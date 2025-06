Về lĩnh vực dược, có 7 cơ sở có hành vi vi phạm hành chính, trong đó có 2 cơ sở kinh doanh dược, 5 cơ sở sản xuất thuốc. Căn cứ kết quả kiểm tra, Cục Quản lý Dược đã ban hành văn bản tạm dừng sản xuất đối với 1 cơ sở do chỉ đáp ứng nguyên tắc GMP mức độ 4; yêu cầu hủy 841 ống thuốc Milgamma N không đạt chất lượng về cảm quan (do bệnh viện bảo quản không đúng điều kiện ghi trên nhãn và trả lại công ty) và 2 lô bán thành phẩm dùng để sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe do không đáp ứng điều kiện bảo quản.

Cục Quản lý Dược kiến nghị với cơ quan chức năng (Cục Quản lý Y Dược cổ truyền) xem xét lại phạm vi trong giấy chứng nhận GMP của 1 đơn vị do tại thời điểm kiểm tra, dây chuyền sản xuất vị thuốc cổ truyền không hoạt động trong thời gian dài và không còn đủ thiết bị như tại thời điểm đánh giá.