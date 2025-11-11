Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, Alexander Wurm, 53 tuổi và cô con gái 22 tuổi của ông, Serena Wurm, đã tử vong trong vụ tai nạn máy bay nhỏ vào ngày 10/11, tại Florida, Mỹ, khi máy bay đang trên đường đến Jamaica để thực hiện nhiệm vụ cứu trợ bão.

Bộ Phòng cháy Chữa cháy đã đưa ra một tuyên bố vào tối 10/11, nói rằng Alexander Wurm được biết đến với "sự ấm áp" và ông "đã cống hiến cuộc đời mình để phục vụ người khác".

"Suốt cuộc đời, Alex đã đi khắp nơi, đặt chân đến nhiều quốc gia và châu lục, nơi ông không ngừng nỗ lực mang niềm tin, lòng trắc ẩn và sự hỗ trợ đến với những người đang gặp khó khăn", Bộ này cho biết thêm.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) cho biết, họ đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Máy bay gặp nạn khoảng 5 phút sau khi cất cánh từ Sân bay Quốc tế Fort Lauderdale và đang trên đường đến Sân bay Quốc tế Sangster ở Montego Bay, Jamaica.

Theo thông tin từ An ninh thủ đô, hồ sơ của Cục Hàng không Liên bang Mỹ, máy bay này được sản xuất vào năm 1976, có thể chở từ 7 đến 12 người. Chủ sở hữu đăng ký chiếc máy bay là International Air Services, một công ty chuyên cung cấp các thỏa thuận ủy thác cho những người không phải công dân Mỹ, cho phép họ đăng ký máy bay của mình với FAA. Người trực điện thoại của công ty đã từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên, chỉ nói “không bình luận” và kết thúc cuộc gọi.

Dữ liệu trang web theo dõi chuyến bay FlightAware cho thấy phi cơ này đã thực hiện 4 chuyến bay khác đến hoặc đi từ Jamaica trong tuần qua, trước khi hạ cánh xuống Fort Lauderdale vào ngày 7-11. Hôm 10-11, máy bay vận chuyển hàng cứu trợ bão đến Jamaica thì xảy ra vụ tai nạn như đã nêu ở trên.

Bão Melissa đổ bộ vào Jamaica vào ngày 28-10. Cơn bão cũng tàn phá Cuba, Haiti và Cộng hòa Dominica. Một tuần sau khi bão Melissa đổ bộ vào Jamaica, hơn 2.000 người vẫn đang ở tại các nơi trú ẩn.