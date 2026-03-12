Cẩm Ly tái xuất với âm nhạc sau nhiều năm trị bệnh, tinh thần của cô giảm sút

Hậu trường 12/03/2026 15:31

Cẩm Ly từng có khoảng thời gian ngừng hát vì mắc chứng viêm đa xoang. Căn bệnh kéo dài khiến thể trạng và tinh thần của cô giảm sút. Thậm chí, chứng viêm đa xoang còn làm giọng hát Cẩm Ly bị ảnh hưởng nặng nề, có lúc cất giọng không thành tiếng.

Cẩm Ly từng có khoảng thời gian ngừng hát vì mắc chứng viêm đa xoang. Căn bệnh kéo dài khiến thể trạng và tinh thần của cô giảm sút. Thậm chí, chứng viêm đa xoang còn làm giọng hát Cẩm Ly bị ảnh hưởng nặng nề, có lúc cất giọng không thành tiếng.

Sau khi điều trị, thỉnh thoảng nữ ca sĩ vẫn bị tái phát bệnh cũ. Tuy nhiên, cô cho biết đã dần chấp nhận "sống chung" với căn bệnh này. Sau khi giọng hát dần hồi phục, cô nhận show đi diễn trở lại. Tới đây, Cẩm Ly sẽ tái ngộ với Lam Trường, Mỹ Linh, Phương Thanh... cùng tham gia một concert tại Hà Nội.

Cẩm Ly tái xuất với âm nhạc sau nhiều năm trị bệnh, tinh thần của cô giảm sút - Ảnh 1
 năm điều trị căn bệnh viêm đa xoang khiến ảnh hưởng đến giọng hát, ca sĩ Cẩm Ly đang tích cực trở lại với sân khấu âm nhạc

Lam Trường, Cẩm Ly, Mỹ Linh, Phương Thanh là những cái tên gắn liền với các bảng xếp hạng âm nhạc danh giá, đặc biệt là giải thưởng Làn Sóng Xanh vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Các nghệ sĩ sẽ cùng nhau trình diễn trong live concert Vé về thanh xuân, một hành trình âm nhạc hứa hẹn gợi nhắc ký ức của khán giả 8X, 9X, sẽ diễn ra vào tối 25/4 tại Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội).

Đặc biệt, chương trình còn có sự tái hợp của ban nhạc Quả Dưa Hấu (Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa). Sự xuất hiện của Quả Dưa Hấu, một trong những nhóm nhạc nổi bật cuối thập niên 1990, cũng mang ý nghĩa đặc biệt trong việc gợi nhắc ký ức âm nhạc của khán giả.

Cẩm Ly tái xuất với âm nhạc sau nhiều năm trị bệnh, tinh thần của cô giảm sút - Ảnh 2
Live concert "Vé về Thanh Xuân" dự kiến diễn ra tối 25/4/2026 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ nhiều nghệ sĩ V-Pop thuộc các thế hệ khác nhau

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ thuộc thế hệ sau, những người đã góp phần định hình V-pop trong giai đoạn chuyên nghiệp hóa mạnh mẽ hơn, cũng sẽ góp mặt, bao gồm Khắc Việt, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi và Quốc Thiên. Sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ này được kỳ vọng sẽ tạo nên một không gian âm nhạc đa sắc màu, vừa hoài niệm vừa hiện đại.

Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường chia sẻ rằng, chương trình được xây dựng như một hành trình ký ức bằng âm nhạc, với sự đồng hành của nhà sản xuất Võ Văn Tâm. Vé về thanh xuân không chỉ tái hiện các bản hit mà còn mong muốn gợi nhắc những năm tháng tuổi trẻ đã đi qua, mang lại cảm giác như được "trở lại thanh xuân" bằng âm nhạc cho nhiều thế hệ khán giả...

Diễn viên Phương Oanh lộ diện sau thời gian im hơi lặng tiếng

Diễn viên Phương Oanh lộ diện sau thời gian im hơi lặng tiếng

Tối 10/3, Phương Oanh gây chú ý khi có bài đăng mới trên trang cá nhân sau thời gian im hơi lặng tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   Cẩm Ly sao Việt Cẩm Ly trị bệnh

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?