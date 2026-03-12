Tử vi 3 ngày cuối tuần, 3 con giáp thay vận đổi mệnh, làm ăn phát tài, ngồi không hưởng lộc, hứa hẹn giàu có rực rỡ

Tử vi 3 ngày cuối tuần, cục diện Lục Hợp Thái Tuế mang tới cho tuổi Tuất nhiều may mắn. Năng lực của bạn đã được công nhận, hôm nay hãy phát huy mạnh mẽ hơn nữa. Khi bạn hoàn thành được nhiệm vụ sẽ khiến cho mọi người công nhận và có cơ hội được đề xuất lên vị trí tốt hơn.

Ngày này bạn cũng có thể mở rộng thêm các mối quan hệ xã hội của mình. Nếu là những người đứng trên cương vị lãnh đạo, bạn có thể suy nghĩ đến việc kí kết hợp đồng với đối tác, nhiều khả năng sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty của mình.

Nhân duyên đến rất bất ngờ, hôm nay bạn có thể sẽ cảm thấy mọi chuyện diễn tiến quá nhanh chóng, không thể tin nổi mình lại rơi vào lưới tình nhanh như thế. Các cặp đôi cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của nửa kia đối với mình, tình cảm ngày càng khăng khít.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi 3 ngày cuối tuần, công việc của người tuổi Sửu tiến triển vô cùng suôn sẻ nhờ có Tam Hội phù trợ. Nhờ có những gợi ý hữu ích của cấp trên hoặc đồng nghiệp mà bạn tìm ra được phương án giải quyết vấn đề hợp lý. Bên cạnh đó, bạn luôn cẩn thận khi làm bất cứ công việc gì.

Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được người có cùng chí hướng với mình. Hai người có những mục tiêu tương đồng, nếu cùng nhau cố gắng sẽ đạt được thành tích rất đáng ngưỡng mộ. Cho dù hiện tại gặp khó khăn cũng hãy kiên trì nhé, vì bạn là con giáp thành công muộn.

Tuy nhiên, Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Dường như bạn đã quá bận rộn cho sự nghiệp nên lờ đi những điều người ấy đang làm cho mình. Bạn nên hiểu rằng tình cảm thì quý giá hơn tiền bạc rất nhiều.

Con giáp tuổi Mão

Tử vi 3 ngày cuối tuần, Tam Hợp cục mang tới cho người tuổi Mão những tin tức tích cực trong ngày mới. Bạn có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp cũng như tài lộc, nếu nhanh tay nắm bắt thì chắc chắn sẽ thu về thành quả như mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, bạn còn có cơ hội nâng cao thu nhập của mình bằng nghề tay trái hoặc buôn bán kinh doanh. Nếu con giáp này vốn là người có nhiều tham vọng và tự đặt ra cho mình rất nhiều mục tiêu, thì sẽ dễ dàng đạt được những mục tiêu đó.

Thủy sinh Mộc cũng giúp đôi lứa hàn gắn những rạn nứt tình cảm từ trước đó. Cả bả và nửa kia đều chủ động nhún nhường đối phương để giữ gìn mối quan hệ hiện tại, không thể những tranh cãi vô nghĩa phá hỏng tình yêu của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!