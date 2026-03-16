Diện mạo khác lạ của Chương Tử Di gây chú ý, nghi vấn 'dao kéo' ở tuổi 47

Trong nhiều năm qua, Chương Tử Di luôn được đánh giá cao về phong độ nhan sắc. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cô thường nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Tuy nhiên, khoảng nửa năm trở lại đây, nữ diễn viên liên tục gây bất ngờ vì sự thay đổi về diện mạo cũng như phong cách thời trang.

Nữ diễn viên Chương Tử Di vừa xuất hiện tại một sự kiện ở Bắc Kinh (Trung Quốc) với ngoại hình khác lạ, thu hút sự chú ý của công chúng. Đây không phải lần đầu tiên cô gây bất ngờ bởi diện mạo. Tại sự kiện này, Chương Tử Di sánh vai cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng như Đường Yên, Chung Sở Hy và Trương Nhược Quân. Tuy nhiên, mọi ánh nhìn gần như đều đổ dồn vào nữ diễn viên của bộ phim Dạ yến.

Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng nữ diễn viên 47 tuổi đã can thiệp thẩm mỹ để duy trì vẻ trẻ trung, khiến gương mặt có phần sưng và thiếu tự nhiên. Trong khi đó, người hâm mộ của cô cho rằng sự thay đổi ngoại hình có thể do nữ diễn viên tăng khoảng 10 kg để phục vụ cho một dự án điện ảnh mới.

Cũng có ý kiến nhận định việc ngoại hình thay đổi theo thời gian là điều khó tránh khỏi, kể cả với những ngôi sao nổi tiếng. Trước những đồn đoán liên quan đến diện mạo, Chương Tử Di vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Trước đây, nữ diễn viên từng nhiều lần khẳng định nói không với phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cho biết bản thân chú trọng chăm sóc da, đặc biệt là quy trình làm sạch và dưỡng vùng mắt, đồng thời duy trì việc đến spa định kỳ.

Bên cạnh đó, Chương Tử Di cũng duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, ưu tiên thực phẩm sạch, rau xanh và trái cây thay vì áp dụng các phương pháp ăn kiêng khắc nghiệt.

Chương Tử Di không chỉ là diễn viên mà còn là người quảng bá văn hóa phương Đông. Tại các sự kiện quốc tế như Liên hoan phim Cannes và Liên hoan phim Venice, cô thường xuất hiện với các yếu tố văn hóa Trung Hoa như quạt gấp hoặc trang sức phong cách phương Đông, thể hiện sự tự tin văn hóa.

Năm 2025, cô được kênh Điện ảnh Trung Quốc chính thức trao danh hiệu “Đại sứ hình ảnh truyền bá quốc tế của điện ảnh Trung Quốc”, ghi nhận vai trò đại diện cho điện ảnh Trung Quốc trên trường quốc tế. Cô cũng nhiều lần làm giám khảo Oscar và chủ tịch ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Tokyo, tham gia sâu vào hệ thống đánh giá điện ảnh toàn cầu.

Ảnh hưởng của Chương Tử Di còn thể hiện trong lĩnh vực thời trang. Trong Tuần lễ thời trang Milan 2025, cô được mời kết màn show thời trang cao cấp của Armani, thậm chí mặc hai bộ váy độc bản, được truyền thông nước ngoài gọi là “sự tiếp đón như trở về nhà”.

Ngoài ra, cô còn là đại sứ toàn cầu của Dior suốt hơn 10 năm, trở thành một trong số ít nữ ngôi sao châu Á có thể hợp tác lâu dài với các thương hiệu xa xỉ quốc tế.