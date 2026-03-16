Diện mạo khác lạ của Chương Tử Di gây chú ý, nghi vấn 'dao kéo' ở tuổi 47

Sao quốc tế 16/03/2026 13:00

Diễn viên Chương Tử Di tham dự lễ khai trương cửa hàng flagship của một thương hiệu trang sức tại Sanlitun Taikoo Li, Bắc Kinh, ngày 14/3 với tư cách đại sứ toàn cầu.

Nữ diễn viên Chương Tử Di vừa xuất hiện tại một sự kiện ở Bắc Kinh (Trung Quốc) với ngoại hình khác lạ, thu hút sự chú ý của công chúng. Đây không phải lần đầu tiên cô gây bất ngờ bởi diện mạo. Tại sự kiện này, Chương Tử Di sánh vai cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng như Đường Yên, Chung Sở Hy và Trương Nhược Quân. Tuy nhiên, mọi ánh nhìn gần như đều đổ dồn vào nữ diễn viên của bộ phim Dạ yến.

Trong nhiều năm qua, Chương Tử Di luôn được đánh giá cao về phong độ nhan sắc. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cô thường nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Tuy nhiên, khoảng nửa năm trở lại đây, nữ diễn viên liên tục gây bất ngờ vì sự thay đổi về diện mạo cũng như phong cách thời trang.

Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng nữ diễn viên 47 tuổi đã can thiệp thẩm mỹ để duy trì vẻ trẻ trung, khiến gương mặt có phần sưng và thiếu tự nhiên. Trong khi đó, người hâm mộ của cô cho rằng sự thay đổi ngoại hình có thể do nữ diễn viên tăng khoảng 10 kg để phục vụ cho một dự án điện ảnh mới.

Cũng có ý kiến nhận định việc ngoại hình thay đổi theo thời gian là điều khó tránh khỏi, kể cả với những ngôi sao nổi tiếng. Trước những đồn đoán liên quan đến diện mạo, Chương Tử Di vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Trước đây, nữ diễn viên từng nhiều lần khẳng định nói không với phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cho biết bản thân chú trọng chăm sóc da, đặc biệt là quy trình làm sạch và dưỡng vùng mắt, đồng thời duy trì việc đến spa định kỳ.

Bên cạnh đó, Chương Tử Di cũng duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, ưu tiên thực phẩm sạch, rau xanh và trái cây thay vì áp dụng các phương pháp ăn kiêng khắc nghiệt.

Chương Tử Di không chỉ là diễn viên mà còn là người quảng bá văn hóa phương Đông. Tại các sự kiện quốc tế như Liên hoan phim Cannes và Liên hoan phim Venice, cô thường xuất hiện với các yếu tố văn hóa Trung Hoa như quạt gấp hoặc trang sức phong cách phương Đông, thể hiện sự tự tin văn hóa.

Năm 2025, cô được kênh Điện ảnh Trung Quốc chính thức trao danh hiệu “Đại sứ hình ảnh truyền bá quốc tế của điện ảnh Trung Quốc”, ghi nhận vai trò đại diện cho điện ảnh Trung Quốc trên trường quốc tế. Cô cũng nhiều lần làm giám khảo Oscar và chủ tịch ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Tokyo, tham gia sâu vào hệ thống đánh giá điện ảnh toàn cầu.

Ảnh hưởng của Chương Tử Di còn thể hiện trong lĩnh vực thời trang. Trong Tuần lễ thời trang Milan 2025, cô được mời kết màn show thời trang cao cấp của Armani, thậm chí mặc hai bộ váy độc bản, được truyền thông nước ngoài gọi là “sự tiếp đón như trở về nhà”.

Ngoài ra, cô còn là đại sứ toàn cầu của Dior suốt hơn 10 năm, trở thành một trong số ít nữ ngôi sao châu Á có thể hợp tác lâu dài với các thương hiệu xa xỉ quốc tế.

Bất ngờ Chương Tử Di 'hạ mình' đi xin kịch bản để đóng phim

Bất ngờ Chương Tử Di 'hạ mình' đi xin kịch bản để đóng phim

Chương Tử Di gây chú ý khi chủ động kêu gọi các biên kịch gửi kịch bản phù hợp, thậm chí sẵn sàng hỗ trợ tài chính để thúc đẩy dự án chất lượng trong bối cảnh điện ảnh thiếu kịch bản hay.

TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ Chương Tử Di 'hạ mình' đi xin kịch bản để đóng phim

Bất ngờ Chương Tử Di 'hạ mình' đi xin kịch bản để đóng phim

Diễn viên Chương Tử Di thay đổi mới mẻ, ngày càng khác lạ ở tuổi 46

Diễn viên Chương Tử Di thay đổi mới mẻ, ngày càng khác lạ ở tuổi 46

'Ảnh hậu Kim Kê' Tống Giai từng gây tranh cãi vì thắng Tôn Lệ, Chương Tử Di

'Ảnh hậu Kim Kê' Tống Giai từng gây tranh cãi vì thắng Tôn Lệ, Chương Tử Di

Chương Tử Di bật khóc khi con gái khích lệ tìm người bầu bạn sau ly hôn

Chương Tử Di bật khóc khi con gái khích lệ tìm người bầu bạn sau ly hôn

Chương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều 'trắng tay' tại giải Kim Kê 2025

Chương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều 'trắng tay' tại giải Kim Kê 2025

Chương Tử Di lần đầu trải qua các biến cố, cảm thấy được tái sinh khi làm điều này

Chương Tử Di lần đầu trải qua các biến cố, cảm thấy được tái sinh khi làm điều này

Dự đoán cuối tháng 3 dương lịch, 3 con giáp quét sạch mây mù, một bước lên tiên, vận mệnh đỏ thắm, tiền tài vô biên

Dự đoán cuối tháng 3 dương lịch, 3 con giáp quét sạch mây mù, một bước lên tiên, vận mệnh đỏ thắm, tiền tài vô biên

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 17/3/2026, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 17/3/2026, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Taxi mất lái lao lên vỉa hè, tông trúng 2 người phụ nữ và cái kết thót tim

Taxi mất lái lao lên vỉa hè, tông trúng 2 người phụ nữ và cái kết thót tim

Video 23 phút trước
Thấy bé gái ngã khỏi cửa sổ xe buýt, người đàn ông phản ứng cực nhanh, cứu mạng đứa trẻ thành công

Thấy bé gái ngã khỏi cửa sổ xe buýt, người đàn ông phản ứng cực nhanh, cứu mạng đứa trẻ thành công

Video 28 phút trước
Vừa bước vào nhà tắm, người phụ nữ "hú vía" khi phát hiện con trăn trong bồn cầu

Vừa bước vào nhà tắm, người phụ nữ "hú vía" khi phát hiện con trăn trong bồn cầu

Video 33 phút trước
Nữ diễn viên xiếc rơi chiếc vòng treo lơ lửng trên không trung xuống đất khiến khán giả la hét

Nữ diễn viên xiếc rơi chiếc vòng treo lơ lửng trên không trung xuống đất khiến khán giả la hét

Video 49 phút trước
NÓNG: Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh dùng sâm Ngọc Linh lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

NÓNG: Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh dùng sâm Ngọc Linh lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Diện mạo khác lạ của Chương Tử Di gây chú ý, nghi vấn 'dao kéo' ở tuổi 47

Diện mạo khác lạ của Chương Tử Di gây chú ý, nghi vấn 'dao kéo' ở tuổi 47

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm ăn thịnh vượng, dễ bứt phá đổi đời, cuộc sống thăng hoa, giàu sang Phú Quý, tình duyên viên mãn

Qua đêm nay, 3 con giáp làm ăn thịnh vượng, dễ bứt phá đổi đời, cuộc sống thăng hoa, giàu sang Phú Quý, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Lái thử ô tô, người phụ nữ tông trúng 3 phương tiện trên phố rồi lao xe xuống hố sâu 6 mét

Lái thử ô tô, người phụ nữ tông trúng 3 phương tiện trên phố rồi lao xe xuống hố sâu 6 mét

Video 1 giờ 15 phút trước

Giá vàng hôm nay, ngày 16/3/2026: Lao dốc không phanh, vàng trong nước đắt hơn thế giới gần 24 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/3/2026: Lao dốc không phanh, vàng trong nước đắt hơn thế giới gần 24 triệu đồng/lượng

Ra chợ thấy loại cá này hãy mua ngay: Giàu dinh dưỡng ngang ngửa cá hồi nhưng giá cực rẻ

Ra chợ thấy loại cá này hãy mua ngay: Giàu dinh dưỡng ngang ngửa cá hồi nhưng giá cực rẻ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 16/3/2026, 3 con giáp số Trời đã định sẵn trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh hanh thông, kiếm tiền dễ dàng không phải nghĩ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 16/3/2026, 3 con giáp số Trời đã định sẵn trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh hanh thông, kiếm tiền dễ dàng không phải nghĩ

Nghi vấn nam thần Thành Nghị dính lộ tuổi thật khiến dân tình ngỡ ngàng

Nghi vấn nam thần Thành Nghị dính lộ tuổi thật khiến dân tình ngỡ ngàng

Đường Yên gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới ở tuổi 41

Đường Yên gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới ở tuổi 41

Điền Hi Vi bị một điểm yếu lâu nay dần lộ rõ trong Trục Ngọc

Điền Hi Vi bị một điểm yếu lâu nay dần lộ rõ trong Trục Ngọc

Ngao Thụy Bằng công khai ảnh cưới với Thẩm Vũ Khiết khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Ngao Thụy Bằng công khai ảnh cưới với Thẩm Vũ Khiết khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Bạch Lộc và Đinh Vũ Hề sẽ đóng chính phim 'Kháp phùng vũ liên thiên'?

Bạch Lộc và Đinh Vũ Hề sẽ đóng chính phim 'Kháp phùng vũ liên thiên'?

Huỳnh Hiểu Minh bị cho là mang 'gánh nặng thần tượng' quá lớn vì lý do này

Huỳnh Hiểu Minh bị cho là mang 'gánh nặng thần tượng' quá lớn vì lý do này