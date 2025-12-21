Giá vàng hôm nay, ngày 21/12/2025: Neo ở vùng đỉnh, được dự báo tăng tiếp nhưng người mua vẫn lỗ hơn 3 triệu đồng

Hôm nay, ngày 21/12/2025, giá vàng trong nước đã lập kỷ lục mới trong tuần nhưng người mua vẫn bị thua lỗ hơn 3 triệu đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 21/12, giá vàng miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 154,6 triệu đồng/lượng và bán ra 156,6 triệu đồng, tăng 300.000 đồng so với cuối tuần qua. Trong tuần này, vàng miếng đã lập kỷ lục mới khi đạt mức 157,2 triệu đồng khi bán ra nhưng ngay sau đó đã quay đầu giảm. Điều này khiến người mua không chỉ lỗ so với mức đỉnh lịch sử mà sau một tuần cũng bị lỗ 1,7 triệu đồng do chênh lệch giá mua và bán. Ngược lại, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được mua vào 150,5 triệu đồng, bán ra 153,5 triệu đồng, giảm 600.000 đồng ở chiều mua và giảm chỉ 100.000 đồng ở chiều bán ra. Mức chênh lệch mua bán vàng nhẫn được SJC tăng lên 3 triệu đồng/lượng, cao hơn mức 2,5 triệu đồng của tuần trước. Điều này đẩy người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ 3,1 triệu đồng một lượng. Tương tự, Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 100.000 đồng sau một tuần khi mua vàng nhẫn còn 152,2 triệu đồng, bán ra 155,2 triệu đồng. Đây vẫn là giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường. Người mua vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu sau một tuần cũng bị lỗ 3,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo Người Lao Động, trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.339 USD/ounce, tăng khoảng 30 USD/ounce so với cuối tuần trước. Dù giá vàng đã tăng liên tục và đang hướng trở lại mốc đỉnh mọi thời đại 4.380 USD/ounce nhưng giới phân tích cho rằng đà đi lên chưa dừng lại.

Báo cáo triển vọng hàng hóa năm 2026 của ngân hàng Canada TD Securities cho rằng giá vàng có thể tăng lên 4.400 USD/ounce vào năm đầu năm 2026. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất cùng những lo ngại tiềm tàng xung quanh tính độc lập của FED hỗ trợ giá vàng tiếp xu hướng tăng. Nhìn về trung, dài hạn, giá vàng sẽ duy trì trong khoảng từ 3.500 USD/ounce tới 4.400 USD/ounce. Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết ở thời điểm hiện tại là khoảng 138,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 18 triệu đồng/lượng. Liên quan tới thị trường vàng, tuần qua Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương nghiên cứu, đánh giá, đề xuất việc thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 20-12. Các nhà đầu tư trong nước cũng đang chờ đợi những thông tin tiếp theo về việc Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu về để sản xuất vàng miếng.

