Cẩm Ly từng có khoảng thời gian ngừng hát vì mắc chứng viêm đa xoang. Căn bệnh kéo dài khiến thể trạng và tinh thần của cô giảm sút. Thậm chí, chứng viêm đa xoang còn làm giọng hát Cẩm Ly bị ảnh hưởng nặng nề, có lúc cất giọng không thành tiếng. Sau khi điều trị, thỉnh thoảng nữ ca sĩ vẫn bị tái phát bệnh cũ. Tuy nhiên, cô cho biết đã dần chấp nhận "sống chung" với căn bệnh này. Sau khi giọng hát dần hồi phục, cô nhận show đi diễn trở lại. Tới đây, Cẩm Ly sẽ tái ngộ với Lam Trường, Mỹ Linh, Phương Thanh... cùng tham gia một concert tại Hà Nội.

năm điều trị căn bệnh viêm đa xoang khiến ảnh hưởng đến giọng hát, ca sĩ Cẩm Ly đang tích cực trở lại với sân khấu âm nhạc Lam Trường, Cẩm Ly, Mỹ Linh, Phương Thanh là những cái tên gắn liền với các bảng xếp hạng âm nhạc danh giá, đặc biệt là giải thưởng Làn Sóng Xanh vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Các nghệ sĩ sẽ cùng nhau trình diễn trong live concert Vé về thanh xuân, một hành trình âm nhạc hứa hẹn gợi nhắc ký ức của khán giả 8X, 9X, sẽ diễn ra vào tối 25/4 tại Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Đặc biệt, chương trình còn có sự tái hợp của ban nhạc Quả Dưa Hấu (Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa). Sự xuất hiện của Quả Dưa Hấu, một trong những nhóm nhạc nổi bật cuối thập niên 1990, cũng mang ý nghĩa đặc biệt trong việc gợi nhắc ký ức âm nhạc của khán giả.

Live concert "Vé về Thanh Xuân" dự kiến diễn ra tối 25/4/2026 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ nhiều nghệ sĩ V-Pop thuộc các thế hệ khác nhau Bên cạnh đó, các nghệ sĩ thuộc thế hệ sau, những người đã góp phần định hình V-pop trong giai đoạn chuyên nghiệp hóa mạnh mẽ hơn, cũng sẽ góp mặt, bao gồm Khắc Việt, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi và Quốc Thiên. Sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ này được kỳ vọng sẽ tạo nên một không gian âm nhạc đa sắc màu, vừa hoài niệm vừa hiện đại. Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường chia sẻ rằng, chương trình được xây dựng như một hành trình ký ức bằng âm nhạc, với sự đồng hành của nhà sản xuất Võ Văn Tâm. Vé về thanh xuân không chỉ tái hiện các bản hit mà còn mong muốn gợi nhắc những năm tháng tuổi trẻ đã đi qua, mang lại cảm giác như được "trở lại thanh xuân" bằng âm nhạc cho nhiều thế hệ khán giả...

