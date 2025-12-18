Giá vàng hôm nay, ngày 18/12/2025: Tăng mạnh, vàng SJC sắp vượt mức 157 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 18/12/2025 giá vàng trong nước tiếp tục tăng theo đà đi lên của thế giới khi nhà đầu tư vẫn kỳ vọng Mỹ tiếp tục giảm lãi suất.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 18/12, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 154,4 triệu đồng/lượng, bán ra 156,4 triệu đồng, tăng 200.000 đồng so với hôm qua; Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) niêm yết giá giao dịch vàng miếng ACB và SJC như nhau khi mua vào 155 triệu đồng, bán ra 156,5 triệu đồng, tăng 300.000 đồng.

Trong khi đó, vàng nhẫn tại SJC vẫn đứng yên khi tiếp tục mua vào 150,3 triệu đồng, bán ra 153,3 triệu đồng. Tương tự, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng duy trì giá mua vàng nhẫn 151 triệu đồng, bán ra 154 triệu đồng; Tập đoàn Doji cũng mua vào 151 triệu đồng, bán ra 154 triệu đồng… Hiện giá bán ra vàng nhẫn cao nhất thị trường tại Công ty Bảo Tín Minh Châu là 155,2 triệu đồng/lượng trong khi mua vào thấp hơn 3 triệu đồng, ở mức 152,2 triệu đồng.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 18/12 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao dịch tại 4.339 USD/ounce, tăng 38 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.301 USD/ounce.

Nguyên nhân chính đẩy giá vàng lên cao xuất phát từ áp lực mạnh tay của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào chính quyền Venezuela. Ông Trump đã tăng cường hiện diện quân sự, cho rằng Venezuela sử dụng nguồn thu dầu mỏ để tài trợ cho các hoạt động mang tính bạo lực. Đồng thời, ông ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela.

Động thái này nhằm cắt đứt nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela, góp phần gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng, đẩy giá dầu thô tương lai tăng gần 2% lên khoảng 56-57 USD/thùng.

Cùng lúc, Mỹ đang chuẩn bị vòng trừng phạt mới nhắm vào ngành năng lượng Nga. Theo hãng tin Bloomberg, các biện pháp này có thể được công bố ngay trong tuần nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Giới phân tích nhận định trong bối cảnh địa chính trị bất ổn, từ xung đột Nga - Ukraine đến căng thẳng Mỹ - Venezuela, vàng vẫn là lựa chọn hàng đầu cho nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn. Đà tăng của giá vàng có thể tiếp diễn nếu các rủi ro leo thang thêm.

