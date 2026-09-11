Đầu Xuân Tươi Sáng bị cắt loạt cảnh tình cảm, khán giả tiếc nuối vì mạch phim thiếu cảm xúc

Sao quốc tế 11/09/2026 14:43

Bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng do Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đóng chính gây chú ý khi nhiều cảnh tương tác giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào bị cắt khỏi bản phát sóng. Điều khiến khán giả tiếc nuối không chỉ là các phân cảnh thân mật mà còn những khoảnh khắc tự nhiên từng xuất hiện trong hậu trường nhưng không được giữ lại khi phim lên sóng.

 

Theo truyền thông Trung Quốc, một số cảnh như Loan Niệm vòng tay qua eo Thượng Chi Đào khi qua đường, hai người giằng co dưới trời mưa, nắm tay trên sofa hay chạm nhẹ vào tai đều không còn nguyên vẹn. Những phân đoạn có mức độ cảm xúc cao hơn như đẩy ngã, hôn lên vết thương, sợi dây chuyền lướt qua xương quai xanh hay tương tác trong bể bơi cũng bị cắt giảm.

Đáng chú ý, cảnh Loan Niệm hút thuốc ở tập 9 được cho là đã bị loại bỏ hoàn toàn. Trong mạch truyện, hành động này không chỉ mang tính minh họa mà còn góp phần thể hiện trạng thái kìm nén và những cảm xúc khó nói của nhân vật.

Đầu Xuân Tươi Sáng bị cắt loạt cảnh tình cảm, khán giả tiếc nuối vì mạch phim thiếu cảm xúc - Ảnh 1Đầu Xuân Tươi Sáng bị cắt loạt cảnh tình cảm, khán giả tiếc nuối vì mạch phim thiếu cảm xúc - Ảnh 2

Bên cạnh đó, nhiều cảnh ôm nhau an ủi sau tranh cãi hoặc những khoảnh khắc trước khi hai nhân vật làm hòa cũng không được giữ lại đầy đủ. Đây vốn là những chi tiết giúp kết nối diễn biến tâm lý, tạo bước chuyển hợp lý cho mối quan hệ.

Một nguyên nhân quan trọng được khán giả chú ý là Đầu Xuân Tươi Sáng từng được lên kế hoạch với 32 tập nhưng bản phát sóng chỉ còn 24 tập. Việc rút ngắn thời lượng khiến ê-kíp phải tái cấu trúc nội dung, đồng thời nhiều phân đoạn xây dựng cảm xúc giữa các nhân vật bị loại bỏ.

Hệ quả là mạch tình cảm đôi lúc trở nên thiếu liền mạch. Có những cảnh hai nhân vật vẫn lạnh nhạt, nhưng ngay sau đó đã chuyển sang quan tâm hoặc làm hòa mà thiếu các bước đệm cần thiết. Người xem có thể hiểu kết quả của sự thay đổi, nhưng khó cảm nhận được quá trình tình cảm được hình thành.

Đầu Xuân Tươi Sáng bị cắt loạt cảnh tình cảm, khán giả tiếc nuối vì mạch phim thiếu cảm xúc - Ảnh 3

Khi đặt cạnh những hình ảnh hậu trường, sự khác biệt càng rõ. Những tương tác tự nhiên của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên từng khiến khán giả kỳ vọng, nhưng trên màn ảnh chính thức lại chỉ còn một số ánh mắt hoặc khoảnh khắc ngắn.

Vì vậy, tranh luận về Đầu Xuân Tươi Sáng thực chất không chỉ xoay quanh những cảnh thân mật bị cắt. Điều khán giả tiếc nuối hơn là sự trọn vẹn của câu chuyện. Một cái ôm, cái nắm tay hay khoảnh khắc im lặng tưởng như nhỏ bé nhưng nếu được đặt đúng chỗ có thể trở thành mắt xích quan trọng, giúp người xem cảm nhận quá trình hai nhân vật từ xa cách đến gần gũi. Khi những mắt xích ấy biến mất, chiều sâu cảm xúc của bộ phim cũng phần nào bị ảnh hưởng.

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Thông tin xuất hiện trong thời điểm Tỉnh Bách Nhiên đang nhận được sự quan tâm lớn nhờ vai nam chính trong bộ phim tình cảm đô thị “Đầu xuân tươi sáng”. Bên cạnh sức hút của tác phẩm, chuyện tình cảm của nam diễn viên cũng liên tục trở thành đề tài được công chúng bàn luận.

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