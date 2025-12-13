Giá vàng hôm nay, ngày 13/12/2025: Tăng mạnh, vàng SJC vọt lên kỷ lục mới 156,6 triệu đồng/lượng

Đời sống 13/12/2025 09:25

Hôm nay, ngày 13/12/2025 chưa dừng đà tăng, có lúc đạt đỉnh cao nhất trong 7 tuần qua khi sức mua nóng lên. Vàng SJC vọt lên kỷ lục mới 156,6 triệu đồng/lượng.

Theo báo Thanh Niên, sáng 13/12, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC tăng mạnh lên chiều mua vào 154,6 triệu đồng/lượng, bán ra 156,6 triệu đồng, tăng 900.000 đồng so với hôm qua. Tuy nhiên không lâu sau đó, khoảng 8 giờ 45, SJC đã giảm 300.000 đồng một lượng khi còn mua vào 154,3 triệu đồng và bán ra 156,3 triệu đồng. Đây là mức giá cao kỷ lục từ trước đến nay của vàng miếng SJC.

Trong khi đó, vàng nhẫn đầu ngày tại SJC vẫn duy trì giá mua 151,1 triệu đồng và bán ra 153,6 triệu đồng như hôm qua. Riêng Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng 900.000 đồng khi mua vàng nhẫn lên 151,5 triệu đồng, bán ra lên 154,5 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay, ngày 13/12/2025: Tăng mạnh, vàng SJC vọt lên kỷ lục mới 156,6 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng SJC tăng mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, đầu ngày 13/12 theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 4.300 USD/ounce - tăng 44 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.256 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng, chạm mức cao nhất trong 7 tuần qua, phản ánh sức nóng từ thị trường toàn cầu. Nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn kéo dài ở Ukraine

Trong khi đó, giá trị đồng USD sụt giảm, mở đường cho giá vàng đi lên. Chỉ số USD Index tiếp tục trượt dốc, chạm mức thấp 6 tuần qua, dao động quanh 98,44 điểm - mất 1,1% trong tháng 12. Sự suy yếu này xuất phát từ quyết định chính sách tiền tệ của Mỹ ít cứng rắn hơn và khó có khả năng tăng lãi suất.

Ngược lại, các đồng tiền lớn như Euro tăng giá nhờ hưởng lợi từ chính sách tiền tệ thắt chặt ở châu Âu, Úc và Canada, đẩy đồng USD giảm giá mạnh nhất so với Euro. Điều này đã hỗ trợ tích cực cho giá vàng hôm nay tăng mạnh

Giữa bối cảnh thị trường vàng nóng lên, đàm phán hòa bình Nga - Ukraine tiếp tục bế tắc. Giới phân tích nhận định sự bế tắc này có thể sẽ thúc đẩy nhà đầu tư dồn vốn vào vàng nhiều hơn, đẩy giá kim loại quý trong tương lai lên đỉnh cao mới.

Giá vàng hôm nay, ngày 12/12/2025: Tăng mạnh, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trở lại vùng đỉnh

Giá vàng hôm nay, ngày 12/12/2025: Tăng mạnh, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trở lại vùng đỉnh

Hôm nay, ngày 12/12/2025, giá vàng thế giới cùng trong nước tăng cao khi đồng USD tiếp tục giảm. Đặc biệt, vàng miếng SJC chạm tới 155,6 triệu đồng/lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng tăng giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài nâng đỡ sau ngày 14/12/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá gặp nước', tiền bạc tăng lên vù vù, giàu sang phú quý bất ngờ

Thần Tài nâng đỡ sau ngày 14/12/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá gặp nước', tiền bạc tăng lên vù vù, giàu sang phú quý bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Không có phép màu cho nữ sinh mất tích sau khi tan học ở Đắk Lắk: Thầy cô, bạn bè thương tiếc

Không có phép màu cho nữ sinh mất tích sau khi tan học ở Đắk Lắk: Thầy cô, bạn bè thương tiếc

Đời sống 50 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp được thiên tử ghé thăm 2 ngày cuối tuần (13 - 14/12), bùng nổ PHÚC - LỘC - THỌ, gặp được quý nhân, có cơ hội đầu tư sinh lời

Chúc mừng 3 con giáp được thiên tử ghé thăm 2 ngày cuối tuần (13 - 14/12), bùng nổ PHÚC - LỘC - THỌ, gặp được quý nhân, có cơ hội đầu tư sinh lời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Thông tin mới vụ bé gái bị vùi dưới đất: Phát thông báo tìm lại gia đình dù có nhiều người muốn nhận nuôi

Thông tin mới vụ bé gái bị vùi dưới đất: Phát thông báo tìm lại gia đình dù có nhiều người muốn nhận nuôi

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/12/2025: Tăng mạnh, vàng SJC vọt lên kỷ lục mới 156,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/12/2025: Tăng mạnh, vàng SJC vọt lên kỷ lục mới 156,6 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ sau ngày 13/12/2025

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ sau ngày 13/12/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 13/12/2025, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp sau đón nhận 'cơn mưa may mắn', tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 13/12/2025, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp sau đón nhận 'cơn mưa may mắn', tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Triệu Vy kiệt quệ tài chính, không trả nổi khoản nợ sau khi ly hôn với chồng

Triệu Vy kiệt quệ tài chính, không trả nổi khoản nợ sau khi ly hôn với chồng

Sao quốc tế 2 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/12/2025, 3 con giáp này tài khí tràn vào nhà, tiền của nhiều vô kể, dễ đổi đời thành Tỷ Phú, sống trong giàu sang

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/12/2025, 3 con giáp này tài khí tràn vào nhà, tiền của nhiều vô kể, dễ đổi đời thành Tỷ Phú, sống trong giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 13/12/2025, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 13/12/2025, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 13/12/2025, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 13/12/2025, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý

Lời khai bất ngờ người phụ nữ cướp đôi bông tai của bé gái ở TP.HCM

Lời khai bất ngờ người phụ nữ cướp đôi bông tai của bé gái ở TP.HCM

Tai nạn giao thông nghiêm trọng: Xe buýt đâm trực diện xe tải, 4 người tử vong, 28 người bị thương

Tai nạn giao thông nghiêm trọng: Xe buýt đâm trực diện xe tải, 4 người tử vong, 28 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi làm thuê về, mẹ bàng hoàng phát hiện 2 con nhỏ tử vong dưới hồ nước

Đi làm thuê về, mẹ bàng hoàng phát hiện 2 con nhỏ tử vong dưới hồ nước

Không có phép màu cho nữ sinh mất tích sau khi tan học ở Đắk Lắk: Thầy cô, bạn bè thương tiếc

Không có phép màu cho nữ sinh mất tích sau khi tan học ở Đắk Lắk: Thầy cô, bạn bè thương tiếc

Thông tin mới vụ bé gái bị vùi dưới đất: Phát thông báo tìm lại gia đình dù có nhiều người muốn nhận nuôi

Thông tin mới vụ bé gái bị vùi dưới đất: Phát thông báo tìm lại gia đình dù có nhiều người muốn nhận nuôi

Lời khai hối lỗi nghẹn ngào của kẻ đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội

Lời khai hối lỗi nghẹn ngào của kẻ đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội

Phẫn nộ con trai sát hại mẹ ruột để lấy tiền chơi game

Phẫn nộ con trai sát hại mẹ ruột để lấy tiền chơi game

Đến đòi nợ, người đàn ông bị nhóm người trói, đánh hội đồng đến tử vong

Đến đòi nợ, người đàn ông bị nhóm người trói, đánh hội đồng đến tử vong