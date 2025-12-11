Quả gấc có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng phải hết sức lưu ý khi sử dụng

Sống khỏe 11/12/2025 05:30

Quả gấc không chỉ là nguyên liệu tạo màu đỏ cam bắt mắt cho các món ăn truyền thống như xôi gấc mà còn là một kho tàng dinh dưỡng vô giá. Tuy nhiên, người sử dụng phải hết sức lưu ý nhé!

Quả gấc, một loại trái cây quen thuộc trong văn hóa ẩm thực và chăm sóc sức khỏe của người Việt, đang ngày càng được biết đến với những lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe, đặc biệt là đối với các bé yêu. Với hàm lượng dinh dưỡng phong phú, quả gấc có thể trở thành một “người bạn đồng hành” không thể thiếu trong hành trình chăm sóc sức khỏe.

Quả gấc có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng phải hết sức lưu ý khi sử dụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả gấc là gì?

Quả gấc, hay còn gọi là gấc đỏ, là một loại quả có hình dáng đặc biệt, có lớp vỏ ngoài đỏ cam và chứa nhiều hạt màu vàng. Trong quả gấc có chứa các chất dinh dưỡng rất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là vitamin A, beta-carotene, lycopene, và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Những dưỡng chất này giúp bảo vệ và phát triển cơ thể bé yêu một cách toàn diện.

Công dụng của quả gấc đối với sức khỏe

Chống lão hóa và làm đẹp da 

Lợi ích làm đẹp da của gấc đến từ bộ đôi chống oxy hóa mạnh mẽ: lycopene và beta-carotene. Đặc biệt, Gấc chứa lượng lycopene cao gấp 70 lần so với cà chua – một con số ấn tượng. Các hợp chất này hoạt động như một lá chắn bảo vệ, giúp vô hiệu hóa các gốc tự do gây hại và chống lại tác động tiêu cực của tia UV từ môi trường. Nhờ vậy, Gấc không chỉ làm chậm quá trình lão hóa da, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn mà còn giúp da mịn màng, săn chắc và hồng hào tự nhiên. 

Quả gấc có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng phải hết sức lưu ý khi sử dụng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch 

Gấc đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ tim mạch nhờ hàm lượng cao lycopene và vitamin E. Các chất chống oxy hóa này có khả năng mạnh mẽ trong việc ngăn ngừa quá trình oxy hóa LDL-cholesterol (cholesterol xấu) trong máu. Cholesterol bị oxy hóa là nguyên nhân chính dẫn đến sự hình thành các mảng bám xơ vữa trong lòng động mạch. Do đó, việc bổ sung Gấc giúp cải thiện lưu thông máu, bảo vệ thành mạch và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nguy hiểm như nhồi máu cơ tim hay đột quỵ.

Tăng cường hệ miễn dịch 

Với sự kết hợp đa dạng của các vitamin và khoáng chất, bao gồm vitamin E, vitamin C và một lượng lớn carotenoid, Gấc là thực phẩm lý tưởng để tăng cường hệ miễn dịch. Các chất chống oxy hóa này giúp tăng cường sức đề kháng tổng thể của cơ thể, hỗ trợ các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn trong việc chống lại các tác nhân gây bệnh, virus và vi khuẩn. Điều này đặc biệt quan trọng giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và phục hồi nhanh chóng sau khi bị ốm. 

Quả gấc có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng phải hết sức lưu ý khi sử dụng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư 

Nhiều nghiên cứu khoa học đã tập trung vào khả năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư của gấc, chủ yếu nhờ vào hàm lượng lycopene và các hợp chất carotenoid dồi dào. Những chất này có khả năng ức chế sự tăng sinh của tế bào ung thư và bảo vệ DNA khỏi những tổn thương do gốc tự do gây ra – nguyên nhân gốc rễ của ung thư. Gấc được đánh giá cao trong việc hỗ trợ phòng ngừa một số loại ung thư phổ biến như ung thư tuyến tiền liệt, vú và phổi.

Những lưu ý khi ăn quả gấc

- Những quả gấc vừa chín và còn tươi ngon sẽ có chứa nhiều dưỡng chất nhất. Quả gấc có thăn sống được nhưng có nguy cơ cao gây đầy bụng, ngộ độc, do đó, gấc thường được chế biến trước khi ăn. Phần thịt quả gấc thường được dùng để nấu xôi, làm dầu gấc, làm mứt dừa gấc,... Những món ăn này hấp dẫn, thơm ngon và rất quen thuộc với người Việt. 

- Ăn quá nhiều gấc có thể dẫn đến dư thừa beta-caroten, tình trạng tích tụ beta-caroten trong gan có thể dẫn đến ngộ độc và gây ảnh hưởng đến sức khỏe. 

Quả gấc có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng phải hết sức lưu ý khi sử dụng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

- Không nên bỏ màng đỏ quanh hạt gấc vì nó rất tốt cho mắt, cải thiện bệnh khô mắt và giúp tăng cường thị lực. 

- Cẩn thận khi dùng hạt gấc để tránh ngđộc: Chỉ nên dùng hạt gấc để bôi da, không nên dùng qua đường uống một cách bừa bãi. Chỉ sử dụng hạt đã nướng chín.

 - Cách chọn và bảo quản gấc: Khi chọn gấc, bạn nên lưu ý, chọn những loại quả có dáng tròn đều, gai nở, có vỏ màu đỏ, cầm chắc tay. Nên chọn quả còn nguyên, không bị vỡ hoặc dập.

Lá lốt có tác dụng gì? Dùng lá lốt như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Lá lốt có tác dụng gì? Dùng lá lốt như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Lá lốt không chỉ được coi là thành phần trong các món ăn mà còn được sử dụng để chữa bệnh. Cùng tìm hiểu các tác dụng của lá lốt đối với sức khoẻ và lưu ý khi sử dụng nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   quả gấc quả gấc đối với sức khỏe tác dụng của quả gấc

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/12/2025, 3 con giáp nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/12/2025, 3 con giáp nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/12/2025, Thần Tài che chở, quý nhân nâng bước, 3 con giáp tiền tài ngập lối, 'gánh vàng, gánh bạc' về nhà, vận trình cuộc sống thăng tiến bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/12/2025, Thần Tài che chở, quý nhân nâng bước, 3 con giáp tiền tài ngập lối, 'gánh vàng, gánh bạc' về nhà, vận trình cuộc sống thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Sáu 12/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên tiếp

Tử vi thứ Sáu 12/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/12/2025, 3 con giáp quan lộ rộng mở, được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/12/2025, 3 con giáp quan lộ rộng mở, được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng hôm nay, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Quả gấc có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng phải hết sức lưu ý khi sử dụng

Quả gấc có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng phải hết sức lưu ý khi sử dụng

Sống khỏe 2 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Sau hôm nay, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/12/2025), 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/12/2025), 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/12/2025), 3 con giáp Thần Tài nâng đỡ, quý nhân soi đường, công danh thăng tiến, tiền vàng hưởng mãi không hết

Cuối ngày hôm nay (11/12/2025), 3 con giáp Thần Tài nâng đỡ, quý nhân soi đường, công danh thăng tiến, tiền vàng hưởng mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Trong 3 ngày 15, 16, và 17 tháng 12, 3 con giáp vận thế thịnh vượng, tiền tài và sự nghiệp đều lên đỉnh thăng hoa, ngồi mát ăn bát vàng

Trong 3 ngày 15, 16, và 17 tháng 12, 3 con giáp vận thế thịnh vượng, tiền tài và sự nghiệp đều lên đỉnh thăng hoa, ngồi mát ăn bát vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng giữa tiếng hò reo của nhiều người

Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng giữa tiếng hò reo của nhiều người

Tình cũ nghẹn ngào tiễn biệt nghệ sĩ Thương Tín: 'Đời người hữu hạn, mong anh an nghỉ'

Tình cũ nghẹn ngào tiễn biệt nghệ sĩ Thương Tín: 'Đời người hữu hạn, mong anh an nghỉ'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lá lốt có tác dụng gì? Dùng lá lốt như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Lá lốt có tác dụng gì? Dùng lá lốt như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Bí đao, món ăn quen thuộc của mọi nhà nhưng có 4 món không nên nấu cùng kẻo gây hại cho sức khỏe

Bí đao, món ăn quen thuộc của mọi nhà nhưng có 4 món không nên nấu cùng kẻo gây hại cho sức khỏe

Không ngờ quả trám lại có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Không ngờ quả trám lại có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Vì sao thịt lươn lại được ví là vị thuốc tốt để chữa bệnh và bồi bổ cơ thể

Vì sao thịt lươn lại được ví là vị thuốc tốt để chữa bệnh và bồi bổ cơ thể

Măng kỵ gì? Những lưu ý quan trọng nên tránh bị ngộ độc khi ăn

Măng kỵ gì? Những lưu ý quan trọng nên tránh bị ngộ độc khi ăn

Thấy tê ở 3 vùng này coi chừng mạch máu đang tắc nghẽn

Thấy tê ở 3 vùng này coi chừng mạch máu đang tắc nghẽn