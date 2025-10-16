Chương Tử Di bật khóc khi con gái khích lệ tìm người bầu bạn sau ly hôn

Sao quốc tế 16/10/2025 08:15

Chương Tử Di khóc khi kể lại kỷ niệm, cho biết cảm thấy ấm áp vì sự ngây thơ lẫn chu đáo của con. Diễn viên quan niệm trong dưỡng dục con cái, dành thời gian chất lượng cho các bé là điều quan trọng nhất.

Tại sự kiện về giáo dục, nuôi dạy trẻ hôm 14/10, Tử Di nói cô và con gái Tỉnh Tỉnh, 10 tuổi, như hai người bạn. Diễn viên nhiều lần xúc động vì lời nói, hành động quan tâm của con. Dịp hè, trước khi cùng em trai đi du lịch với người thân (không có Chương Tử Di đi cùng), lo mẹ ở nhà một mình buồn, Tỉnh Tỉnh dặn: "Mẹ, mẹ đừng ở một mình nhé, mẹ cần có bạn, cần tìm bạn để đi chơi".

 

Chương Tử Di khóc khi kể lại kỷ niệm, cho biết cảm thấy ấm áp vì sự ngây thơ lẫn chu đáo của con. Diễn viên quan niệm trong dưỡng dục con cái, dành thời gian chất lượng cho các bé là điều quan trọng nhất.

Vì thế khi công tác ngắn ngày, Tử Di luôn cố gắng đưa con theo để tiện chăm sóc, trông nom, nhân tiện để con biết những vùng đất mới.

Chương Tử Di bật khóc khi con gái khích lệ tìm người bầu bạn sau ly hôn - Ảnh 1

Diễn viên làm mẹ đơn thân từ khi ly hôn ca sĩ Uông Phong năm 2023. Trên trang cá nhân, minh tinh từng viết hài lòng với nhịp sống hiện tại, cảm thấy tâm hồn bình yên hơn trước. Cô và chồng cũ vẫn như người thân, chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái, cố gắng là người cha, người mẹ đáng tin cậy của con.

 

Uông Phong công khai bạn gái mới năm ngoái, sau nửa năm ly hôn. Theo Sohu, anh được gọi là "rocker đa tình" khi trải qua mối quan hệ tình ái với nhiều phụ nữ. Trước khi kết hôn với Tử Di, ca sĩ hai lần ly hôn, có hai con gái với tình cũ và vợ cũ.

Chương Tử Di bật khóc khi con gái khích lệ tìm người bầu bạn sau ly hôn - Ảnh 2

Chương Tử Di hoạt động giải trí 25 năm, thành minh tinh quốc tế nhờ loạt phim Ngọa hổ tàng long, Thập diện mai phục, Hoa nhài nở, Hồi ức của một geisha, Mai Lan Phương, Anh hùng, 2046, Nhất đại tông sư, Giờ cao điểm 2. Năm nay, cô ra mắt Tương Viên Lộng (She's Got No Name) - phim về kỳ án có thật từng gây rúng động ở Thượng Hải.

Hai năm từ khi ly hôn, Chương Tử Di và Uông Phong đều có cuộc sống mới. Uông Phong hiện có bạn gái mới trong khi Chương Tử Di tập trung cho sự nghiệp, tận hưởng cuộc sống độc thân. Bạn bè và đồng nghiệp tiết lộ, Chương Tử Di muốn tập trung cho sự nghiệp sau khi chia tay chồng. 

Chương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều 'trắng tay' tại giải Kim Kê 2025

Chương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều 'trắng tay' tại giải Kim Kê 2025

Ngày 26/9, ban tổ chức giải Kim Kê, một trong ba giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Trung Quốc (cùng Hoa Biểu và Bách Hoa) đã công bố danh sách các hạng mục đề cử.

Xem thêm
Từ khóa:   Chương Tử Di sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Chương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều 'trắng tay' tại giải Kim Kê 2025

Chương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều 'trắng tay' tại giải Kim Kê 2025

Chương Tử Di lần đầu trải qua các biến cố, cảm thấy được tái sinh khi làm điều này

Chương Tử Di lần đầu trải qua các biến cố, cảm thấy được tái sinh khi làm điều này

'Tương Viên Lộng: Huyền án' gây thất vọng với dàn sao khủng, Chương Tử Di thất bại khi trở lại

'Tương Viên Lộng: Huyền án' gây thất vọng với dàn sao khủng, Chương Tử Di thất bại khi trở lại

Phim điện ảnh có Chương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch mở điểm Douban gây thất vọng

Phim điện ảnh có Chương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch mở điểm Douban gây thất vọng

Dương Mịch tiết lộ mối quan hệ thân thiết với Chương Tử Di trong phim mới

Dương Mịch tiết lộ mối quan hệ thân thiết với Chương Tử Di trong phim mới

Dù là vai phụ, Dương Mịch vô tình lấn át cả hai nữ chính Chương Tử Di

Dù là vai phụ, Dương Mịch vô tình lấn át cả hai nữ chính Chương Tử Di

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài gõ cửa vào nhà, 3 con giáp như 'cá chép lội ngược dòng hóa rồng', sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc ùa về nhà, phú quý hơn vạn người sau ngày 16/10/2025

Thần Tài gõ cửa vào nhà, 3 con giáp như 'cá chép lội ngược dòng hóa rồng', sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc ùa về nhà, phú quý hơn vạn người sau ngày 16/10/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Từ ngày 20/10 đến hết 30/10/2025, 3 con giáp làm ăn Phát Đạt, tình tiền đỏ thắm, đón nhận nhiều vui tích cực, tiền tài hanh thông

Từ ngày 20/10 đến hết 30/10/2025, 3 con giáp làm ăn Phát Đạt, tình tiền đỏ thắm, đón nhận nhiều vui tích cực, tiền tài hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đà Nẵng: Giải cứu sinh viên năm thứ nhất bị lừa đảo, bắt cóc online

Đà Nẵng: Giải cứu sinh viên năm thứ nhất bị lừa đảo, bắt cóc online

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/10/2025: Tăng lên đỉnh cao mới, vàng nhẫn vượt ngưỡng 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/10/2025: Tăng lên đỉnh cao mới, vàng nhẫn vượt ngưỡng 150 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Chương Tử Di bật khóc khi con gái khích lệ tìm người bầu bạn sau ly hôn

Chương Tử Di bật khóc khi con gái khích lệ tìm người bầu bạn sau ly hôn

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 16/10/2025, 3 con giáp rước hên vào nhà, tình cảm thăng hoa, sự nghiệp hanh thông rực rỡ, tiền tài thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 16/10/2025, 3 con giáp rước hên vào nhà, tình cảm thăng hoa, sự nghiệp hanh thông rực rỡ, tiền tài thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 16/10/2025, hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 16/10/2025, hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 17/10/2025, 3 con giáp nhận cơ may bất ngờ, làm đâu thắng đó, giàu sang Phú Quý, không cần lo nghĩ về tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 17/10/2025, 3 con giáp nhận cơ may bất ngờ, làm đâu thắng đó, giàu sang Phú Quý, không cần lo nghĩ về tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 17/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', hoan hỉ làm gì cũng ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 17/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', hoan hỉ làm gì cũng ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Sáu 17/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Tử vi thứ Sáu 17/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe buýt bốc cháy như đuốc, ít nhất 20 người tử vong, hàng chục người bị thương

Xe buýt bốc cháy như đuốc, ít nhất 20 người tử vong, hàng chục người bị thương

Nghẹt thở khoảnh khắc Cựu Thiếu tá Quân đội cứu nữ du khách đuối nước ở Phú Quốc

Nghẹt thở khoảnh khắc Cựu Thiếu tá Quân đội cứu nữ du khách đuối nước ở Phú Quốc

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Vợ được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông gọi tên các con tìm kiếm

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Vợ được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông gọi tên các con tìm kiếm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự?

Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự?

Phạm Băng Băng khiến "bà trùm" Trần Lam lớn tiếng mắng mỏ vì điều này

Phạm Băng Băng khiến "bà trùm" Trần Lam lớn tiếng mắng mỏ vì điều này

Sao nữ khiến Lưu Diệc Phi phải thừa nhận lép vế nhan sắc khi đứng cạnh

Sao nữ khiến Lưu Diệc Phi phải thừa nhận lép vế nhan sắc khi đứng cạnh

Vương Nhất Bác bị nghi 'nổi đóa' khi người hâm mộ ghép cặp với Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác bị nghi 'nổi đóa' khi người hâm mộ ghép cặp với Tiêu Chiến

Hậu ly hôn, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu bị chê trách 'bỏ bê con trai'

Hậu ly hôn, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu bị chê trách 'bỏ bê con trai'

Trương Lăng Hách tiết lộ lý do nhận lời đóng phim 'Giây phút ấy vượt giới hạn'

Trương Lăng Hách tiết lộ lý do nhận lời đóng phim 'Giây phút ấy vượt giới hạn'