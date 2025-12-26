Giá vàng hôm nay, ngày 26/12/2025: Bật tăng mạnh, vàng SJC lên sát 160 triệu đồng/lượng

Đời sống 26/12/2025 09:18

Hôm nay, ngày 26/12/2025, tăng mạnh cả ở thị trường trong nước và quốc tế, vàng miếng SJC lên mốc 159,6 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 26/12, giá vàng trong nước bật tăng trở lại. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 157,6 triệu đồng/lượng, bán ra 159,6 triệu đồng, tăng 800.000 đồng so với hôm qua. Hiện vàng miếng SJC đã tăng gần sát mức kỷ lục 159,8 triệu đồng cách đây 2 ngày.

Tương tự, vàng nhẫn tại SJC được mua vào 153,1 triệu đồng và bán ra 156,1 triệu đồng, tăng 500.000 đồng so với hôm qua. Một số công ty vàng bạc đá quý khác chưa niêm yết giá vàng nhẫn trong sáng đầu ngày nhưng nếu theo đà tăng của SJC thì có thể vàng nhẫn sẽ bán ra vượt 158 - 159 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán vàng nhẫn vẫn tiếp tục giữ ở mức 3 triệu đồng và đây là mức lỗ ngay lập tức cho người mua vào.

Giá vàng hôm nay, ngày 26/12/2025: Bật tăng mạnh, vàng SJC lên sát 160 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng SJC tăng mạnh trở lại. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, trên thế giới, thị trường Mỹ và châu Âu đêm qua đóng cửa nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới nhưng vẫn kịp chốt giá ở mức 4.514 USD/ounce.

Trong khi tại thị trường châu Á sáng nay, giá vàng hôm nay biến động giằng co quanh mốc 4.500 USD/ounce.

Theo giới phân tích, sự không chắc chắn về thuế quan và nhu cầu mạnh mẽ từ các quỹ ETF, ngân hàng trung ương đã đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục trên 4.000 USD/ounce vào năm 2025. Chưa hết, trong dự báo mới nhất JP Morgan cho rằng nhu cầu mới từ tập đoàn bảo hiểm khổng lồ của Trung Quốc và cộng đồng tiền điện tử có thể giúp giá vàng vượt qua mốc 5.055 USD vào cuối năm sau.

Các chuyên gia của JP Morgan dự báo thị trường tăng giá sẽ tiếp tục khi các động lực chính vẫn mạnh mẽ. Ông Natasha Kaneva, người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại JP Morgan cho biết xu hướng dài hạn về dự trữ, cùng nhu cầu đa dạng hóa đầu tư vào vàng vẫn còn tiếp diễn. Đồng USD yếu hơn, lãi suất thấp hơn ở Mỹ, sự bất ổn kinh tế và địa chính trị theo truyền thống là những yếu tố tích cực thúc đẩy giá vàng.

Dự báo giá của JP Morgan Global Research còn dựa trên nhu cầu mạnh mẽ liên tục từ các nhà đầu tư, cùng với nhu cầu tiếp tục từ các ngân hàng trung ương - dự kiến trung bình đạt 585 tấn mỗi quý trong năm 2026.

