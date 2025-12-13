Giá vàng hôm nay, ngày 13/12/2025: Tăng mạnh, vàng SJC vọt lên kỷ lục mới 156,6 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 13/12/2025 chưa dừng đà tăng, có lúc đạt đỉnh cao nhất trong 7 tuần qua khi sức mua nóng lên. Vàng SJC vọt lên kỷ lục mới 156,6 triệu đồng/lượng.

Theo báo Thanh Niên, sáng 13/12, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC tăng mạnh lên chiều mua vào 154,6 triệu đồng/lượng, bán ra 156,6 triệu đồng, tăng 900.000 đồng so với hôm qua. Tuy nhiên không lâu sau đó, khoảng 8 giờ 45, SJC đã giảm 300.000 đồng một lượng khi còn mua vào 154,3 triệu đồng và bán ra 156,3 triệu đồng. Đây là mức giá cao kỷ lục từ trước đến nay của vàng miếng SJC.

Trong khi đó, vàng nhẫn đầu ngày tại SJC vẫn duy trì giá mua 151,1 triệu đồng và bán ra 153,6 triệu đồng như hôm qua. Riêng Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng 900.000 đồng khi mua vàng nhẫn lên 151,5 triệu đồng, bán ra lên 154,5 triệu đồng...

Giá vàng SJC tăng mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, đầu ngày 13/12 theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 4.300 USD/ounce - tăng 44 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.256 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng, chạm mức cao nhất trong 7 tuần qua, phản ánh sức nóng từ thị trường toàn cầu. Nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn kéo dài ở Ukraine

Trong khi đó, giá trị đồng USD sụt giảm, mở đường cho giá vàng đi lên. Chỉ số USD Index tiếp tục trượt dốc, chạm mức thấp 6 tuần qua, dao động quanh 98,44 điểm - mất 1,1% trong tháng 12. Sự suy yếu này xuất phát từ quyết định chính sách tiền tệ của Mỹ ít cứng rắn hơn và khó có khả năng tăng lãi suất.

Ngược lại, các đồng tiền lớn như Euro tăng giá nhờ hưởng lợi từ chính sách tiền tệ thắt chặt ở châu Âu, Úc và Canada, đẩy đồng USD giảm giá mạnh nhất so với Euro. Điều này đã hỗ trợ tích cực cho giá vàng hôm nay tăng mạnh

Giữa bối cảnh thị trường vàng nóng lên, đàm phán hòa bình Nga - Ukraine tiếp tục bế tắc. Giới phân tích nhận định sự bế tắc này có thể sẽ thúc đẩy nhà đầu tư dồn vốn vào vàng nhiều hơn, đẩy giá kim loại quý trong tương lai lên đỉnh cao mới.

