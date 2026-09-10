Sau thời gian hẹn hò, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn rộ tin đã đăng ký kết hôn

Thông tin xuất hiện trong thời điểm Tỉnh Bách Nhiên đang nhận được sự quan tâm lớn nhờ vai nam chính trong bộ phim tình cảm đô thị “Đầu xuân tươi sáng”. Bên cạnh sức hút của tác phẩm, chuyện tình cảm của nam diễn viên cũng liên tục trở thành đề tài được công chúng bàn luận.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước thông tin Tỉnh Bách Nhiên và siêu mẫu Lưu Văn được cho là đã bí mật đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, đến nay, cả hai nghệ sĩ cùng ê-kíp quản lý vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về tin đồn này.

Tỉnh Bách Nhiên từng có mối quan hệ với nữ diễn viên Nghê Ni. Hai người công khai hẹn hò vào năm 2016 sau một thời gian bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Khi đó, nam diễn viên được cho là chủ động công khai chuyện tình cảm để bảo vệ bạn gái trước những lời bàn tán.

Trong hơn 2 năm bên nhau, Tỉnh Bách Nhiên và Nghê Ni nhiều lần khiến người hâm mộ thích thú với những khoảnh khắc đời thường. Tuy nhiên, vì thường xuyên phải xa nhau do công việc, cả hai quyết định chia tay trong hòa bình. Sau khi đường ai nấy đi, họ vẫn giữ thái độ văn minh và không xảy ra tranh chấp công khai.

Sau một thời gian độc thân, Tỉnh Bách Nhiên quen Lưu Văn thông qua công việc vào năm 2019. Đến tháng 5.2022, hình ảnh hai người nắm tay nhau trên phố khiến nghi vấn hẹn hò xuất hiện. Dù hiếm khi công khai thể hiện tình cảm, cặp đôi được nhận xét khá hòa hợp về tính cách và phong cách sống.

Mối quan hệ được cho là ngày càng nghiêm túc khi Tỉnh Bách Nhiên cùng Lưu Văn về Hồ Nam đón Tết và gặp gia đình cô vào năm 2024. Một năm sau, Lưu Văn cũng được cho là theo bạn trai về Thẩm Dương để gặp bố mẹ anh.

Tháng 6/2025, từng xuất hiện tin đồn cả hai đã đăng ký kết hôn nhưng không được xác nhận. Hiện thông tin này một lần nữa được nhắc lại, song tình trạng hôn nhân của Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn vẫn chưa có thông báo chính thức.

Gần đây, Lưu Văn còn gây chú ý khi nhấn thích bài đăng quảng bá “Đầu xuân tươi sáng” của bạn trai. Một số bình luận tiêu cực thậm chí yêu cầu hai người chia tay. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng những phản ứng này xuất phát từ việc một bộ phận người hâm mộ quá nhập tâm vào chuyện tình của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên trong phim, từ đó vô tình ảnh hưởng đến đời sống riêng của nam diễn viên.