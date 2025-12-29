Giá vàng hôm nay, ngày 29/12/2025: Sụt giảm mạnh, vàng miếng SJC giảm lùi sâu 160 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 29/12/2025 giá vàng trong và ngoài nước giảm mạnh phiên giao dịch đầu tuần. vàng miếng SJC giảm lùi sâu 160 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm giá vàng miếng SJC 500.000 đồng mỗi lượng, xuống 158,2 triệu đồng, bán ra giảm 200.000 đồng, còn 159,2 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 300.000 đồng mỗi lượng vàng miếng SJC mua vào, còn 158,3 triệu đồng, bán ra giữ nguyên ở mức 159,7 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 900.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 156,8 triệu đồng, bán ra 158,8 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn giảm 500.000 - 800.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 152,5 triệu đồng, bán ra 155,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 155 triệu đồng, bán ra 158 triệu đồng...

Giá vàng miếng SJC sụt giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 29/12, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.506 USD/ounce, giảm tới 27 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Chỉ trong ít phút buổi sáng khi vừa mở cửa tuần mới, giá vàng hôm nay bất ngờ rớt thẳng đứng xuống chỉ còn 4.472 USD/ounce, mất tới khoảng 60 USD/ounce trước khi phục hồi. Giá vàng đang biến động rất mạnh phiên đầu tuần.

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) nhận định, sự bất định của kinh tế toàn cầu đang làm nổi bật vai trò ổn định và đa dạng hóa danh mục của kim loại quý này. Việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất kéo lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống, qua đó làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng. Ngoài ra, làn sóng mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc, nhằm giảm phụ thuộc vào tài sản định giá bằng USD, trở thành động lực quan trọng của thị trường. Trong 3 năm gần đây, các ngân hàng trung ương toàn cầu mua vào hơn 1.000 tấn vàng mỗi năm, gấp đôi mức trung bình của thập kỷ trước.

Trong Báo cáo triển vọng hàng hóa 2026, Goldman Sachs nhận định, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, đặc biệt là cuộc đua công nghệ và trí tuệ nhân tạo giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng các xáo trộn về nguồn cung năng lượng, sẽ tiếp tục chi phối thị trường hàng hóa. Ngân hàng này cho rằng, khi Fed bước vào chu kỳ nới lỏng tiền tệ, hàng hóa, đặc biệt là vàng thường hưởng lợi rõ rệt.

