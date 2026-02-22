Vừa nhấc máy 17 giây đã 'hồn bay phách lạc', chú rể bỏ rơi vợ ngay đêm động phòng

Tâm sự 22/02/2026 21:02

Lúc đầu, em là người chủ động theo đuổi. Thấy anh không dám mở lòng, em gặng hỏi nên mới biết sự tình như vậy. Thấy trên đời hiếm có người đàn ông nào thật thà, lại tốt bụng như anh, em dặn lòng nhất định phải thành công tán đổ.

Thú thật với các chị, trước khi kết hôn, chồng em đã từng yêu một cô gái suốt 8 năm trời. Trong một mối quan hệ, khoảng thời gian ấy không hề ngắn chút nào. Chồng em cũng từng chia sẻ, anh và chị ấy đã xác định sẽ đi đến hôn nhân. Chỉ là gia đình ngăn cấm, không thuyết phục được bố mẹ nên cuối cùng mới chia tay.

Bọn em yêu nhau khi chồng dứt tình với người cũ được 1 năm. Lúc đầu, em là người chủ động theo đuổi. Thấy anh không dám mở lòng, em gặng hỏi nên mới biết sự tình như vậy. Thấy trên đời hiếm có người đàn ông nào thật thà, lại tốt bụng như anh, em dặn lòng nhất định phải thành công tán đổ.

 

Sau 3 tháng, bọn em cũng chính thức đến với nhau. Cả hai bên gia đình đều vun vén cho mối quan hệ này, giữa bọn em cũng không nảy sinh những mâu thuẫn nghiêm trọng. Có điều, người yêu cũ vẫn thường xuyên liên lạc dù biết bọn em quen nhau.

Vừa nhấc máy 17 giây đã 'hồn bay phách lạc', chú rể bỏ rơi vợ ngay đêm động phòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc thì chị ấy vay tiền, lúc không mở được khóa thì kêu chồng em đến phá. Chứng kiến điều đó, em không ghen sao được? Nhưng rồi sau đó vẫn nguôi giận và bỏ qua. Hôm ấy là ngày bọn em tổ chức đám cưới. Nói là tổ chức nhưng vì dịch bệnh nên chỉ làm lễ với gia tiên, bạn bè thì em hẹn hết dịch sẽ mời cơm mọi người.

Không hiểu sao người yêu cũ của chồng em vẫn biết chuyện này. Đêm tân hôn, hai vợ chồng đang gần gũi thì có điện thoại. Thấy số người yêu cũ của chồng, em úp điện thoại xuống và yêu cầu anh đừng nghe. Vậy mà chồng em khựng lại rồi ra ngoài. Chưa đầy nửa phút sao, anh vội vàng mặc quần áo nói chị ấy bị tai nạn đang trong viện, anh phải vào gấp. Rồi chồng em đi và để lại vợ nằm tơ hơ trên giường.

Cả đêm hôm đó, không có cuộc gọi hay tin nhắn nào cho em. Sáng mai trở về, chồng em thất thần nói chị ấy đã qua đời, bố mẹ vừa đến để đưa về quê an táng. Cũng từ hôm đó, bọn em chiến tranh lạnh với nhau luôn. Càng nghĩ em càng thấy buồn, không biết trong mắt chồng, em là vợ hay chỉ là người phụ nữ tạm bợ? Bố mẹ em thì giận lắm, bây giờ vẫn xúi ly hôn. Các chị ơi, em nên làm gì đây? Dù gì chị ấy cũng đã qua đời, em có nên bỏ qua và cùng chồng làm lại từ đầu không?

Cứ ngỡ cưới được vợ "thuần khiết", tôi chết lặng khi biết sự thật về "dấu vết trinh nguyên" ngay đêm tân hôn

Cứ ngỡ cưới được vợ "thuần khiết", tôi chết lặng khi biết sự thật về "dấu vết trinh nguyên" ngay đêm tân hôn

Yêu nhau hai năm nhưng em chưa bao giờ để tôi vượt quá giới hạn. Tôi biết em được giáo dục theo kiểu truyền thống nên rất nghiêm túc trong vấn đề này. Tôi tôn trọng và rất tự hào về vợ sắp cưới của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Liên tiếp từ ngày 23/2 đến ngày 25/2/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Liên tiếp từ ngày 23/2 đến ngày 25/2/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Đúng 00h00 ngày thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Đúng 00h00 ngày thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Bí mật gì nằm trong chiếc điện thoại cũ bị bỏ quên 3 năm khiến người chồng quyết định ly hôn ngay lập tức

Bí mật gì nằm trong chiếc điện thoại cũ bị bỏ quên 3 năm khiến người chồng quyết định ly hôn ngay lập tức

Tâm sự 56 phút trước
Qua đêm nay, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Qua đêm nay, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Chỉ một "vết lạ" trên cổ áo, màn kịch "chồng hiền lành" suốt 2 năm bỗng chốc tan thành mây khói

Chỉ một "vết lạ" trên cổ áo, màn kịch "chồng hiền lành" suốt 2 năm bỗng chốc tan thành mây khói

Tâm sự Eva 1 giờ 0 phút trước
Vừa xong tuần trăng mật, tôi "rụng rời" nghe vợ thủ thỉ một bí mật khiến cả căn phòng trở nên lạnh lẽo

Vừa xong tuần trăng mật, tôi "rụng rời" nghe vợ thủ thỉ một bí mật khiến cả căn phòng trở nên lạnh lẽo

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Ngay trong ngày giỗ ba chồng, tôi "hóa đá" khi bắt gặp mẹ chồng và nhân tình trẻ đang làm việc này sau bếp

Ngay trong ngày giỗ ba chồng, tôi "hóa đá" khi bắt gặp mẹ chồng và nhân tình trẻ đang làm việc này sau bếp

Tâm sự Eva 1 giờ 29 phút trước
Khoảnh khắc cuối cùng trên giường bệnh: Câu nói của người vợ khiến chồng chết lặng trong nước mắt

Khoảnh khắc cuối cùng trên giường bệnh: Câu nói của người vợ khiến chồng chết lặng trong nước mắt

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (23/2/2026), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (23/2/2026), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tử vi thứ Hai 23/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 23/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng 6h30 sáng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng 6h30 sáng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí mật gì nằm trong chiếc điện thoại cũ bị bỏ quên 3 năm khiến người chồng quyết định ly hôn ngay lập tức

Bí mật gì nằm trong chiếc điện thoại cũ bị bỏ quên 3 năm khiến người chồng quyết định ly hôn ngay lập tức

Vừa xong tuần trăng mật, tôi "rụng rời" nghe vợ thủ thỉ một bí mật khiến cả căn phòng trở nên lạnh lẽo

Vừa xong tuần trăng mật, tôi "rụng rời" nghe vợ thủ thỉ một bí mật khiến cả căn phòng trở nên lạnh lẽo

Em dâu trộm tiền mẹ chồng rồi vu oan cho chị dâu nghèo, ai ngờ "gậy ông đập lưng ông" vì một sơ hở

Em dâu trộm tiền mẹ chồng rồi vu oan cho chị dâu nghèo, ai ngờ "gậy ông đập lưng ông" vì một sơ hở

Ngày nhận tro cốt chồng từ nước ngoài về, tôi "hóa đá" thấy tấm ảnh một người đàn bà khác được lồng trang trọng bên trong

Ngày nhận tro cốt chồng từ nước ngoài về, tôi "hóa đá" thấy tấm ảnh một người đàn bà khác được lồng trang trọng bên trong

Cứ ngỡ cưới được vợ "thuần khiết", tôi chết lặng khi biết sự thật về "dấu vết trinh nguyên" ngay đêm tân hôn

Cứ ngỡ cưới được vợ "thuần khiết", tôi chết lặng khi biết sự thật về "dấu vết trinh nguyên" ngay đêm tân hôn

Sai lầm khi tưởng chồng già "hết đát": Đêm tân hôn, vợ trẻ hốt hoảng "tháo chạy" vì điều này

Sai lầm khi tưởng chồng già "hết đát": Đêm tân hôn, vợ trẻ hốt hoảng "tháo chạy" vì điều này