Sai lầm khi tưởng chồng già "hết đát": Đêm tân hôn, vợ trẻ hốt hoảng "tháo chạy" vì điều này

Tâm sự 22/02/2026 20:43

Năm nay tôi 27 tuổi, trước kia có vài người yêu nhưng đều không đi được đến cuối. Cách đây 3 tháng, một người bạn làm mối cho tôi sếp của cô ấy. Khi đó, tôi nghe bạn giới thiệu rằng anh rất tốt, kinh tế lại ổn định nếu không muốn nói là đại gia, chỉ là tuổi tác hơi cao và đã từng ly dị. 

Tôi không biết cuộc hôn nhân của mình rồi sẽ thế nào. Mới kết hôn được 1 tuần, tôi đã có cảm giác như sống trong địa ngục. Tôi sinh ra trong một gia đình khó khăn, bố mẹ nuôi 4 đứa con ăn học nên kinh tế càng ngày càng kiệt quệ.

Sau khi ra trường, tôi làm việc cho một công ty có tên tuổi trên thị trường. Mặc dù mức lương khá tốt nhưng phải phụ bố mẹ nuôi các em ăn học nên tôi chẳng dư đồng nào. Nhiều lúc nhìn lại, tôi chỉ mong muốn sau này lấy được một người chồng có khả năng về kinh tế để đỡ đần gánh nặng gia đình.

Năm nay tôi 27 tuổi, trước kia có vài người yêu nhưng đều không đi được đến cuối. Cách đây 3 tháng, một người bạn làm mối cho tôi sếp của cô ấy. Khi đó, tôi nghe bạn giới thiệu rằng anh rất tốt, kinh tế lại ổn định nếu không muốn nói là đại gia, chỉ là tuổi tác hơi cao và đã từng ly dị. 

 

Sai lầm khi tưởng chồng già 'hết đát': Đêm tân hôn, vợ trẻ hốt hoảng 'tháo chạy' vì điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau lần gặp đầu tiên, tôi thấy người đàn ông này phù hợp nên đồng ý quen nhau, với điều kiện sau khi kết hôn, gia đình tôi sẽ được chu cấp 50 triệu mỗi tháng. Thế rồi suốt thời gian chuẩn bị cho đám cưới, chúng tôi cũng không nảy sinh mâu thuẫn gì. Bản thân tôi khi ấy biết chồng mình đã từng trải qua 2 đời vợ, nhưng tôi nghĩ rất đơn giản, rằng có thể họ không hợp nhau nên mới ly dị. Để rồi bây giờ tôi mới hiểu, tại sao họ phải bỏ của chạy lấy người.

Hôm cưới, tôi chỉ mời một người bạn thân đến dự. Mặc dù là bạn trai nhưng chúng tôi đã chơi với nhau quá lâu, cả hai cũng chẳng có gì mờ ám, chỉ là khi tôi về nhà chồng, cậu ấy có nắm tay và dặn dò một số điều. Vậy mà chồng tôi lại để ý. Đêm ấy, anh lôi tôi ra, đánh đến nỗi chẳng còn biết tôi là người vợ mà anh vừa cưới cách đó mấy tiếng. Bản thân tôi thì sợ quá nên nửa đêm liền trốn về nhà.

Gần một tuần nay, tôi vẫn không dám về nhà, bố mẹ thì liên tục bắt ly hôn. Tôi biết mình đã lấy phải chồng vũ phu nhưng không biết thoát ra thế nào, chồng tôi thì dọa sẽ đòi lại 300 triệu tiền anh đã cho tôi từ trước. Theo mọi người, tôi có nên bỏ của chạy lấy người không? 

Cái giá của việc "mồi chài" chồng bạn: Cô gái trẻ nhốt mình trong nhà suốt 1 năm vì câu nói tàn nhẫn của đại gia

Cái giá của việc "mồi chài" chồng bạn: Cô gái trẻ nhốt mình trong nhà suốt 1 năm vì câu nói tàn nhẫn của đại gia

Hồi đó, Lệ sinh con nên về quê, tôi nhân cơ hội tiếp cận chồng cô ấy. Thú thật, tôi biết việc làm của mình không hay chút nào. Có điều chuyện tình cảm là thứ không thể nói trước. Huống hồ tôi cũng có tình cảm thật với anh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Liên tiếp từ ngày 23/2 đến ngày 25/2/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Liên tiếp từ ngày 23/2 đến ngày 25/2/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Đúng 00h00 ngày thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Đúng 00h00 ngày thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Bí mật gì nằm trong chiếc điện thoại cũ bị bỏ quên 3 năm khiến người chồng quyết định ly hôn ngay lập tức

Bí mật gì nằm trong chiếc điện thoại cũ bị bỏ quên 3 năm khiến người chồng quyết định ly hôn ngay lập tức

Tâm sự 55 phút trước
Qua đêm nay, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Qua đêm nay, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Chỉ một "vết lạ" trên cổ áo, màn kịch "chồng hiền lành" suốt 2 năm bỗng chốc tan thành mây khói

Chỉ một "vết lạ" trên cổ áo, màn kịch "chồng hiền lành" suốt 2 năm bỗng chốc tan thành mây khói

Tâm sự Eva 1 giờ 0 phút trước
Vừa xong tuần trăng mật, tôi "rụng rời" nghe vợ thủ thỉ một bí mật khiến cả căn phòng trở nên lạnh lẽo

Vừa xong tuần trăng mật, tôi "rụng rời" nghe vợ thủ thỉ một bí mật khiến cả căn phòng trở nên lạnh lẽo

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Ngay trong ngày giỗ ba chồng, tôi "hóa đá" khi bắt gặp mẹ chồng và nhân tình trẻ đang làm việc này sau bếp

Ngay trong ngày giỗ ba chồng, tôi "hóa đá" khi bắt gặp mẹ chồng và nhân tình trẻ đang làm việc này sau bếp

Tâm sự Eva 1 giờ 29 phút trước
Khoảnh khắc cuối cùng trên giường bệnh: Câu nói của người vợ khiến chồng chết lặng trong nước mắt

Khoảnh khắc cuối cùng trên giường bệnh: Câu nói của người vợ khiến chồng chết lặng trong nước mắt

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (23/2/2026), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (23/2/2026), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tử vi thứ Hai 23/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 23/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng 6h30 sáng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng 6h30 sáng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí mật gì nằm trong chiếc điện thoại cũ bị bỏ quên 3 năm khiến người chồng quyết định ly hôn ngay lập tức

Bí mật gì nằm trong chiếc điện thoại cũ bị bỏ quên 3 năm khiến người chồng quyết định ly hôn ngay lập tức

Vừa xong tuần trăng mật, tôi "rụng rời" nghe vợ thủ thỉ một bí mật khiến cả căn phòng trở nên lạnh lẽo

Vừa xong tuần trăng mật, tôi "rụng rời" nghe vợ thủ thỉ một bí mật khiến cả căn phòng trở nên lạnh lẽo

Em dâu trộm tiền mẹ chồng rồi vu oan cho chị dâu nghèo, ai ngờ "gậy ông đập lưng ông" vì một sơ hở

Em dâu trộm tiền mẹ chồng rồi vu oan cho chị dâu nghèo, ai ngờ "gậy ông đập lưng ông" vì một sơ hở

Ngày nhận tro cốt chồng từ nước ngoài về, tôi "hóa đá" thấy tấm ảnh một người đàn bà khác được lồng trang trọng bên trong

Ngày nhận tro cốt chồng từ nước ngoài về, tôi "hóa đá" thấy tấm ảnh một người đàn bà khác được lồng trang trọng bên trong

Vừa nhấc máy 17 giây đã "hồn bay phách lạc", chú rể bỏ rơi vợ ngay đêm động phòng

Vừa nhấc máy 17 giây đã "hồn bay phách lạc", chú rể bỏ rơi vợ ngay đêm động phòng

Cứ ngỡ cưới được vợ "thuần khiết", tôi chết lặng khi biết sự thật về "dấu vết trinh nguyên" ngay đêm tân hôn

Cứ ngỡ cưới được vợ "thuần khiết", tôi chết lặng khi biết sự thật về "dấu vết trinh nguyên" ngay đêm tân hôn