Chương Tử Di phủ nhận chỉnh sửa nhan sắc: 'Mặt tôi thay đổi do mập'

Sao quốc tế 03/09/2026 12:44

Khi xuất hiện tại một số sự kiện trong nửa đầu năm, Chương Tử Di nhận nhiều bình luận về diện mạo. Hàng nghìn khán giả cho rằng gương mặt cô có phần khác trước, thậm chí nghi ngờ nữ diễn viên can thiệp thẩm mỹ hoặc tiêm botox khiến biểu cảm kém tự nhiên.

Tại một sự kiện tối 26/8, Chương Tử Di lần đầu giải thích về sự thay đổi này. Minh tinh cho biết trong tháng 3 và 4, cô tham gia ghi hình phim điện ảnh Dấu tích tìm con của đạo diễn Tào Bảo Bình. Để phù hợp với ngoại hình và hoàn cảnh của nhân vật, cô chủ động tăng cân.

“Nhân vật cần điều gì, tôi đáp ứng thứ đó. Tôi nghĩ đó là điều kiện cần có của một diễn viên”, Chương Tử Di nói.

Chương Tử Di phủ nhận chỉnh sửa nhan sắc: 'Mặt tôi thay đổi do mập' - Ảnh 1

Trong Dấu tích tìm con, cô vào vai một bà mẹ đơn thân có cuộc sống nhiều khó khăn, thử thách. Việc tăng cân nhằm giúp ngoại hình của nhân vật chân thực hơn, thay vì giữ hình ảnh minh tinh thường thấy trên màn ảnh.

Sau khi hoàn thành bộ phim, Chương Tử Di tích cực tập luyện để trở lại vóc dáng trước đây. Cô duy trì các hoạt động như bơi lội, chơi cầu lông và cho biết thể trạng hiện “cơ bản về như cũ”.

Chương Tử Di hoạt động trong ngành giải trí khoảng 25 năm, nổi tiếng quốc tế qua nhiều tác phẩm như Ngọa hổ tàng long, Thập diện mai phục, Anh hùng, 2046, Hồi ức của một geisha và Nhất đại tông sư. Năm ngoái, cô đóng chính Tương Viên Lộng (She's Got No Name), tác phẩm lấy cảm hứng từ một kỳ án có thật từng gây chấn động Thượng Hải.

Chương Tử Di phủ nhận chỉnh sửa nhan sắc: 'Mặt tôi thay đổi do mập' - Ảnh 2

Ngoài diễn xuất, Chương Tử Di còn đầu tư kinh doanh và hợp tác với nhiều thương hiệu. Theo National Business Daily, ngày 18/8, cô chuyển nhượng một phần cổ phần tại một thương hiệu chuyên sản xuất sản phẩm chăm sóc da cho trẻ nhỏ, thu về khoảng 305 triệu nhân dân tệ (45,2 triệu USD). Cô vẫn giữ 6% cổ phần và tiếp tục làm đại sứ hình ảnh.

Sau khi ly hôn ca sĩ Uông Phong năm 2023, Chương Tử Di một mình chăm sóc hai con. Nữ diễn viên chưa công khai mối quan hệ mới, dành nhiều thời gian cho gia đình và thường đưa các con theo trong những chuyến công tác ngắn ngày.

Con gái riêng của chồng cũ được Chương Tử Di chăm sóc, nay lớn phổng phao khiến dân mạng trầm trồ

Con gái riêng của chồng cũ được Chương Tử Di chăm sóc, nay lớn phổng phao khiến dân mạng trầm trồ

"Đại hoa đán" Chương Tử Di kết hôn với nam ca sĩ Uông Phong vào năm 2015. Con gái riêng của Uông Phong là Uông Mạn Hy sau đó được cô nuôi dưỡng.

Xem thêm
Từ khóa:   Chương Tử Di sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Con gái riêng của chồng cũ được Chương Tử Di chăm sóc, nay lớn phổng phao khiến dân mạng trầm trồ

Con gái riêng của chồng cũ được Chương Tử Di chăm sóc, nay lớn phổng phao khiến dân mạng trầm trồ

Chương Tử Di tuổi U50: Vẻ đẹp vượt thời gian, kiếm tiền giỏi nhờ đầu tư

Chương Tử Di tuổi U50: Vẻ đẹp vượt thời gian, kiếm tiền giỏi nhờ đầu tư

Bức ảnh 'gây sốc' của Chương Tử Di trên phim trường 'Tầm tử di tích'

Bức ảnh 'gây sốc' của Chương Tử Di trên phim trường 'Tầm tử di tích'

Diễn viên Chương Tử Di thay đổi mới mẻ, ngày càng khác lạ ở tuổi 46

Diễn viên Chương Tử Di thay đổi mới mẻ, ngày càng khác lạ ở tuổi 46

Bất ngờ Chương Tử Di 'hạ mình' đi xin kịch bản để đóng phim

Bất ngờ Chương Tử Di 'hạ mình' đi xin kịch bản để đóng phim

Diện mạo khác lạ của Chương Tử Di gây chú ý, nghi vấn 'dao kéo' ở tuổi 47

Diện mạo khác lạ của Chương Tử Di gây chú ý, nghi vấn 'dao kéo' ở tuổi 47

TIN MỚI NHẤT

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 1 giờ 10 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 2 giờ 10 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'