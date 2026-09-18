Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với ảnh chụp cùng nữ chính 'Đầu xuân tươi sáng'

Không chỉ có hình ảnh Tỉnh Bách Nhiên trong vai Loan Niệm, bộ ảnh còn tái hiện nhiều khoảnh khắc đời thường gắn với nhân vật, trong đó có chú chó xuất hiện xuyên suốt câu chuyện. Những hình ảnh giản dị này gợi lại hành trình tình cảm kéo dài nhiều năm giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào, đồng thời khiến khán giả thêm lưu luyến khi bộ phim chính thức kết thúc.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên đăng tải loạt hình ảnh liên quan đến Loan Niệm cùng dòng trạng thái: “Đầu Xuân Tươi Sáng hôm nay đóng máy rồi”. Đáng chú ý, Tỉnh Bách Nhiên còn chia sẻ lại những tư liệu được chuẩn bị từ giai đoạn tiền kỳ, hé lộ quá trình anh từng bước tìm hiểu và tiến gần hơn với nhân vật.

Chia sẻ về quá trình hóa thân thành Loan Niệm, Tỉnh Bách Nhiên cho biết khi lần đầu đọc câu chuyện của nhân vật, anh từng lo bản thân chưa đủ gần để hiểu hết con người này. Nam diễn viên cũng sợ mình bỏ qua những cảm xúc nằm phía sau vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng của Loan Niệm. Những ghi chép được thực hiện trong quá trình chuẩn bị vì thế trở thành một phần ký ức giúp anh nhìn lại quãng thời gian dành cho vai diễn.

Trong Đầu Xuân Tươi Sáng, Loan Niệm là một giám đốc sáng tạo tài năng, sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng cùng cách nói chuyện sắc sảo nhưng lại cất giấu nhiều cảm xúc bên trong. Để xây dựng hình tượng này, Tỉnh Bách Nhiên không chỉ chú trọng diễn xuất mà còn tham gia định hình phong cách, hình ảnh và những nét đời thường của nhân vật.

Bên cạnh những chia sẻ trên mạng xã hội, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên cũng có màn tái ngộ tại sự kiện mừng phim kết thúc ở Bắc Kinh vào ngày 13/9. Hai diễn viên cùng xuất hiện trong hình tượng Loan Niệm và Thượng Chi Đào, đồng thời tái hiện một số khoảnh khắc quen thuộc của cặp đôi trên màn ảnh. Sự kiện có 360 khán giả tham dự trực tiếp và được phát sóng trực tuyến.

Đáng chú ý, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên có những tương tác thân mật trên sân khấu, trong đó khoảnh khắc cả hai nắm tay nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Tuy nhiên, đây là hoạt động trong khuôn khổ sự kiện quảng bá bộ phim và không phải xác nhận về mối quan hệ ngoài đời của hai diễn viên.

Trước đó, Đầu Xuân Tươi Sáng khép lại ngày 9/9 với màn cầu hôn của Loan Niệm dành cho Thượng Chi Đào. Sau sáu năm yêu trong bí mật và bốn năm xa cách, cả hai cuối cùng tìm được đường trở về bên nhau.

Với Tỉnh Bách Nhiên, lời chia tay Loan Niệm cũng đánh dấu thời điểm khép lại một hành trình diễn xuất được anh đầu tư nhiều tâm huyết. Còn với khán giả, những hình ảnh cuối cùng của Loan Niệm và Thượng Chi Đào tiếp tục kéo dài dư âm về một cặp đôi được yêu thích trên màn ảnh.