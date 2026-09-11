Tỉnh Bách Nhiên được mời vào showbiz theo cách không ai ngờ

Sao quốc tế 11/09/2026 17:12

Gần đây, Tỉnh Bách Nhiên nhận được nhiều sự chú ý khi đảm nhận vai chính trong Đầu xuân tươi sáng. Nam diễn viên gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, phong thái điềm tĩnh và hình tượng có phần lạnh lùng. Ít ai biết rằng cơ duyên đưa anh bước vào showbiz lại bắt đầu từ một bữa thịt nướng tình cờ.

Năm 2007, khi mới 18 tuổi, Tỉnh Bách Nhiên đang theo học thanh nhạc tại một trường ở Thẩm Dương. Khi đó, anh chưa từng tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng và cũng không có kế hoạch trở thành người nổi tiếng.

Trong một lần đi ăn thịt nướng cùng bạn bè, Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nhận thấy hai người lạ liên tục nhìn về phía mình. Sau đó, họ chủ động tiến đến, đưa danh thiếp và giới thiệu là thành viên ê-kíp chương trình Go! Good Boys. Hai người ngỏ lời mời chàng sinh viên 18 tuổi tham gia cuộc thi.

Tỉnh Bách Nhiên được mời vào showbiz theo cách không ai ngờ - Ảnh 1

Từ một người gần như chưa có kinh nghiệm, Tỉnh Bách Nhiên vượt qua vòng tuyển chọn tại Thẩm Dương và tiến vào chung kết toàn quốc. Trong đêm thi quyết định, anh giành ngôi quán quân, đồng thời nhận giải Thí sinh được yêu thích nhất trên mạng.

Chiến thắng này trở thành bước ngoặt, đưa Tỉnh Bách Nhiên từ một sinh viên bình thường bước vào ngành giải trí. Sau cuộc thi, anh cùng Phó Tân Bác thành lập nhóm nhạc nam BOBO. Bộ đôi nhanh chóng được khán giả trẻ yêu thích và phát hành một số ca khúc nổi bật, trong đó có Glory.

Năm 2010, Tỉnh Bách Nhiên bắt đầu phát triển sự nghiệp solo. Đến năm 2012, BOBO chính thức kết thúc hoạt động khi hợp đồng của Phó Tân Bác với công ty quản lý hết hạn.

Sau giai đoạn hoạt động âm nhạc, Tỉnh Bách Nhiên dần chuyển hướng sang diễn xuất. Anh từng bước thử sức với nhiều dạng vai, từ đó thoát khỏi hình ảnh một thần tượng bước ra từ cuộc thi âm nhạc.

Tỉnh Bách Nhiên được mời vào showbiz theo cách không ai ngờ - Ảnh 2

Qua gần hai thập kỷ hoạt động, Tỉnh Bách Nhiên ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Chúng ta của sau này, Tình yêu vượt qua ngàn năm, Nữ bác sĩ tâm lý và Quy lộ. Gần đây, vai diễn trong Đầu xuân tươi sáng tiếp tục giúp tên tuổi anh được chú ý.

Từ một lần tình cờ được phát hiện khi đang ăn thịt nướng, Tỉnh Bách Nhiên đã có hành trình gần 20 năm trong showbiz, chuyển mình từ ca sĩ thần tượng sang diễn viên được đánh giá cao trên màn ảnh.

Sau thời gian hẹn hò, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn rộ tin đã đăng ký kết hôn

Sau thời gian hẹn hò, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn rộ tin đã đăng ký kết hôn

Thông tin xuất hiện trong thời điểm Tỉnh Bách Nhiên đang nhận được sự quan tâm lớn nhờ vai nam chính trong bộ phim tình cảm đô thị “Đầu xuân tươi sáng”. Bên cạnh sức hút của tác phẩm, chuyện tình cảm của nam diễn viên cũng liên tục trở thành đề tài được công chúng bàn luận.

Xem thêm
Từ khóa:   Tỉnh Bách Nhiên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao trung sao trung

TIN LIÊN QUAN

Sau thời gian hẹn hò, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn rộ tin đã đăng ký kết hôn

Sau thời gian hẹn hò, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn rộ tin đã đăng ký kết hôn

Tình bạn hơn một thập kỷ của Tỉnh Bách Nhiên và Angelababy khiến khán giả ngưỡng mộ

Tình bạn hơn một thập kỷ của Tỉnh Bách Nhiên và Angelababy khiến khán giả ngưỡng mộ

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên chênh lệch cát-xê 2,5 lần trong 'Đầu xuân tươi sáng'?

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên chênh lệch cát-xê 2,5 lần trong 'Đầu xuân tươi sáng'?

Sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng', Tỉnh Bách Nhiên tiếp tục thăng hạng

Sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng', Tỉnh Bách Nhiên tiếp tục thăng hạng

'Đầu xuân tươi sáng' Tỉnh Bách Nhiên của chinh phục khán giả toàn cầu trên Netflix

'Đầu xuân tươi sáng' Tỉnh Bách Nhiên của chinh phục khán giả toàn cầu trên Netflix

Cảnh hôn của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên được 'kiểm soát chặt chẽ'

Cảnh hôn của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên được 'kiểm soát chặt chẽ'

TIN MỚI NHẤT

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 1 giờ 2 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'