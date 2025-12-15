Giá vàng hôm nay, ngày 15/12/2025: Vừa mở cửa tiếp đà tăng, vàng SJC neo ở mức cao kỷ lục

Vàng nhẫn 4 số 9 cũng giữ ở mức cao khi Công ty SJC mua vào 150,8 triệu đồng, bán ra 153,7 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 151,5 triệu đồng, bán ra 154,5 triệu đồng…

Theo thông tin báo Thanh Niên , Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng giá mỗi lượng vàng miếng SJC mua vào 200.000 đồng, lên 154,8 triệu đồng, chiều bán ra tăng 300.000 đồng lên 156,3 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên giá vàng, mua vào ở mức 154,3 triệu đồng, bán ra 156,3 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vàng thêm 200.000 đồng, lên 155 triệu đồng, nhưng giá bán ra đứng yên ở mức 156,3 triệu đồng…

Giá vàng đi lên như dự báo của giới phân tích và các nhà đầu tư. Khi kết quả khảo sát của Kitco về xu hướng tuần này cho thấy không chuyên gia nào dự đoán kim loại quý sẽ hạ nhiệt trong ngắn hạn.

Theo thông tin báo Người Lao Động , sáng 15/12, giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới ở mức 4.311 USD/ounce, cao hơn khoảng 11 USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần. Tuần trước, giá vàng tăng khoảng 100 USD/ounce.

Đồng USD duy trì ở mức thấp nhất trong 2 tháng qua hỗ trợ giá vàng đi lên. Đồng thời, kim loại quý còn được hỗ trợ bởi lộ trình cắt giảm lãi suất của Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Mới nhất, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm nay, với mức giảm 0,25 điểm %, bất chấp lạm phát vẫn dai dẳng.

Giá vàng đã tăng hơn 65% trong năm nay và đang chứng kiến mức tăng hàng năm tốt nhất kể từ năm 1979 tới nay.

Ở chiều ngược lại, thị trường cũng xuất hiện một số cảnh báo giá vàng có thể đang vào vùng "bong bóng" khi tăng quá nóng trong thời gian dài.

Với thị trường trong nước, giá vàng hôm nay được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 154,3 triệu đồng/lượng với vàng miếng, bán ra 156,3 triệu đồng/lượng, ổn định so với cuối tuần.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch ổn định quanh 151,1 triệu đồng/lượng mua vào, 153,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Cả giá vàng miếng SJC, lẫn vàng nhẫn đều đang ở vùng đỉnh lịch sử.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết ở thời điểm hiện tại là khoảng 137,3 triệu đồng/lượng.