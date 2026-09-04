Sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng', Tỉnh Bách Nhiên tiếp tục thăng hạng

Sao quốc tế 04/09/2026 14:35

Tỉnh Bách Nhiên xuất thân từ một chương trình tuyển chọn tài năng, sau đó ra mắt với vai trò ca sĩ trước khi chuyển hướng sang diễn xuất.

Tỉnh Bách Nhiên bước vào showbiz từ một chương trình tuyển chọn tài năng, sau đó ra mắt với vai trò ca sĩ trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Những năm đầu sự nghiệp, anh góp mặt trong nhiều tác phẩm nhưng chưa thực sự tạo được dấu ấn lớn. Bước ngoặt đến khi nam diễn viên được lựa chọn thay thế diễn viên chính trong Tróc Yêu Ký.

Do thay đổi nam chính, ê-kíp phải quay lại phần lớn bộ phim. Tỉnh Bách Nhiên khi đó đối mặt với áp lực không nhỏ khi đảm nhận vai chính trong một dự án có kinh phí lớn. Tuy nhiên, Tróc Yêu Ký bất ngờ thành công tại phòng vé, nhân vật Thiên Âm được khán giả yêu thích, qua đó đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần công chúng hơn.

Sau đó, Tỉnh Bách Nhiên tiếp tục xuất hiện trong chương trình Hoa Nhi và Thiếu Niên 2. Thời điểm phát sóng, cách ứng xử của anh từng gây tranh luận khi thường đứng ra hòa giải, điều tiết các tình huống trong nhóm. Nhiều năm sau, khi chương trình được xem lại, những đoạn video ghi lại cách anh bình tĩnh xử lý mâu thuẫn lại nhận được phản hồi tích cực.

Sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng', Tỉnh Bách Nhiên tiếp tục thăng hạng - Ảnh 1

Trên màn ảnh nhỏ, Tân Sinh tiếp tục cho thấy nỗ lực thoát khỏi vùng an toàn của Tỉnh Bách Nhiên. Vai Phí Khả là một kẻ lừa đảo có vẻ ngoài thân thiện nhưng nhiều toan tính, khác hẳn hình ảnh lịch lãm mà nam diễn viên thường thể hiện. Những phân cảnh của anh được chia sẻ rộng rãi, giúp nhân vật tạo hiệu ứng trên mạng xã hội.

Tiếp đó, trong Cương Thiết Sâm Lâm, Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận Giang Hàn Thanh, một giáo sư cố chấp và mang nhiều tổn thương. Nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp, đòi hỏi nam diễn viên thể hiện nhiều cảm xúc qua ánh mắt và biểu cảm.

Mới đây, Đầu Xuân Tươi Sáng đưa Tỉnh Bách Nhiên đến với Loan Niệm, một quản lý cấp cao sắc sảo, thẳng thắn và có phần lạnh lùng. Trước khi phim lên sóng, lựa chọn này từng khiến một bộ phận khán giả hoài nghi bởi nam diễn viên vốn quen thuộc với hình ảnh ôn hòa, lịch lãm.

Sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng', Tỉnh Bách Nhiên tiếp tục thăng hạng - Ảnh 2

Tuy nhiên, khi phim phát sóng, tương tác giữa Loan Niệm và các nhân vật nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Vai diễn giúp Tỉnh Bách Nhiên mở rộng hình ảnh sang nhóm nhân vật trưởng thành, mạnh mẽ và nhiều khuyết điểm hơn. Bộ phim cũng thu hút sự chú ý của khán giả quốc tế sau khi được phát hành trên các nền tảng nước ngoài.

Điểm đáng chú ý là các vai diễn gần đây của Tỉnh Bách Nhiên ngày càng đa dạng: từ kẻ lừa đảo, giáo sư nhiều tổn thương đến quản lý cấp cao. Dù một số tác phẩm vẫn nhận ý kiến trái chiều về kịch bản, khả năng tạo dấu ấn qua từng nhân vật giúp anh duy trì sức hút.

Sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng', Tỉnh Bách Nhiên tiếp tục thăng hạng - Ảnh 3

Từ Tróc Yêu Ký đến Đầu Xuân Tươi Sáng, Tỉnh Bách Nhiên đang từng bước rời xa hình tượng thanh xuân quen thuộc để theo đuổi phong cách trưởng thành hơn. Những lựa chọn vai diễn khác biệt cho thấy nam diễn viên không muốn bị đóng khung, đồng thời củng cố vị trí riêng trên màn ảnh Hoa ngữ.

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Đầu xuân tươi sáng do Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đóng chính liên tục tăng nhiệt, trong khi bộ phim tình cảm công sở Trang khang khải kỳ lục của Thái Văn Tịnh và Hàn Đông Quân ra mắt cách đây 3 năm cũng bất ngờ hot trở lại nhờ có đề tài tương đồng.

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