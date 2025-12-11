Giá vàng hôm nay, ngày 11/12/2025: Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC nhảy vọt lên trên 155 triệu đồng

Đời sống 11/12/2025 14:02

Hôm nay, ngày 11/12/2025 giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt tăng theo đà đi lên mạnh mẽ của giá thế giới, vàng miếng SJC vượt 155 triệu đồng/lượng.

 

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 11/12, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC tăng thêm 400.000 đồng, đưa giá mua vào lên 153,1 triệu đồng, bán ra lên 155,1 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được Công ty SJC tăng 500.000 đồng khi mua vào lên 150,1 triệu đồng, bán ra 152,6 triệu đồng. Chênh lệch mua bán vàng miếng SJC tiếp tục được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng trong khi vàng nhẫn là 2,5 triệu đồng/lượng. 

Giá vàng hôm nay, ngày 11/12/2025: Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC nhảy vọt lên trên 155 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng vọt lên trên 155 triệu đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.239 USD/ounce, tăng tiếp khoảng 8 USD/ounce so với đầu phiên sáng. So với phiên hôm qua, giá vàng đi lên mạnh mẽ khi tăng khoảng 25 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay biến động mạnh khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm %, đưa mức lãi suất mục tiêu xuống khoảng 3,5%-3,75%, đúng như kỳ vọng của thị trường. Đây là lần thứ 3 FED giảm lãi suất trong năm nay.

Theo giới phân tích, lãi suất giảm giúp giá vàng hưởng lợi khi đồng USD suy yếu. Chỉ số đồng USD (DXY) sáng nay giảm tiếp khi lùi sâu về 98,5 điểm, giảm 0,24% so với phiên trước.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 134,8 triệu đồng/lượng.

