địa điểm, cho thuê chứng chỉ hành nghề để Toàn tiếp tục theo đuổi bài thuốc. Toàn còn phối thuốc theo ý tưởng riêng của mình và đặt tên là “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”.

Khoảng tháng 10/2023, nhận thấy việc quảng cáo bài thuốc trên các nền tảng mạng xã hội có thể đem lại doanh thu cao hơn, Toàn câu kết với Lê Đình Tiến để chạy quảng cáo, truyền thông sản phẩm “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”.

Dù biết bài thuốc trên chưa được cấp phép lưu hành, cũng không phải là bài thuốc gia truyền, nhưng Tiến vẫn giúp Toàn quảng cáo đây là bài thuốc gia truyền 3 đời, có tác dụng chữa bệnh xương khớp.

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc 'gia truyền 3 đời' dỏm - Ảnh 3
Biển quảng cáo dỏm của đường dây bán thuốc "gia truyền ba đời". Ảnh: Báo VNExpress. 

Khi thấy đơn hàng tăng và ổn định, Tiến bàn bạc với Toàn thành lập công ty, thống nhất ăn chia lợi nhuận từ phòng khám với tỷ lệ Toàn hưởng 70%, Tiến 30%.

Trong quá trình sản xuất thuốc, Toàn liên hệ người dân thu mua các loại thân, lá, vỏ cây, cỏ mang về chế biến, sản xuất thành thuốc dạng bột rồi đóng gói phục vụ việc khám chữa bệnh.

Tháng 7/2024, Toàn và Tiến thành lập Công ty TNHH Hoàng Minh Đường. Để tạo niềm tin, các nghi phạm lập nhiều fanpage, chi tiền chạy quảng cáo trên Facebook, TikTok, Zalo đồng thời cắt ghép hình ảnh từ các chương trình truyền hình, mạo danh các hiệp hội đông y để quảng bá.

Tại trụ sở công ty, nhóm này xây dựng hệ thống vận hành gồm nhiều bộ phận như marketing, tư vấn trực tuyến, khám bệnh, sản xuất thuốc. Nhân viên tư vấn được đào tạo theo kịch bản sẵn có, mạo danh là bác sĩ, lương y, cam kết điều trị dứt điểm để thuyết phục khách mua thuốc.

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc 'gia truyền 3 đời' dỏm - Ảnh 4
Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Cơ quan điều tra xác định, nhiều bệnh nhân sau khi sử dụng thuốc đã bị phù nề, phồng rộp, thậm chí có dấu hiệu hoại tử da. Khi người dùng phản ánh, nhóm này gửi thêm thuốc tây như Tetracyclin để khách tự xử lý, bất chấp nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Khám xét hai địa điểm sản xuất thuốc tại Bá Thước, Thanh Hóa và một phòng khám khác ở Hà Nội, công an thu giữ nhiều máy móc, nguyên liệu, sổ sách khách hàng, kịch bản tư vấn cùng hệ thống máy tính, điện thoại liên quan.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra.

Công an khuyến cáo người dân thận trọng với các loại thuốc chữa bệnh quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt những sản phẩm chưa được cơ quan y tế cấp phép hoặc không rõ nguồn gốc.

NÓNG: Một công ty dược phẩm bị phạt bởi sản xuất thuốc không đạt chất lượng

NÓNG: Một công ty dược phẩm bị phạt bởi sản xuất thuốc không đạt chất lượng

Cục Quản lý Dược phạt Công ty cổ phần Dược Medipharco 50 triệu đồng do sản xuất thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng mức độ 3.

Xem thêm
Từ khóa:   thuốc giả thuốc Hoàng Minh Đường thuốc trị xương khớp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 4 ngày liên tiếp (13, 14, 15 và 16/3), 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, bạc vàng đầy nhà, vô cùng giàu có, ngồi không hưởng LỘC TRỜI

Tử vi 4 ngày liên tiếp (13, 14, 15 và 16/3), 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, bạc vàng đầy nhà, vô cùng giàu có, ngồi không hưởng LỘC TRỜI

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Tử vi 15 ngày tới (12/3 - 26/3), ý TRỜI đã định, 3 con giáp vận trình lên hương, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, giàu có bất ngờ

Tử vi 15 ngày tới (12/3 - 26/3), ý TRỜI đã định, 3 con giáp vận trình lên hương, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (13/3-14/3), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (13/3-14/3), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Giải mã lý do nha đam được tôn vinh là "vàng lỏng" của phái đẹp

Giải mã lý do nha đam được tôn vinh là "vàng lỏng" của phái đẹp

Làm đẹp 2 giờ 8 phút trước
Mứt vỏ bưởi làm theo cách này: Vừa thơm, vừa giòn, ăn hoài không chán

Mứt vỏ bưởi làm theo cách này: Vừa thơm, vừa giòn, ăn hoài không chán

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 38 phút trước
Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đưa bạn trai về nhà, cô gái bị trộm đồng hồ Rolex hơn 270 triệu

Đưa bạn trai về nhà, cô gái bị trộm đồng hồ Rolex hơn 270 triệu

Đời sống 3 giờ 43 phút trước
Hà Tĩnh: Phát hiện xe tải chở 2,6 tấn thực phẩm bẩn đang trên đường đi tiêu thụ

Hà Tĩnh: Phát hiện xe tải chở 2,6 tấn thực phẩm bẩn đang trên đường đi tiêu thụ

Đời sống 4 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/3/2026: Quay đầu giảm 1,4 triệu đồng, SJC bán ra còn 185,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/3/2026: Quay đầu giảm 1,4 triệu đồng, SJC bán ra còn 185,8 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 12/3/2026, 3 con giáp nằm trên đống tiền, cá Chép hóa Rồng, vận đỏ bất ngờ, đời sang trang mới

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 12/3/2026, 3 con giáp nằm trên đống tiền, cá Chép hóa Rồng, vận đỏ bất ngờ, đời sang trang mới

Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đưa bạn trai về nhà, cô gái bị trộm đồng hồ Rolex hơn 270 triệu

Đưa bạn trai về nhà, cô gái bị trộm đồng hồ Rolex hơn 270 triệu

Hà Tĩnh: Phát hiện xe tải chở 2,6 tấn thực phẩm bẩn đang trên đường đi tiêu thụ

Hà Tĩnh: Phát hiện xe tải chở 2,6 tấn thực phẩm bẩn đang trên đường đi tiêu thụ

Giá vàng hôm nay, ngày 12/3/2026: Quay đầu giảm 1,4 triệu đồng, SJC bán ra còn 185,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/3/2026: Quay đầu giảm 1,4 triệu đồng, SJC bán ra còn 185,8 triệu đồng/lượng

Bé gái 3 tuổi rơi xuống sông sau nhà tử vong thương tâm

Bé gái 3 tuổi rơi xuống sông sau nhà tử vong thương tâm

Danh tính kẻ tưới xăng đốt người bán ve chai vì... tiếng rao

Danh tính kẻ tưới xăng đốt người bán ve chai vì... tiếng rao

NÓNG: Giá xăng dầu giảm mạnh từ 22h ngày 11/3, có loại giảm gần 8.000 đồng/lít

NÓNG: Giá xăng dầu giảm mạnh từ 22h ngày 11/3, có loại giảm gần 8.000 đồng/lít