Đầu Xuân Tươi Sáng bị cắt loạt cảnh tình cảm, khán giả tiếc nuối vì mạch phim thiếu cảm xúc

Đáng chú ý, cảnh Loan Niệm hút thuốc ở tập 9 được cho là đã bị loại bỏ hoàn toàn. Trong mạch truyện, hành động này không chỉ mang tính minh họa mà còn góp phần thể hiện trạng thái kìm nén và những cảm xúc khó nói của nhân vật.

Theo truyền thông Trung Quốc, một số cảnh như Loan Niệm vòng tay qua eo Thượng Chi Đào khi qua đường, hai người giằng co dưới trời mưa, nắm tay trên sofa hay chạm nhẹ vào tai đều không còn nguyên vẹn. Những phân đoạn có mức độ cảm xúc cao hơn như đẩy ngã, hôn lên vết thương, sợi dây chuyền lướt qua xương quai xanh hay tương tác trong bể bơi cũng bị cắt giảm.

Bên cạnh đó, nhiều cảnh ôm nhau an ủi sau tranh cãi hoặc những khoảnh khắc trước khi hai nhân vật làm hòa cũng không được giữ lại đầy đủ. Đây vốn là những chi tiết giúp kết nối diễn biến tâm lý, tạo bước chuyển hợp lý cho mối quan hệ.

Một nguyên nhân quan trọng được khán giả chú ý là Đầu Xuân Tươi Sáng từng được lên kế hoạch với 32 tập nhưng bản phát sóng chỉ còn 24 tập. Việc rút ngắn thời lượng khiến ê-kíp phải tái cấu trúc nội dung, đồng thời nhiều phân đoạn xây dựng cảm xúc giữa các nhân vật bị loại bỏ.

Hệ quả là mạch tình cảm đôi lúc trở nên thiếu liền mạch. Có những cảnh hai nhân vật vẫn lạnh nhạt, nhưng ngay sau đó đã chuyển sang quan tâm hoặc làm hòa mà thiếu các bước đệm cần thiết. Người xem có thể hiểu kết quả của sự thay đổi, nhưng khó cảm nhận được quá trình tình cảm được hình thành.

Khi đặt cạnh những hình ảnh hậu trường, sự khác biệt càng rõ. Những tương tác tự nhiên của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên từng khiến khán giả kỳ vọng, nhưng trên màn ảnh chính thức lại chỉ còn một số ánh mắt hoặc khoảnh khắc ngắn.

Vì vậy, tranh luận về Đầu Xuân Tươi Sáng thực chất không chỉ xoay quanh những cảnh thân mật bị cắt. Điều khán giả tiếc nuối hơn là sự trọn vẹn của câu chuyện. Một cái ôm, cái nắm tay hay khoảnh khắc im lặng tưởng như nhỏ bé nhưng nếu được đặt đúng chỗ có thể trở thành mắt xích quan trọng, giúp người xem cảm nhận quá trình hai nhân vật từ xa cách đến gần gũi. Khi những mắt xích ấy biến mất, chiều sâu cảm xúc của bộ phim cũng phần nào bị ảnh hưởng.