Quả gấc có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng phải hết sức lưu ý khi sử dụng

Quả gấc, một loại trái cây quen thuộc trong văn hóa ẩm thực và chăm sóc sức khỏe của người Việt, đang ngày càng được biết đến với những lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe, đặc biệt là đối với các bé yêu. Với hàm lượng dinh dưỡng phong phú, quả gấc có thể trở thành một “người bạn đồng hành” không thể thiếu trong hành trình chăm sóc sức khỏe.

Quả gấc, hay còn gọi là gấc đỏ, là một loại quả có hình dáng đặc biệt, có lớp vỏ ngoài đỏ cam và chứa nhiều hạt màu vàng. Trong quả gấc có chứa các chất dinh dưỡng rất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là vitamin A, beta-carotene, lycopene, và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Những dưỡng chất này giúp bảo vệ và phát triển cơ thể bé yêu một cách toàn diện.

Công dụng của quả gấc đối với sức khỏe

Chống lão hóa và làm đẹp da

Lợi ích làm đẹp da của gấc đến từ bộ đôi chống oxy hóa mạnh mẽ: lycopene và beta-carotene. Đặc biệt, Gấc chứa lượng lycopene cao gấp 70 lần so với cà chua – một con số ấn tượng. Các hợp chất này hoạt động như một lá chắn bảo vệ, giúp vô hiệu hóa các gốc tự do gây hại và chống lại tác động tiêu cực của tia UV từ môi trường. Nhờ vậy, Gấc không chỉ làm chậm quá trình lão hóa da, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn mà còn giúp da mịn màng, săn chắc và hồng hào tự nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Gấc đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ tim mạch nhờ hàm lượng cao lycopene và vitamin E. Các chất chống oxy hóa này có khả năng mạnh mẽ trong việc ngăn ngừa quá trình oxy hóa LDL-cholesterol (cholesterol xấu) trong máu. Cholesterol bị oxy hóa là nguyên nhân chính dẫn đến sự hình thành các mảng bám xơ vữa trong lòng động mạch. Do đó, việc bổ sung Gấc giúp cải thiện lưu thông máu, bảo vệ thành mạch và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nguy hiểm như nhồi máu cơ tim hay đột quỵ.

Tăng cường hệ miễn dịch

Với sự kết hợp đa dạng của các vitamin và khoáng chất, bao gồm vitamin E, vitamin C và một lượng lớn carotenoid, Gấc là thực phẩm lý tưởng để tăng cường hệ miễn dịch. Các chất chống oxy hóa này giúp tăng cường sức đề kháng tổng thể của cơ thể, hỗ trợ các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn trong việc chống lại các tác nhân gây bệnh, virus và vi khuẩn. Điều này đặc biệt quan trọng giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và phục hồi nhanh chóng sau khi bị ốm.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Nhiều nghiên cứu khoa học đã tập trung vào khả năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư của gấc, chủ yếu nhờ vào hàm lượng lycopene và các hợp chất carotenoid dồi dào. Những chất này có khả năng ức chế sự tăng sinh của tế bào ung thư và bảo vệ DNA khỏi những tổn thương do gốc tự do gây ra – nguyên nhân gốc rễ của ung thư. Gấc được đánh giá cao trong việc hỗ trợ phòng ngừa một số loại ung thư phổ biến như ung thư tuyến tiền liệt, vú và phổi.

Những lưu ý khi ăn quả gấc

- Những quả gấc vừa chín và còn tươi ngon sẽ có chứa nhiều dưỡng chất nhất. Quả gấc có thể ăn sống được nhưng có nguy cơ cao gây đầy bụng, ngộ độc, do đó, gấc thường được chế biến trước khi ăn. Phần thịt quả gấc thường được dùng để nấu xôi, làm dầu gấc, làm mứt dừa gấc,... Những món ăn này hấp dẫn, thơm ngon và rất quen thuộc với người Việt.

- Ăn quá nhiều gấc có thể dẫn đến dư thừa beta-caroten, tình trạng tích tụ beta-caroten trong gan có thể dẫn đến ngộ độc và gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

- Không nên bỏ màng đỏ quanh hạt gấc vì nó rất tốt cho mắt, cải thiện bệnh khô mắt và giúp tăng cường thị lực.

- Cẩn thận khi dùng hạt gấc để tránh ngộ độc: Chỉ nên dùng hạt gấc để bôi da, không nên dùng qua đường uống một cách bừa bãi. Chỉ sử dụng hạt đã nướng chín.

- Cách chọn và bảo quản gấc: Khi chọn gấc, bạn nên lưu ý, chọn những loại quả có dáng tròn đều, gai nở, có vỏ màu đỏ, cầm chắc tay. Nên chọn quả còn nguyên, không bị vỡ hoặc dập.