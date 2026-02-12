Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây sản xuất thuốc đông y tăng cân giả, khám xét 6 địa điểm, thu giữ nhiều tang vật

Đời sống 12/02/2026 09:30

Sản phẩm thuốc đông y giả do các đối tượng sản xuất đã được đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với số lượng lớn.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 11/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh đã triệt phá chuyên án sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả quy mô lớn. Các sản phẩm giả được tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây sản xuất thuốc đông y tăng cân giả, khám xét 6 địa điểm, thu giữ nhiều tang vật - Ảnh 1
Đường dây sản xuất thuốc tăng cân giả. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Trước đó, qua nắm tình hình, trinh sát phát hiện nhiều sản phẩm thuốc đông y quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với công dụng “ăn ngon, ngủ ngon, tăng cân nhanh”. Tuy nhiên, người sử dụng phản ánh chỉ sau thời gian ngắn đã ăn khỏe, ngủ sâu và tăng cân bất thường, dấu hiệu không phù hợp với đặc tính tác dụng chậm của thuốc đông y. Lực lượng chức năng nghi vấn các sản phẩm bị pha trộn tân dược, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Trước tình hình sản xuất, buôn bán hàng giả diễn biến phức tạp, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh. Các tổ công tác được triển khai, áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguồn sản xuất, phương thức hoạt động và các đối tượng liên quan.

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây sản xuất thuốc đông y tăng cân giả, khám xét 6 địa điểm, thu giữ nhiều tang vật - Ảnh 2
Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Thị Dung có hành vi tham gia tiêu thụ thuốc đông y giả. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Kết quả điều tra xác định trên địa bàn có nhiều cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc đông y giả, hoạt động độc lập nhưng cùng thủ đoạn.

Cơ sở thứ nhất do Đoàn Thị Lam (54 tuổi) tổ chức, cấu kết với Trần Văn Hợp (49 tuổi). Từ đầu năm 2023, các đối tượng mua nguyên liệu, dụng cụ để sản xuất “Thuốc tăng cân đông y Tiến Hạnh” tại nhà riêng. Thành phần chủ yếu là bột ngô, bột nếp, bột thuốc Bắc không rõ nguồn gốc, trộn với thuốc tân dược rồi vo viên, đóng gói.

Để tạo tác dụng tăng cân nhanh, Lam và Hợp mua số lượng lớn thuốc tân dược chứa Dexamethason cùng một số loại khác, đồng thời thuê nhân công địa phương tham gia sản xuất. Sản phẩm được dán nhãn “Nhà thuốc đông y cổ truyền Tiến Hạnh”, ghi thông tin sai sự thật về thành phần, công dụng, rồi quảng cáo, bán qua Facebook, TikTok, Zalo.

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây sản xuất thuốc đông y tăng cân giả, khám xét 6 địa điểm, thu giữ nhiều tang vật - Ảnh 3
Thuốc tăng cân giả. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện thêm cơ sở do Nguyễn Cao Cường (42 tuổi) tổ chức sản xuất thuốc đông y giả với phương thức tương tự: thu mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc, trộn tân dược, đóng gói và đưa ra thị trường tiêu thụ.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 20/1, ban chuyên án đồng loạt khám xét 2 cơ sở nêu trên và 6 địa điểm khác tại Hà Tĩnh và Nghệ An, thu giữ hơn 1 tấn thuốc viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược, hơn 1 tấn nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị sản xuất.

Kết quả giám định cho thấy các mẫu thuốc không chứa thành phần thảo dược như ghi trên nhãn, có chất không được phép sử dụng theo quy định của Bộ Y tế và chưa được cấp phép lưu hành.

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây sản xuất thuốc đông y tăng cân giả, khám xét 6 địa điểm, thu giữ nhiều tang vật - Ảnh 4
Thuốc tân dược được sử dụng để sản xuất. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Tại cơ quan điều tra, Hợp, Cường, Đoàn Thị Lam và các nghi phạm đã thừa nhận hành vi. Cơ quan công an nhận định đây là đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y giả quy mô lớn, hoạt động thời gian dài, đe dọa trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Nóng: Thu hồi lô thuốc giảm đau, hạ sốt dành cho trẻ em kém chất lượng

Nóng: Thu hồi lô thuốc giảm đau, hạ sốt dành cho trẻ em kém chất lượng

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi toàn quốc lô thuốc Padobaby do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về hàm lượng Methylparaben, nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

