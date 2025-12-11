Cuối ngày hôm nay (11/12/2025), 3 con giáp Thần Tài nâng đỡ, quý nhân soi đường, công danh thăng tiến, tiền vàng hưởng mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 11/12/2025 03:30

3 con giáp Thần Tài nâng đỡ, quý nhân soi đường, công danh thăng tiến, tiền vàng hưởng mãi không hết.

Tuổi Sửu

‏Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra diễn ra trôi chảy và hanh thông. Nhờ có cát tinh xuất hiện mà con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, gặt hái thành công lớn. Điều quan trọng là bản mệnh biết được năng lực của mình ở đâu và luôn tận dụng tốt thời cơ để phát huy thế mạnh sẵn có.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này tươi sáng viên mãn. Người độc thân dễ dàng tìm thấy người trong mộng nhờ những cuộc gặp gỡ, ngoại giao trong công việc. Tình cảm vợ chồng không vì những hiểu lầm mà giảm đi sự yêu thương lẫn nhau.

Cuối ngày hôm nay (11/12/2025), 3 con giáp Thần Tài nâng đỡ, quý nhân soi đường, công danh thăng tiến, tiền vàng hưởng mãi không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Quý nhân soi đường dẫn lối giúp người tuổi Ngọ nhanh chóng đạt được các mục tiêu do mình đặt ra trong thời gian tới. Con giáp này vốn thông minh và khôn khéo. Tận dụng thế mạnh của mình, bản mệnh tự tạo ra cho mình không ít cơ hội lớn nhỏ trong quá trình làm việc.  Có vài chuyện tưởng là vượt ngoài khả năng nhưng khi bắt tay vào thì tuổi này thể hiện rất tốt.‏

Chuyện tình cảm hài hòa đẹp đẽ. Những người đang trong giai đoạn tìm hiểu bắt đầu tính tới chuyện về ra mắt hai bên gia đình. Mối quan hệ luôn được dung hoà tốt nhờ ý muốn vun vén, giữ gìn tình cảm của người trong cuộc.

Cuối ngày hôm nay (11/12/2025), 3 con giáp Thần Tài nâng đỡ, quý nhân soi đường, công danh thăng tiến, tiền vàng hưởng mãi không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của người tuổi Hợi diễn ra hanh thông. Bản mệnh được nhận xét là quyết đoán và can đảm hơn trong những nhiệm vụ lớn nhỏ. Hơn hết, người tuổi này còn xác định được thế mạnh của bản thân và có kế hoạch rõ ràng trong việc phát huy chúng để đem lại những thành tựu khác biệt.‏

Vận trình tình cảm đang có điểm sáng. Tử vi ngày mới cho biết đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này hâm nóng tình cảm hiện tại của mình. Đơn giản là một bữa cơm tối hay đi dạo phố cũng phá vỡ được khoảng cách trước đó của hai người.

Cuối ngày hôm nay (11/12/2025), 3 con giáp Thần Tài nâng đỡ, quý nhân soi đường, công danh thăng tiến, tiền vàng hưởng mãi không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Sau hôm nay, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/12/2025), 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/12/2025), 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/12/2025), 3 con giáp Thần Tài nâng đỡ, quý nhân soi đường, công danh thăng tiến, tiền vàng hưởng mãi không hết

Cuối ngày hôm nay (11/12/2025), 3 con giáp Thần Tài nâng đỡ, quý nhân soi đường, công danh thăng tiến, tiền vàng hưởng mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Trong 3 ngày 15, 16, và 17 tháng 12, 3 con giáp vận thế thịnh vượng, tiền tài và sự nghiệp đều lên đỉnh thăng hoa, ngồi mát ăn bát vàng

Trong 3 ngày 15, 16, và 17 tháng 12, 3 con giáp vận thế thịnh vượng, tiền tài và sự nghiệp đều lên đỉnh thăng hoa, ngồi mát ăn bát vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Con dâu mãi không có con, mẹ chồng 'thẫn thờ xanh xao', khi biết lý do đằng sau, tôi 'khiếp vía' vì 'sự thật kinh hoàng'

Con dâu mãi không có con, mẹ chồng 'thẫn thờ xanh xao', khi biết lý do đằng sau, tôi 'khiếp vía' vì 'sự thật kinh hoàng'

Tâm sự 6 giờ 36 phút trước
Mừng bạn thân sinh con trai, tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn phản hồi của cô ấy, tôi 'sốc ngất' vì 'sự thật động trời

Mừng bạn thân sinh con trai, tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn phản hồi của cô ấy, tôi 'sốc ngất' vì 'sự thật động trời

Tâm sự 6 giờ 41 phút trước
Lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi 'rụng rời chân tay' khi tập giấy rơi ra, 'tiết lộ bí mật động trời' về gia đình

Lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi 'rụng rời chân tay' khi tập giấy rơi ra, 'tiết lộ bí mật động trời' về gia đình

Tâm sự 6 giờ 52 phút trước
Ở nhờ nhà chị gái 5 ngày, tôi 'ngượng tái mặt' với 'hành động khó tin' của anh rể hằng đêm

Ở nhờ nhà chị gái 5 ngày, tôi 'ngượng tái mặt' với 'hành động khó tin' của anh rể hằng đêm

Tâm sự 6 giờ 55 phút trước
Hùa theo cha mẹ 'xúc phạm nhân phẩm' người yêu nghèo, 5 năm sau gặp lại, tôi ngỡ ngàng với 'cái kết đắng chát' của chính mình

Hùa theo cha mẹ 'xúc phạm nhân phẩm' người yêu nghèo, 5 năm sau gặp lại, tôi ngỡ ngàng với 'cái kết đắng chát' của chính mình

Tâm sự Eva 6 giờ 58 phút trước
Ly hôn chồng 1 năm, đang ngủ một mình thì giữa đêm bất ngờ thấy người đàn ông lạ đứng giữa nhà khiến tôi 'hoảng hồn tột độ'

Ly hôn chồng 1 năm, đang ngủ một mình thì giữa đêm bất ngờ thấy người đàn ông lạ đứng giữa nhà khiến tôi 'hoảng hồn tột độ'

Tâm sự 7 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

Tử vi thứ Năm 11/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Năm 11/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/12/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng vàng son, sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/12/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng vàng son, sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền đẻ ra tiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Sau hôm nay, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/12/2025), 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/12/2025), 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Trong 3 ngày 15, 16, và 17 tháng 12, 3 con giáp vận thế thịnh vượng, tiền tài và sự nghiệp đều lên đỉnh thăng hoa, ngồi mát ăn bát vàng

Trong 3 ngày 15, 16, và 17 tháng 12, 3 con giáp vận thế thịnh vượng, tiền tài và sự nghiệp đều lên đỉnh thăng hoa, ngồi mát ăn bát vàng

Sau ngày mai, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng

Sau ngày mai, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/12/2025, 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/12/2025, 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 11/6/2024, 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích