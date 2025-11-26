Kinh hoàng: Thanh niên 21 tuổi phóng hỏa khiến 9 người nhà vợ tử vong

Thế giới 26/11/2025 14:56

Đối tượng khai nhận rằng hắn quyết định ra tay với mẹ, anh và các cháu của vợ sau những cuộc cãi vã liên miên.

Theo thông tin từ VnExpress, chính quyền tỉnh Kampong Cham cho biết nghi phạm Soben Minea, 21 tuổi, rạng sáng 23/11 phóng hỏa ngôi nhà của gia đình vợ ở làng Pon, xã Tuol Sambuor, huyện Stung Trang. Đám cháy khiến 8 nạn nhân, gồm 7 phụ nữ và một nam giới, thiệt mạng. Nạn nhân thứ chín được tìm thấy tử vong cách ngôi nhà bị phóng hỏa khoảng 100 m.

 

Cảnh sát truy lùng và bắt được Minea ngay trong sáng cùng ngày. Nghi phạm có vẻ không ổn định về tinh thần, nhưng xét nghiệm nước tiểu cho thấy người này không có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Kinh hoàng: Thanh niên 21 tuổi phóng hỏa khiến 9 người nhà vợ tử vong - Ảnh 1

Nghi phạm Soben Minea - Ảnh: Khmer Times

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Minea khai nhận rằng hắn quyết định ra tay với mẹ, anh và các cháu của vợ sau những cuộc cãi vã liên miên với bạn đời.

Giới chức mô tả vụ giết người là hành vi bạo lực gia đình cực đoan, cướp đi sinh mạng của gần như cả một đại gia đình. Chính quyền tỉnh gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và lên án hành vi của Minea là "tàn bạo, không thể tha thứ".

Cảnh sát và công tố viên đang tiếp tục giám định pháp y và thẩm vấn, đánh giá trạng thái tinh thần của nghi phạm. Chính quyền kêu gọi công chúng và truyền thông theo sát những thông tin đã được kiểm chứng.

Cặp song sinh đẹp nhất thế giới chọn an tử cùng ngày

Cặp song sinh đẹp nhất thế giới chọn an tử cùng ngày

Hai chị em song sinh Alice và Ellen Kessler – biểu tượng sân khấu Đức và từng được mệnh danh là “đôi chân quốc dân” đã được phát hiện qua đời trong căn hộ gần Munich mới đây. Cảnh sát cho biết cặp song sinh 89 tuổi đã chọn cách an tử cùng nhau.

