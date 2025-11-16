Theo khiếu nại, cậu bé được cha mẹ đưa vào một bệnh viện khác điều trị từ 1/3/2024 do liên tục khóc, bị tiêu chảy và chán ăn. De'Markus được chẩn đoán mắc bệnh rhinovirus và enterovirus, thường là nguyên nhân gây ra các bệnh về đường hô hấp như cảm lạnh thông thường.

Sau khi đến UF Health Shands, các bác sĩ phát hiện mức kali của De'Markus "thấp đến mức nguy hiểm" và họ đã bắt đầu điều trị.

De'Markus cũng được phát hiện có lượng kali thấp và khoa cấp cứu đã bắt đầu điều trị bằng đường truyền tĩnh mạch, chuyển đến viện UF Health Shands ngay hôm sau để được chăm sóc tốt hơn.

Trong quá trình điều trị tại đây, ngày đầu các bác sĩ đã chỉ định cho bé dùng kali phosphat đường uống với liều lượng 1,5 mmol hai lần một ngày. Tuy nhiên, ngày thứ hai, một bác sĩ đã nhập sai đơn thuốc kali phosphat uống cho De'Markus với liều lượng gấp 10 lần liều lượng được chỉ định ngày hôm trước.

"Bác sĩ đã sai lầm khi chỉ định cho bé uống kali phosphat với liều gấp 10 lần liều trước đó, xóa một dấu thập phân quan trọng trong liều 1,5 mmol khiến đơn thuốc trở thành 15 mmol hai lần một ngày," đơn khiếu nại viết. Mức này được cho là cực kỳ cao với trẻ 2 tuổi.

Bé trai 2 tuổi tử vong chỉ vì bác sĩ kê đơn thuốc thiếu 1 dấu phẩy

Theo thông tin từ báo Pháp luật và Đời sống, gia đình De'Markus cho biết chỉ định truyền kali phosphat ban đầu được tính toán dựa trên kích thước, cân nặng và "kết quả xét nghiệm và nhu cầu điện giải" của bé từ ngày đầu tiên nhập viện. Các nhân viên y tế được cho là đã không phát hiện để sửa chữa sai sót này, và các biến chứng đã sớm xảy ra.

Hồ sơ khiếu nại cho rằng các dược sĩ và bác sĩ giám sát đã không phát hiện ra lỗi, hoặc cố tình phớt lờ, dù hệ thống máy tính của bệnh viện đã phát tín hiệu "Cờ đỏ" về liều lượng quá mức.

Nữ bác sĩ phẫu thuật não cao cấp bị cáo buộc khi con gái 12 tuổi năn nỉ đã đồng ý đưa vào phòng cùng kíp mổ, cho khoan lỗ vào hộp sọ của bệnh nhân. 14

Việc thiếu thiết bị cấp cứu phù hợp tại khoa nhi và không có thiết bị theo dõi điện giải trong máu đã khiến De'Markus rơi vào trạng thái tăng kali máu và bị ngừng tim. Bệnh viện cũng không nhận thấy bé bị ngừng tim và đã chờ hơn 20 phút mới bắt đầu đặt nội khí quản, theo khiếu nại.

Sau khi chịu tổn thương thiếu oxy nghiêm trọng, De'Markus đã phải trải qua hai tuần điều trị, phải thở máy tại khoa chăm sóc đặc biệt nhi khoa và qua đời hôm 18/3/2024.

"Vụ án bi thảm này nêu bật những lo ngại nghiêm trọng về an toàn bệnh nhân, quy trình chăm sóc nhi khoa và việc giám sát những trẻ em dễ bị tổn thương nhất có nhu cầu đặc biệt", đơn kiện nêu. Gia đình yêu cầu bị đơn gồm bệnh viện và 14 bác sĩ, y tá, dược sĩ trực tiếp chăm sóc cậu bé trong quãng thời gian 18 ngày ở viện, phải liên đới bồi thường ít nhất 50.000 USD.

Bị đơn không phản hồi về vụ kiện vì "bảo mật thông tin bệnh nhân".