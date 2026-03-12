Cẩm Ly tái xuất với âm nhạc sau nhiều năm trị bệnh, tinh thần của cô giảm sút

Hậu trường 12/03/2026 15:31

Cẩm Ly từng có khoảng thời gian ngừng hát vì mắc chứng viêm đa xoang. Căn bệnh kéo dài khiến thể trạng và tinh thần của cô giảm sút. Thậm chí, chứng viêm đa xoang còn làm giọng hát Cẩm Ly bị ảnh hưởng nặng nề, có lúc cất giọng không thành tiếng.

Cẩm Ly từng có khoảng thời gian ngừng hát vì mắc chứng viêm đa xoang. Căn bệnh kéo dài khiến thể trạng và tinh thần của cô giảm sút. Thậm chí, chứng viêm đa xoang còn làm giọng hát Cẩm Ly bị ảnh hưởng nặng nề, có lúc cất giọng không thành tiếng.

Sau khi điều trị, thỉnh thoảng nữ ca sĩ vẫn bị tái phát bệnh cũ. Tuy nhiên, cô cho biết đã dần chấp nhận "sống chung" với căn bệnh này. Sau khi giọng hát dần hồi phục, cô nhận show đi diễn trở lại. Tới đây, Cẩm Ly sẽ tái ngộ với Lam Trường, Mỹ Linh, Phương Thanh... cùng tham gia một concert tại Hà Nội.

Cẩm Ly tái xuất với âm nhạc sau nhiều năm trị bệnh, tinh thần của cô giảm sút - Ảnh 1
 năm điều trị căn bệnh viêm đa xoang khiến ảnh hưởng đến giọng hát, ca sĩ Cẩm Ly đang tích cực trở lại với sân khấu âm nhạc

Lam Trường, Cẩm Ly, Mỹ Linh, Phương Thanh là những cái tên gắn liền với các bảng xếp hạng âm nhạc danh giá, đặc biệt là giải thưởng Làn Sóng Xanh vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Các nghệ sĩ sẽ cùng nhau trình diễn trong live concert Vé về thanh xuân, một hành trình âm nhạc hứa hẹn gợi nhắc ký ức của khán giả 8X, 9X, sẽ diễn ra vào tối 25/4 tại Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội).

Đặc biệt, chương trình còn có sự tái hợp của ban nhạc Quả Dưa Hấu (Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa). Sự xuất hiện của Quả Dưa Hấu, một trong những nhóm nhạc nổi bật cuối thập niên 1990, cũng mang ý nghĩa đặc biệt trong việc gợi nhắc ký ức âm nhạc của khán giả.

Cẩm Ly tái xuất với âm nhạc sau nhiều năm trị bệnh, tinh thần của cô giảm sút - Ảnh 2
Live concert "Vé về Thanh Xuân" dự kiến diễn ra tối 25/4/2026 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ nhiều nghệ sĩ V-Pop thuộc các thế hệ khác nhau

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ thuộc thế hệ sau, những người đã góp phần định hình V-pop trong giai đoạn chuyên nghiệp hóa mạnh mẽ hơn, cũng sẽ góp mặt, bao gồm Khắc Việt, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi và Quốc Thiên. Sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ này được kỳ vọng sẽ tạo nên một không gian âm nhạc đa sắc màu, vừa hoài niệm vừa hiện đại.

Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường chia sẻ rằng, chương trình được xây dựng như một hành trình ký ức bằng âm nhạc, với sự đồng hành của nhà sản xuất Võ Văn Tâm. Vé về thanh xuân không chỉ tái hiện các bản hit mà còn mong muốn gợi nhắc những năm tháng tuổi trẻ đã đi qua, mang lại cảm giác như được "trở lại thanh xuân" bằng âm nhạc cho nhiều thế hệ khán giả...

Diễn viên Phương Oanh lộ diện sau thời gian im hơi lặng tiếng

Diễn viên Phương Oanh lộ diện sau thời gian im hơi lặng tiếng

Tối 10/3, Phương Oanh gây chú ý khi có bài đăng mới trên trang cá nhân sau thời gian im hơi lặng tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   Cẩm Ly sao Việt Cẩm Ly trị bệnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Lý do Tôn Lệ được nhắc đến như chuẩn mực của đẳng cấp 'thị hậu'

Lý do Tôn Lệ được nhắc đến như chuẩn mực của đẳng cấp 'thị hậu'

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp đổi đời giàu sang, tiền 'chảy' vào túi rủng rỉnh, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp đổi đời giàu sang, tiền 'chảy' vào túi rủng rỉnh, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần, 3 con giáp thay vận đổi mệnh, làm ăn phát tài, ngồi không hưởng lộc, hứa hẹn giàu có rực rỡ

Tử vi 3 ngày cuối tuần, 3 con giáp thay vận đổi mệnh, làm ăn phát tài, ngồi không hưởng lộc, hứa hẹn giàu có rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Phim của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi làm 'dậy sóng' cuộc đua phim cổ trang

Phim của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi làm 'dậy sóng' cuộc đua phim cổ trang

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Phẫn nộ nam sinh bị bạn học cùng lớp dùng bút bi đâm kín đùi

Phẫn nộ nam sinh bị bạn học cùng lớp dùng bút bi đâm kín đùi

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Một ca sĩ nhập viện cấp cứu giữa đêm, hủy tham gia đêm nhạc tại Hà Nội

Một ca sĩ nhập viện cấp cứu giữa đêm, hủy tham gia đêm nhạc tại Hà Nội

Hậu trường 1 giờ 54 phút trước
Bất ngờ Chương Tử Di 'hạ mình' đi xin kịch bản để đóng phim

Bất ngờ Chương Tử Di 'hạ mình' đi xin kịch bản để đóng phim

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Nữ streamer đột tử trên sóng trực tiếp sau 10 phút kêu đau đầu khó chịu

Nữ streamer đột tử trên sóng trực tiếp sau 10 phút kêu đau đầu khó chịu

Thế giới 2 giờ 12 phút trước
Đúng 2 ngày 13 và 14/3/2026, 3 con giáp uống no lộc trời, một bước lên hương, giàu sang khỏi bàn, đổi đời trong gang tấc

Đúng 2 ngày 13 và 14/3/2026, 3 con giáp uống no lộc trời, một bước lên hương, giàu sang khỏi bàn, đổi đời trong gang tấc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc hanh thông, đạp trúng hố vàng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc hanh thông, đạp trúng hố vàng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một ca sĩ nhập viện cấp cứu giữa đêm, hủy tham gia đêm nhạc tại Hà Nội

Một ca sĩ nhập viện cấp cứu giữa đêm, hủy tham gia đêm nhạc tại Hà Nội

Diễn viên Phương Oanh lộ diện sau thời gian im hơi lặng tiếng

Diễn viên Phương Oanh lộ diện sau thời gian im hơi lặng tiếng

Cô Xuyến Về Nhà Đi Con - Hoàng Yến xuất gia gieo duyên sau 4 lần hôn nhân thất bại?

Cô Xuyến Về Nhà Đi Con - Hoàng Yến xuất gia gieo duyên sau 4 lần hôn nhân thất bại?

Cuộc sống của 3 cặp sao nên duyên từ "Sao nhập ngũ" có gì thú vị?

Cuộc sống của 3 cặp sao nên duyên từ "Sao nhập ngũ" có gì thú vị?

Phản ứng gây chú ý của Hoà Minzy về thông tin 'em gái bé Bo'

Phản ứng gây chú ý của Hoà Minzy về thông tin 'em gái bé Bo'

Nam Em thông báo chia tay bạn trai sau hơn 2 năm hẹn hò, tiết lộ lý do tan vỡ

Nam Em thông báo chia tay bạn trai sau hơn 2 năm hẹn hò, tiết lộ lý do tan vỡ