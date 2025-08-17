Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, dẫn tin từ hãng tin Yonhap, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương sau khi hỏa hoạn bùng phát tại một tòa căn hộ chung cư ở thủ đô Seoul của nước này ngày 17/8.

Đám cháy bắt đầu bùng phát tại tòa 14 của tòa nhà cao 20 tầng tại phường Mapo, phía Tây Seoul, buộc khoảng 80 cư dân phải sơ tán. Cơ quan cứu hỏa cho biết đã huy động 228 nhân viên và 76 phương tiện để dập lửa sau khi nhận được báo cáo về khói đen bốc lên từ tòa nhà.

Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường vụ cháy - Ảnh: Yonhap

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, dẫn từ tờ Shin Min Daily News, Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF), nguyên nhân gây ra vụ cháy có thể là do một phương tiện di chuyển cá nhân (PMD) trong phòng khách. Người đàn ông tử vong trong vụ cháy là một bảo vệ 34 tuổi tên là Faizal, trong khi người phụ nữ thiệt mạng 32 tuổi, là hôn thê của anh ta. Họ sống trong căn hộ cho thuê một phòng ngủ thuộc về ông chủ của Faizal, người điều hành một quán karaoke. Họ mới chuyển đến đây cách đây 2 tuần.

Các thành viên trong gia đình cặp đôi chia sẻ rằng cặp đôi đã hẹn hò được khoảng 3 đến 4 năm và dự định kết hôn vào năm tới. Đoạn phim TikTok về vụ cháy xảy ra vào thứ Tư (ngày 13/8) tại Block 106 Jalan Bukit Merah , cho thấy ngọn lửa bên trong căn hộ ở tầng 4, khói bốc ra từ cửa sổ và một người phụ nữ tuyệt vọng kêu cứu .

Mặc dù SCDF đã dập tắt đám cháy, nhưng cặp đôi này đã qua đời tại bệnh viện sau khi được phát hiện bất tỉnh trong bếp.

Một người dân kể với Shin Min Daily News rằng người phụ nữ đã tử vong được đưa ra đầu tiên với những vết bỏng nặng khắp cơ thể. Các nhân viên y tế đã tiến hành hồi sức tim phổi cho cô. Tình trạng của Faizal còn tệ hơn khi anh xuất hiện, da mặt gần như bị cháy hết.

Một người hàng xóm nói rằng họ nhìn thấy một chiếc xe đạp điện trong căn hộ bị cháy và một cục pin cùng dây điện được chuyển đến căn hộ đó vài ngày trước khi xảy ra sự cố. Họ suy đoán rằng Faizal đã nghiên cứu cách lắp pin vào phương tiện của mình.