Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/12/2025), 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 11/12/2025 04:15

3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có một ngày làm việc thuận lợi đến bất ngờ. Thần may mắn ở bên là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước, chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ.

Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp con giáp may mắn này cũng sẽ gặp được quý nhân. Theo tử vi ngày mới, nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, người tuổi Mão sẽ biết mình nên làm những gì trong tương lai và làm sao để khắc phục khó khăn ở hiện tại.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/12/2025), 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đường tài lộc của người tuổi Thìn khá tốt trong thời điểm tới. Thu nhập của con giáp này được ổn định nên hôm nay nỗi lo về tiền bạc bị đẩy lùi. Bản mệnh hoàn toàn có thể chi tiêu theo ý mình, không cần phải suy tính hay cân đo đong đếm quá nhiều nữa.

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng sẽ thuận lợi, rất tốt để ngỏ lời tỏ tình, cầu hôn, kết hôn, tính chuyện hỉ. Người độc thân cũng chẳng cần vội vì đào hoa đưa đẩy, đối tượng tốt để bạn lựa chọn đang tới rồi đấy, chuẩn bị sẵn sàng, tinh thần hăng hái lên nào.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/12/2025), 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra tương đối may mắn. Tử vi cho biết nếu con giáp này đang có ý định đẩy mạnh hợp tác hay mở rộng phạm vi kinh doanh thì có thể cân nhắc thực hiện lúc này. Những tín hiệu tốt cho biết bản mệnh sẽ có những bước khởi đầu trên cả thuận lợi.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm chưa nhiều biến động. Tình cảm của bạn và nửa kia vẫn duy trì được điểm sáng. Sự quan tâm, chia sẻ thường xuyên giúp hai người luôn cảm nhận được tâm hồn của nửa kia bên trong mình.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/12/2025), 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Sau hôm nay, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/12/2025), 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/12/2025), 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/12/2025), 3 con giáp Thần Tài nâng đỡ, quý nhân soi đường, công danh thăng tiến, tiền vàng hưởng mãi không hết

Cuối ngày hôm nay (11/12/2025), 3 con giáp Thần Tài nâng đỡ, quý nhân soi đường, công danh thăng tiến, tiền vàng hưởng mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Trong 3 ngày 15, 16, và 17 tháng 12, 3 con giáp vận thế thịnh vượng, tiền tài và sự nghiệp đều lên đỉnh thăng hoa, ngồi mát ăn bát vàng

Trong 3 ngày 15, 16, và 17 tháng 12, 3 con giáp vận thế thịnh vượng, tiền tài và sự nghiệp đều lên đỉnh thăng hoa, ngồi mát ăn bát vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Con dâu mãi không có con, mẹ chồng 'thẫn thờ xanh xao', khi biết lý do đằng sau, tôi 'khiếp vía' vì 'sự thật kinh hoàng'

Con dâu mãi không có con, mẹ chồng 'thẫn thờ xanh xao', khi biết lý do đằng sau, tôi 'khiếp vía' vì 'sự thật kinh hoàng'

Tâm sự 6 giờ 36 phút trước
Mừng bạn thân sinh con trai, tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn phản hồi của cô ấy, tôi 'sốc ngất' vì 'sự thật động trời

Mừng bạn thân sinh con trai, tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn phản hồi của cô ấy, tôi 'sốc ngất' vì 'sự thật động trời

Tâm sự 6 giờ 41 phút trước
Lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi 'rụng rời chân tay' khi tập giấy rơi ra, 'tiết lộ bí mật động trời' về gia đình

Lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi 'rụng rời chân tay' khi tập giấy rơi ra, 'tiết lộ bí mật động trời' về gia đình

Tâm sự 6 giờ 52 phút trước
Ở nhờ nhà chị gái 5 ngày, tôi 'ngượng tái mặt' với 'hành động khó tin' của anh rể hằng đêm

Ở nhờ nhà chị gái 5 ngày, tôi 'ngượng tái mặt' với 'hành động khó tin' của anh rể hằng đêm

Tâm sự 6 giờ 55 phút trước
Hùa theo cha mẹ 'xúc phạm nhân phẩm' người yêu nghèo, 5 năm sau gặp lại, tôi ngỡ ngàng với 'cái kết đắng chát' của chính mình

Hùa theo cha mẹ 'xúc phạm nhân phẩm' người yêu nghèo, 5 năm sau gặp lại, tôi ngỡ ngàng với 'cái kết đắng chát' của chính mình

Tâm sự Eva 6 giờ 59 phút trước
Ly hôn chồng 1 năm, đang ngủ một mình thì giữa đêm bất ngờ thấy người đàn ông lạ đứng giữa nhà khiến tôi 'hoảng hồn tột độ'

Ly hôn chồng 1 năm, đang ngủ một mình thì giữa đêm bất ngờ thấy người đàn ông lạ đứng giữa nhà khiến tôi 'hoảng hồn tột độ'

Tâm sự 7 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

Tử vi thứ Năm 11/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Năm 11/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/12/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng vàng son, sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/12/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng vàng son, sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền đẻ ra tiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Sau hôm nay, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Cuối ngày hôm nay (11/12/2025), 3 con giáp Thần Tài nâng đỡ, quý nhân soi đường, công danh thăng tiến, tiền vàng hưởng mãi không hết

Cuối ngày hôm nay (11/12/2025), 3 con giáp Thần Tài nâng đỡ, quý nhân soi đường, công danh thăng tiến, tiền vàng hưởng mãi không hết

Trong 3 ngày 15, 16, và 17 tháng 12, 3 con giáp vận thế thịnh vượng, tiền tài và sự nghiệp đều lên đỉnh thăng hoa, ngồi mát ăn bát vàng

Trong 3 ngày 15, 16, và 17 tháng 12, 3 con giáp vận thế thịnh vượng, tiền tài và sự nghiệp đều lên đỉnh thăng hoa, ngồi mát ăn bát vàng

Sau ngày mai, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng

Sau ngày mai, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/12/2025, 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/12/2025, 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích