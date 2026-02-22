Bạo gan mua nhà cho nhân tình làm 'hàng xóm', chồng rụng rời trước màn 'tiễn khách' thâm sâu của vợ hiền.

Anh âm mưu mua nhà chung cư cho nhân tình gần nhà mình để tiện qua lại. Càng biết rõ những toan tính của chồng, chị càng tức điên. Chị chỉ muốn vạch ngay bộ mặt giả dối đáng ghê tởm của người đàn ông bên cạnh.

Đàn ông ngoại tình vốn chẳng có liêm sỉ gì nữa. Đó là suy nghĩ của chị khi biết chồng âm mưu mua nhà chung cư cho nhân tình gần nhà của mình để tiện qua lại. Tuy nhiên khi biết điều đó, chị không khóc, cũng chẳng nổi giận đùng đùng đánh ghen mà chỉ nhẹ nhàng làm việc này.

Chị có ăn học đàng hoàng, có công việc tử tế nên không hành xử thiếu văn minh. Biết chồng mình ngoại tình mang nhân tình về ở cùng một khu, chị cố giữ bình tĩnh nhất có thể. Chị lặng lẽ quan sát thái độ cũng như thói quen sinh hoạt hàng ngày của chồng và phát hiện điều bất thường. 

Anh bắt đầu tập thể dục. Từ đó đến giờ, chị thường khuyên anh nên tập thể dục để bảo vệ sức khỏe nhưng anh lại than thở bảo mệt, không muốn tập. Không hiểu sao dạo này anh lại sốt sắng và rất nhiệt tình trong chuyện này.

Ngày nào anh cũng thức dậy sớm, mặc quần áo tươm tất, đi tập thể dục mà cũng xịt nước hoa. Điều này khiến chị càng nghi ngờ hơn. Sau nhiều lần quan sát chồng, chị biết anh có hẹn với ả ta vào mỗi buổi sáng.

Bạo gan mua nhà cho nhân tình làm 'hàng xóm', chồng rụng rời trước màn 'tiễn khách' thâm sâu của vợ hiền. - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lần đó, anh bảo đi công tác. Khoảnh khắc anh kéo vali rời khỏi nhà, linh tính đã mách bảo cho chị rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chị có cảm giác như anh sẽ sang ở với ả nhân tình kia. Không thể cứ đứng nhìn cảnh tượng này nữa, chị quyết định thực hiện kế hoạch của mình.

Hôm đó, chị đặt một bó hoa thật đẹp rồi nhờ người giao tận nhà ả nhân tình kia. Chị biết rõ là chồng mình đang ở với cô ta nên cố tình làm điều này. Trong hoa có một bức thư với nội dung “đêm qua em rất tuyệt, cảm ơn em”. Vậy là anh và nhân tình cãi nhau rất lớn.

Anh tức giận trở về nhà, chị ngồi thư thả trên sofa nhấp một ngụm trà. Vừa thấy chồng về, chị lên tiếng “anh đi công tác về sớm vậy, hay là có chuyện gì không vui?”. Anh lúng túng trả lời với giọng ấp úng “công việc xong rồi thì anh về”.

Chị đặt ly trà xuống rồi đưa hình trong điện thoại cho anh xem. Chị đã thuê người theo dõi chụp lại toàn bộ những hình ảnh lén lút qua lại của cả hai. Chị không quên kèm theo một câu “cảm giác bị cắm sừng như thế nào, có vui không?”. Câu hỏi của chị khiến anh cúi đầu không dám đối diện với vợ. Sau lần đó, anh cắt đứt hẳn với nhân tình và ngoan ngoãn quay về. 

"Hí hửng" đưa bồ về ăn nằm ở dề, người chồng chết đứng khi chiếc que tăm bé xíu trở thành bằng chứng thép

"Hí hửng" đưa bồ về ăn nằm ở dề, người chồng chết đứng khi chiếc que tăm bé xíu trở thành bằng chứng thép

Cách đây 1 tuần, tôi có một chuyến đi công tác đến thành phố khác. Đợt này các con nghỉ hè nên tôi cho về chơi với ông bà ngoại. Lúc đầu, tôi rủ chồng cùng đi cho vui, nhưng anh lại từ chối và nói tốt nhất là để dịp khác.

