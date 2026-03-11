Từ giữa tháng 3 trở đi, báo động Lộc chất cao như núi, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, sự nghiệp đi lên, tình duyên cực vượng

Tâm linh - Tử vi 11/03/2026 16:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp là cỗ máy in tiền, sự nghiệp đi lên, tình duyên cực vượng từ giữa tháng 3 trở đi nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Từ giữa tháng 3 trở đi, đường công danh sự nghiệp của tuổi Tý thay đổi theo chiều hướng tích cực. Trong khi vẫn còn nhiều người chìm đắm trong không khí những ngày tháng Giêng cuối cùng thì con giáp này đã hăng say với công việc của mình, cũng nhờ vậy mà cơ hội ngày càng thăng tiến, các mối quan hệ cũng trở nên hài hòa hơn.

Từ giữa tháng 3 trở đi, báo động Lộc chất cao như núi, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, sự nghiệp đi lên, tình duyên cực vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý luôn nhớ tới công việc mà mình cần phải hoàn thành, không để những chuyện ngoài lề làm ảnh hưởng tới tâm trí. Dù khối lượng công việc khá nhiều, khó có thể hoàn thành trong thời gian ngắn nhưng con giáp này lại biết cách sắp xếp mọi thứ sao cho hợp lý nhất và giảm sự phiền hà tới mức thấp nhất.

Con giáp tuổi Dần 

Từ giữa tháng 3 trở đi, nhờ cục diện Bán Hợp mang đến một ngày ngập tràn hạnh phúc, tình duyên viên mãn cho người tuổi Dần. Gia đình êm ấm tạo động lực rất lớn để bản mệnh thêm phần cố gắng mang đến những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu của mình. Với người độc thân, nếu muốn thúc đẩy đào hoa, bạn nên năng nổ tham gia các buổi hội họp cùng bạn bè hơn nữa.  

Từ giữa tháng 3 trở đi, báo động Lộc chất cao như núi, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, sự nghiệp đi lên, tình duyên cực vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhờ có Thiên Ấn soi đường, công việc của những chú Hổ cũng suôn sẻ hơn rất nhiều. Bạn là người có ý chí và luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng cho bản thân nên không bị mất thời gian cho những điều vô bổ.

Con giáp tuổi Thân 

Từ giữa tháng 3 trở đi, nhờ có Tam Hợp che chở, vận trình của người tuổi Thân tha hồ vượng phát, đầu xuân phơi phới, tươi vui, hạnh phúc ngập tràn. Các mối quan hệ từ tình thân đến xã giao đều tiến triển tốt đẹp. Bạn có thể tranh thủ ngày hôm nay để đi chúc Tết cấp trên, đồng nghiệp, đối tác nhằm tăng thêm tính gắn kết trong mối quan hệ, rất có lợi cho tương lai sau này. 

Từ giữa tháng 3 trở đi, báo động Lộc chất cao như núi, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, sự nghiệp đi lên, tình duyên cực vượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngũ hành Thổ sinh Kim cũng báo tin vui về đường tình duyên của các cặp đôi. Dù ngày Tết hai bạn không thể luôn ở bên nhau nhưng đôi trái tim yêu vẫn luôn hướng về nhau. Bản mệnh hạnh phúc khi gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, đây là điều may mắn mà không phải ai cũng có được nên bạn luôn trân trọng điều đó.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc vào 2 ngày 13/3 -14/3, 3 con giáp có thời vận tươi tốt, may mắn nở rộ, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Trúng số độc đắc vào 2 ngày 13/3 -14/3, 3 con giáp có thời vận tươi tốt, may mắn nở rộ, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có thời vận tươi tốt, may mắn nở rộ, sự nghiệp lên như diều gặp gió vào 2 ngày 13/3 -14/3 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công