Chương Tử Di phủ nhận chỉnh sửa nhan sắc: 'Mặt tôi thay đổi do mập'

Khi xuất hiện tại một số sự kiện trong nửa đầu năm, Chương Tử Di nhận nhiều bình luận về diện mạo. Hàng nghìn khán giả cho rằng gương mặt cô có phần khác trước, thậm chí nghi ngờ nữ diễn viên can thiệp thẩm mỹ hoặc tiêm botox khiến biểu cảm kém tự nhiên.

Tại một sự kiện tối 26/8, Chương Tử Di lần đầu giải thích về sự thay đổi này. Minh tinh cho biết trong tháng 3 và 4, cô tham gia ghi hình phim điện ảnh Dấu tích tìm con của đạo diễn Tào Bảo Bình. Để phù hợp với ngoại hình và hoàn cảnh của nhân vật, cô chủ động tăng cân.

“Nhân vật cần điều gì, tôi đáp ứng thứ đó. Tôi nghĩ đó là điều kiện cần có của một diễn viên”, Chương Tử Di nói.

Trong Dấu tích tìm con, cô vào vai một bà mẹ đơn thân có cuộc sống nhiều khó khăn, thử thách. Việc tăng cân nhằm giúp ngoại hình của nhân vật chân thực hơn, thay vì giữ hình ảnh minh tinh thường thấy trên màn ảnh.

Sau khi hoàn thành bộ phim, Chương Tử Di tích cực tập luyện để trở lại vóc dáng trước đây. Cô duy trì các hoạt động như bơi lội, chơi cầu lông và cho biết thể trạng hiện “cơ bản về như cũ”.

Chương Tử Di hoạt động trong ngành giải trí khoảng 25 năm, nổi tiếng quốc tế qua nhiều tác phẩm như Ngọa hổ tàng long, Thập diện mai phục, Anh hùng, 2046, Hồi ức của một geisha và Nhất đại tông sư. Năm ngoái, cô đóng chính Tương Viên Lộng (She's Got No Name), tác phẩm lấy cảm hứng từ một kỳ án có thật từng gây chấn động Thượng Hải.

Ngoài diễn xuất, Chương Tử Di còn đầu tư kinh doanh và hợp tác với nhiều thương hiệu. Theo National Business Daily, ngày 18/8, cô chuyển nhượng một phần cổ phần tại một thương hiệu chuyên sản xuất sản phẩm chăm sóc da cho trẻ nhỏ, thu về khoảng 305 triệu nhân dân tệ (45,2 triệu USD). Cô vẫn giữ 6% cổ phần và tiếp tục làm đại sứ hình ảnh.

Sau khi ly hôn ca sĩ Uông Phong năm 2023, Chương Tử Di một mình chăm sóc hai con. Nữ diễn viên chưa công khai mối quan hệ mới, dành nhiều thời gian cho gia đình và thường đưa các con theo trong những chuyến công tác ngắn ngày.

Con gái riêng của chồng cũ được Chương Tử Di chăm sóc, nay lớn phổng phao khiến dân mạng trầm trồ "Đại hoa đán" Chương Tử Di kết hôn với nam ca sĩ Uông Phong vào năm 2015. Con gái riêng của Uông Phong là Uông Mạn Hy sau đó được cô nuôi dưỡng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuong-tu-di-phu-nhan-chinh-sua-nhan-sac-mat-toi-thay-oi-do-map-767906.html