Tỉnh Bách Nhiên được mời vào showbiz theo cách không ai ngờ

Gần đây, Tỉnh Bách Nhiên nhận được nhiều sự chú ý khi đảm nhận vai chính trong Đầu xuân tươi sáng. Nam diễn viên gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, phong thái điềm tĩnh và hình tượng có phần lạnh lùng. Ít ai biết rằng cơ duyên đưa anh bước vào showbiz lại bắt đầu từ một bữa thịt nướng tình cờ.

Năm 2007, khi mới 18 tuổi, Tỉnh Bách Nhiên đang theo học thanh nhạc tại một trường ở Thẩm Dương. Khi đó, anh chưa từng tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng và cũng không có kế hoạch trở thành người nổi tiếng.

Trong một lần đi ăn thịt nướng cùng bạn bè, Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nhận thấy hai người lạ liên tục nhìn về phía mình. Sau đó, họ chủ động tiến đến, đưa danh thiếp và giới thiệu là thành viên ê-kíp chương trình Go! Good Boys. Hai người ngỏ lời mời chàng sinh viên 18 tuổi tham gia cuộc thi.

Từ một người gần như chưa có kinh nghiệm, Tỉnh Bách Nhiên vượt qua vòng tuyển chọn tại Thẩm Dương và tiến vào chung kết toàn quốc. Trong đêm thi quyết định, anh giành ngôi quán quân, đồng thời nhận giải Thí sinh được yêu thích nhất trên mạng.

Chiến thắng này trở thành bước ngoặt, đưa Tỉnh Bách Nhiên từ một sinh viên bình thường bước vào ngành giải trí. Sau cuộc thi, anh cùng Phó Tân Bác thành lập nhóm nhạc nam BOBO. Bộ đôi nhanh chóng được khán giả trẻ yêu thích và phát hành một số ca khúc nổi bật, trong đó có Glory.

Năm 2010, Tỉnh Bách Nhiên bắt đầu phát triển sự nghiệp solo. Đến năm 2012, BOBO chính thức kết thúc hoạt động khi hợp đồng của Phó Tân Bác với công ty quản lý hết hạn.

Sau giai đoạn hoạt động âm nhạc, Tỉnh Bách Nhiên dần chuyển hướng sang diễn xuất. Anh từng bước thử sức với nhiều dạng vai, từ đó thoát khỏi hình ảnh một thần tượng bước ra từ cuộc thi âm nhạc.

Qua gần hai thập kỷ hoạt động, Tỉnh Bách Nhiên ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Chúng ta của sau này, Tình yêu vượt qua ngàn năm, Nữ bác sĩ tâm lý và Quy lộ. Gần đây, vai diễn trong Đầu xuân tươi sáng tiếp tục giúp tên tuổi anh được chú ý.

Từ một lần tình cờ được phát hiện khi đang ăn thịt nướng, Tỉnh Bách Nhiên đã có hành trình gần 20 năm trong showbiz, chuyển mình từ ca sĩ thần tượng sang diễn viên được đánh giá cao trên màn ảnh.

Sau thời gian hẹn hò, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn rộ tin đã đăng ký kết hôn Thông tin xuất hiện trong thời điểm Tỉnh Bách Nhiên đang nhận được sự quan tâm lớn nhờ vai nam chính trong bộ phim tình cảm đô thị “Đầu xuân tươi sáng”. Bên cạnh sức hút của tác phẩm, chuyện tình cảm của nam diễn viên cũng liên tục trở thành đề tài được công chúng bàn luận.

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