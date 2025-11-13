Cô cùng bạn trai đã tử vong ngay tại hiện trường sau khi bị xe tải tông.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, dẫn tin từ The Sun, Alison Montaño Guerrero, 21 tuổi, và Jesús Eduardo Severiano García bị mắc kẹt bên trong chiếc xe của họ sau vụ va chạm trực diện với một chiếc xe tải vào thứ Sáu (7/11) trên Đường cao tốc Jalostotitlán-Teocaltiche của Mexico.

Alison Montaño Guerrero được trao vương miện Hoa hậu Teocaltiche 2025 chỉ 8 ngày trước cái chết thương tâm của cô.

Guerrero vừa đăng quang Hoa hậu Teocaltiche 2025 chỉ 8 ngày trước đó, vào ngày 30/10. Tại cuộc thi sắc đẹp, cô đã bày tỏ tình yêu với quê hương của mình, nói rằng: “Vẻ đẹp thực sự không được đo bằng vương miện hay váy vóc, mà bằng khả năng nhìn người khác bằng sự tôn trọng và tình yêu.”

Cô được truyền thông địa phương mô tả là một sinh viên tận tụy.

Alison đang theo học ngành Tâm lý học và Giáo dục tại Đại học Guadalajara

Theo thông tin từ báo Pháp luật và Đời sống, Chính quyền Teocaltiche đã bày tỏ lòng kính trọng đối với một “nguồn tự hào đích thực”, nói rằng: “Cô ấy không chỉ quyến rũ bằng vẻ đẹp của mình mà còn chứng tỏ là một phụ nữ trẻ xuất sắc với những giá trị mạnh mẽ. Di sản của cô ấy để lại một dấu ấn lâu dài về niềm vui, lòng tốt và sự tận tâm.”

Bài đăng cuối cùng của cô, được chia sẻ một ngày trước vụ tai nạn, cho thấy cô đội một chiếc mũ đen sành điệu và mặc một chiếc áo nâu.

Văn phòng Công tố bang Jalisco đã mở một cuộc điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

