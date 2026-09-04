'Đầu xuân tươi sáng' Tỉnh Bách Nhiên của chinh phục khán giả toàn cầu trên Netflix

Theo Netflix, bộ phim đạt 2,4 triệu lượt xem trong tuần đầu tiên, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu. Tác phẩm đồng thời lọt top 10 tại 22 thị trường, cho thấy sức lan tỏa vượt ra ngoài thị trường Trung Quốc.

Ngay trong tuần đầu lên sóng, Đầu xuân tươi sáng đã tạo được sức hút đáng kể nhờ tiết tấu nhanh, bầu không khí được kiểm soát tốt, những cảnh thân mật giàu cảm xúc và phần hình ảnh được đánh giá cao.

Đáng chú ý, thành tích này giúp Đầu xuân tươi sáng trở thành bộ phim Trung Quốc đầu tiên lọt top 3 bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix, đồng thời thiết lập kỷ lục mới về thứ hạng của một bộ phim Hoa ngữ trên bảng xếp hạng tuần của nền tảng.

Sức hút của phim không chỉ thể hiện trên Netflix. Sau bốn ngày phát sóng, Đầu xuân tươi sáng vượt mốc 10.000 điểm nhiệt trên Youku, trở thành phim thần tượng năm 2026 đạt cột mốc này nhanh nhất trên nền tảng. Đến ngày thứ năm, lượt phát của phim cũng vượt 200 triệu.

Bộ phim xoay quanh Thượng Chi Đào (Tôn Thiên), một nhân viên công sở trẻ, và Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên), vị tổng tài nổi tiếng với tính cách thẳng thừng, lạnh lùng. Hai người yêu nhau trong bí mật suốt sáu năm, trải qua nhiều lần hợp tan trước khi cùng trưởng thành và xây dựng một mối quan hệ cân bằng hơn.

Những cảnh thân mật của cặp đôi cũng trở thành chủ đề được khán giả đặc biệt quan tâm. Với Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên, đây là một trong những thử thách đáng kể khi cả hai lần đầu thực hiện những phân cảnh có mức độ táo bạo tương đối cao.

Điểm đáng chú ý là phim không hoàn toàn đi theo mô típ “tổng tài bá đạo yêu tôi”. Thay vào đó, tác phẩm tập trung vào những rung động, tổn thương, giằng co và sự trưởng thành trong tình yêu của người trưởng thành. “Thích” có thể đưa hai người đến gần nhau, nhưng để đồng hành lâu dài, giao tiếp và thấu hiểu mới là yếu tố quyết định.

Dù vậy, Đầu xuân tươi sáng vẫn nhận một số ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng tuyến công sở đôi lúc còn lỗ hổng logic, trong khi diễn xuất của Tôn Thiên ở một số phân đoạn chưa thực sự theo kịp bạn diễn Tỉnh Bách Nhiên.