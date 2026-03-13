Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp đắc Tài đắc Lộc, tiền nhiều như nước, số mệnh Phú Quý, cuộc sống dư dả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 13/03/2026 07:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đắc Tài đắc Lộc, tiền nhiều như nước, số mệnh Phú Quý, cuộc sống dư dả giàu sang vào đúng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, được cục diện Tam Hợp che chở, người tuổi Mùi đón nhận nhiều cơ hội phát triển thuận lợi trên con đường công danh sự nghiệp. Đây là điều bạn đã mong chờ từ lâu nên hãy biết nắm chắc khi nó đến. Đừng đặt cảm xúc cá nhân vào trong công việc. 

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp đắc Tài đắc Lộc, tiền nhiều như nước, số mệnh Phú Quý, cuộc sống dư dả giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Việc làm ăn kinh doanh của bản mệnh trong thời gian này cũng sẽ có chuyển biến tích cực. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng và kiên trì của bạn trong suốt thời gian qua. Có công mài sắt có ngày nên kim, khi những khó khăn qua đi, quả ngọt đang chờ đón bạn phía trước.

 

Tuy nhiên, trong ngày ngũ hành Mộc khắc Thổ, chuyện tình cảm của bạn lại không được như ý. Có điềm báo vợ chồng dễ nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn. Với người đầu ấp tay gối với mình, bản mệnh cần quan tâm và thấu hiểu nhiều hơn. Đừng để những cơn ghen vô cớ che mờ mắt làm lung lay niềm tin dành cho nhau.

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, Tương Hội giúp người tuổi Sửu nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người xung quanh. Bạn đón nhận mọi thứ với tâm trạng vô cùng dễ chịu, đi đâu làm gì cũng có người giúp đỡ tận tình, chẳng lo khó khăn.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp đắc Tài đắc Lộc, tiền nhiều như nước, số mệnh Phú Quý, cuộc sống dư dả giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Đây cũng là ngày các mối quan hệ xã giao của bạn rất hài hòa, thích hợp để đẩy mạnh các kế hoạch hợp tác hay ký kết hợp đồng. Bằng sự khéo léo và uy tín của mình, bạn hoàn toàn có thể đạt được những điều mình muốn.

 

Chuyện tình cảm lứa đôi cũng không có gì để phàn nàn ở thời điểm này. Người có đôi ngày càng hiểu và thông cảm cho nhau, tình cảm theo thời gian ngày càng thêm thắm thiết. Người độc thân cũng có cơ hội thay đổi tình trạng hiện tại của mình nếu chịu khó ra ngoài giao lưu nhiều hơn.

Con giáp tuổi Dậu 

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, công việc thuận lợi hơn người nhờ Chính Quan tương trợ. Dậu là con giáp biết nghĩ cho người khác, làm ăn rất sòng phẳng nên được lộc trong đường công danh. Ai đang xin việc, thi bằng cấp hoặc học thêm kỹ năng mới sẽ được quý nhân nâng đỡ trong ngày này. 

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, 3 con giáp đắc Tài đắc Lộc, tiền nhiều như nước, số mệnh Phú Quý, cuộc sống dư dả giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi hàng ngày, Lục Hợp sẽ soi cho đường tiền bạc của Dậu đi đúng hướng. Sự nỗ lực không bao giờ là đủ, là nhiều, thế nên không bao giờ bạn ngừng cố gắng trong chuyện làm ăn. Bạn biết dùng tiền cho những chuyện quan trọng trong gia đình nên ngân sách khó bị hao hụt.

 

Thổ Kim tương sinh đem lại tin tốt cho đường tình duyên, con cái của bản mệnh. Những cặp đôi muốn cầu con thì nên tiến hành từ bây giờ, chăm làm việc thiện, con cái sẽ đến với bạn. Nay bạn tinh tế và khéo léo hơn trong các mối quan hệ xung quanh mình.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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