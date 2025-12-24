Giá vàng hôm nay, ngày 24/12/2025: Tiếp tục đà tăng, vàng SJC tiến sát 160 triệu đồng/lượng

Đời sống 24/12/2025 09:06

Hôm nay, ngày 24/12/2025 giá vàng thế giới tiếp tục tăng khi căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela ngày càng gay gắt. Trong nước, giá vàng SJC tăng, tiến sát mức 160 triệu đồng/lượng. 

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC tăng 800.000 đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 157,8 triệu đồng, bán ra 159,8 triệu đồng. ACB tăng giá vàng miếng SJC thêm 500.000 đồng, lên 158 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 159,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vào 600.000 đồng, lên 158,3 triệu đồng, bán ra tăng 800.000 đồng, lên 159,8 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC hiện đang đứng ở mức cao kỷ lục và tiến gần mức 160 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 800.000 đồng mỗi lượng khi Công ty Phú Quý mua vào 154,6 triệu đồng, bán ra 157,6 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 153,4 triệu đồng, bán ra 156,5 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 24/12/2025: Tiếp tục đà tăng, vàng SJC tiến sát 160 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng SJC trong nước tiến sát 160 triệu đồng/lượng. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ sáng ngày 24/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tạm dừng mức 4.485 USD/ounce, tăng mạnh 55 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.430 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 2-2026 cũng tăng 16 USD, lên 4.485 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay bứt phá mạnh mẽ do căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela ngày càng gay gắt. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tăng cường các biện pháp trừng phạt và hành động quân sự nhằm cắt đứt nguồn thu dầu mỏ của Venezuela.

Gần đây, Mỹ đã tịch thu hai siêu tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, đồng thời truy đuổi tàu thứ ba, với tổng lượng dầu bị giữ ước tính hàng triệu thùng. Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ giữ lại dầu và tàu, thậm chí có thể bán hoặc bổ sung vào kho dự trữ chiến lược của Mỹ.

Trên thị trường tài chính quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) tiếp tục suy yếu, giao dịch quanh mức 98 điểm, mức thấp nhất trong nhiều tháng, hỗ trợ thêm cho giá vàng hôm nay đi lên.

Các chuyên gia nhận định với rủi ro địa chính trị chưa hạ nhiệt có thể giúp giá vàng hướng tới mức cao hơn. Nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến tại Venezuela - nơi có thể quyết định hướng đi ngắn hạn của giá vàng.

Giá vàng hôm nay, ngày 23/12/2025: Tăng chóng mặt, vàng SJC lập kỷ lục mới 159 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/12/2025: Tăng chóng mặt, vàng SJC lập kỷ lục mới 159 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 23/12/2025 giá vàng miếng SJC tăng 2,4 triệu đồng/lượng trong 2 ngày qua, lập mức cao kỷ lục 159 triệu đồng mỗi lượng.

