Nữ ca sĩ Hòa Minzy lên tiếng về nghi vấn sắp có con gái

Hậu trường 13/03/2026 05:30

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Hòa Minzy có con gái. Thông tin xuất phát từ tấm ảnh đang gây xôn xao dư luận.

Mới đây, hình ảnh chụp Hòa Minzy với Đại úy Thăng Văn Cương và con trai. Đáng nói, bức tường phía sau 3 người có treo một bức hình chụp chân dung người đàn ông đang bế một bé gái. Người đàn ông được cho là anh Thăng Văn Cương, còn bé gái là con của anh và Hòa Minzy.

 

Nữ ca sĩ sinh năm 1995 viết: "Làm ơn, đừng tạo nick giả, đừng tạo ảnh AI, đừng tạo ảnh giả rồi đưa thông tin linh tinh nữa được không. Vào đọc bình luận, mọi người còn rất tin nữa chứ. Không ai phân biệt được ảnh thật, ảnh giả hả mọi người. Cái mặt rõ là AI như thế mà. Fan thấy nick nào đăng mấy clip thế này báo cáo hết giúp Hòa. Hòa nhắc các tài khoản kiểu này nha, thật sự không muốn làm mạnh tay đâu. Dừng lại đi ạ".

Nữ ca sĩ Hòa Minzy lên tiếng về nghi vấn sắp có con gái - Ảnh 1
Hòa Minzy bên người yêu - đại úy Văn Cương

Ngày 7/3, Hòa Minzy xác nhận có mối quan hệ tình cảm với Đại Úy Thăng Văn Cương. Hai người quen nhau từ 2022 thông qua chương trình Sao nhập ngũ nhưng giấu kín thông tin suốt thời gian qua. Nữ ca sĩ bày tỏ đã được gia đình bạn trai tới hỏi cưới trước khi ông nội qua đời để ông cô có thể chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cháu gái.

Nữ ca sĩ Hòa Minzy lên tiếng về nghi vấn sắp có con gái - Ảnh 2
Hòa Minzy phủ nhận thông tin có con gái

Trong 2 ngày sau đó, thông tin liên quan đến nữ ca sĩ ngập tràn mạng xã hội. Tuy nhiên, tới 9/3, Hòa Minzy cho biết sẽ hạn chế đăng bài liên quan đến nửa kia để tránh ý kiến trái chiều.

Hòa Minzy viết: “Em đăng nốt cái clip rồi thôi. Lâu lâu chia sẻ chút cùng cả nhà cho vui. Chứ thấy cũng nhiều ý kiến trái chiều. Đăng nhiều không hay, mà em đang nên cẩn thận. Cảm ơn mọi người đã yêu thương chúng em”.

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