NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

Đời sống 11/03/2026 11:40

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm đối với chủ 2 cơ sở nha khoa hoạt động không có giấy phép, với tổng số tiền 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Theo thông tin từ VietNamNet, Công ty TNHH Bảo Khang L'ARCH (480 Lê Văn Sỹ, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) bị xử phạt 44 triệu đồng do không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh, lập sổ khám bệnh nhưng ghi chép không đầy đủ và sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ. Cơ sở này bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 2 tháng, đồng thời tước chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn trong 1 tháng.

Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Việt Phước (772 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) bị phạt 26 triệu đồng vì để người hành nghề không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh và không bảo đảm điều kiện hoạt động của phòng khám đa khoa sau khi được cấp phép. Cơ sở bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 2 tháng.

Công ty TNHH Phòng khám chuyên khoa cơ xương khớp Sài Gòn (87B Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, TP.HCM) bị xử phạt 56 triệu đồng với nhiều vi phạm như lập sổ khám bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ, ghi tên khoa phòng không đúng với hồ sơ cấp phép, người hành nghề chưa đăng ký hành nghề và bán thuốc cho người bệnh không đúng quy định. Ngoài tiền phạt, người hành nghề tại cơ sở bị tước chứng chỉ hành nghề 3 tháng.

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động - Ảnh 1
Chủ cơ sở nha khoa Tùng Hạ bị xử phạt, đình chỉ hoạt động 18 tháng do hoạt động không có giấy phép - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, liên quan đến cơ sở này, ông Huỳnh Lê Kim Thiên bị phạt 1 triệu đồng vì không lập hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định và bị tước chứng chỉ hành nghề 1 tháng.

Công ty TNHH Nha khoa Wondersmile (77C Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, TP.HCM) bị xử phạt 122 triệu đồng do không lập sổ khám chữa bệnh theo quy định, sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ và cung cấp dịch vụ vượt phạm vi chuyên môn được cấp phép. Cơ sở bị tước giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 2 tháng và tước chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn trong 1 tháng.

Ông Ngô Công Tuấn, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật tại cơ sở trên, bị phạt 5 triệu đồng do không có mặt tại cơ sở trong thời gian đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định. Ông Tuấn cũng bị tước chứng chỉ hành nghề trong 1 tháng.

Công ty TNHH Y học Cổ truyền Tuệ Tâm Đường (135 Đường số 7, phường An Lạc, TP.HCM) bị xử phạt 48 triệu đồng vì nhiều vi phạm như ghi tên khoa phòng không đúng hồ sơ cấp phép, không niêm yết giá dịch vụ, biển hiệu không đầy đủ thông tin, không bảo đảm thuốc thiết yếu cấp cứu và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc. Cơ sở bị tước giấy phép hoạt động và chứng chỉ hành nghề trong 3 tháng, đồng thời buộc tiêu hủy tang vật vi phạm.

Công ty TNHH Phòng khám Nha khoa Tâm Đức (Kiot Kt04, chợ Trúc Quyên, khu phố Long Bình, phường Tân Hiệp, TP.HCM) bị xử phạt 90 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động và bị đình chỉ hoạt động trong 18 tháng.

Ông Nguyễn Văn Trí, làm việc tại địa điểm này, bị phạt 85 triệu đồng vì khám chữa bệnh khi chưa có chứng chỉ hành nghề và buộc nộp lại 50 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp.

Ngoài ra, Công ty TNHH Nha khoa Nhân Tâm (803-805-807-809 đường 3/2, phường Diên Hồng, TP.HCM) bị phạt 8 triệu đồng do người hành nghề không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh theo quy định.

Công ty Cổ phần Quốc tế Dentcare Dental (9 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TP.HCM) bị xử phạt 70 triệu đồng vì quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề. Doanh nghiệp này buộc tháo gỡ, xóa toàn bộ nội dung quảng cáo vi phạm.

Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các cơ sở vi phạm, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

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