Động thái gây chú ý của Ốc Thanh Vân trước tin đồn hôn nhân rạn nứt sau hơn 10 năm chung sống

Cô viết: "13/10/2025, kỷ niệm 17 năm ngày cưới, cộng với quen gần 10 năm mới cưới. Ba mẹ yêu các em bé thật nhiều. Nhà mình cùng nhau đi khắp nơi nhé, ba mẹ không có đánh lẻ nữa đâu, muốn các con theo cùng mọi lúc".

Trên trang cá nhân mới đây, Ốc Thanh Vân mới đây đăng loạt ảnh hạnh phúc bên chồng và các con trong chuyến du lịch tại Phuket, Thái Lan.

Đi kèm bài đăng là những hình ảnh hạnh phúc của vợ chồng Ốc Thanh Vân - Trí Rùa tình tứ bên nhau. Cặp đôi cùng các con vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ trong dịp đặc biệt. Dòng trạng thái ngọt ngào cùng khoảnh khắc hạnh phúc chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho tin đồn rạn nứt trước đó của Ốc Thanh Vân và ông xã.

Diễn viên Ốc Thanh Vân lên xe hoa với ông xã Trí Rùa vào tháng 10/2008. Sau hơn một thập kỷ gắn bó, cả hai hiện là cha mẹ của ba con nhỏ. Cuối năm 2023, nữ diễn viên đã đưa ba nhóc tỳ Coca, Cola và Cacao sang Úc sinh sống.

Ốc Thanh Vân và Trí Rùa từng vướng nghi vấn rạn nứt sau hơn 10 năm chung sống

Tháng 12/2024, Ốc Thanh Vân thông báo đã đưa 3 con trở về Việt Nam sinh sống. Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1984 và các con đã có 1 năm sinh sống tại Úc. Chia sẻ về lý do này, Ốc Thanh Vân cho hay: "Nhà tôi quen gắn bó, sum vầy. Đến một ngày, vào bữa cơm, mấy mẹ con ăn không còn thấy ngon là tôi hiểu chúng tôi cần điều gì. Cả gia đình không còn muốn xa nhau nữa". Sau khi quyết định về Việt Nam, Ốc Thanh Vân đã thanh lý toàn bộ đồ và rao bán nhà 500m2.

Ốc Thanh Vân từng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân trong một chương trình truyền hình: "Hiện tôi rất viên mãn với cuộc sống, gia đình, công việc và mọi thứ. Đây là sự ưu ái lớn mà tôi nhận được từ người thân, người hâm mộ. Tuy nhiên, con đường dẫn đến thành công không phải là lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, ngoài may mắn và sự ngẫu nhiên ra, bản thân tôi cũng phải nỗ lực rất nhiều".