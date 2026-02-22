Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ lên tiếng về tin thua bạc 145 triệu USD

Ngày 21/2, tờ Next Apple đưa tin Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng về tin đánh bạc và thua 1 tỷ NDT (khoảng 145 triệu USD).

Trước đó, vào tháng 3/2025, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin về một “ngôi sao nam hàng đầu” đánh bạc thâu đêm suốt sáng ở Macau trong 7 ngày liên tiếp. Người này thua tới 1 tỷ NDT và được cho là đã phải thế chấp 3 căn biệt thự hạng sang, một máy bay riêng để bù lỗ. Thời điểm đó, từ khóa “Châu Kiệt Luân Macau” nhanh chóng leo top tìm kiếm.

Sau đó, công ty quản lý của Châu Kiệt Luân là JVR Music lập tức phủ nhận. Công ty khẳng định thông tin kể trên hoàn toàn không liên quan đến nam ca sĩ. Sau đó, sự chú ý chuyển sang Huỳnh Hiểu Minh. Nhiều tài khoản mạng thậm chí tràn vào trang cá nhân của nam diễn viên để chất vấn.

Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ lên tiếng về tin thua bạc 145 triệu USD - Ảnh 1

Mới đây khi tham gia một chương trình truyền hình và nhận được câu hỏi: “Anh thua một tỷ NDT à?”, nam diễn viên hài hước đáp lại: “Happy Beans?”. Trong đó, “Happy Beans” ám chỉ một trò chơi trực tuyến. Sau đó, tài tử nhận xét đây là “tai họa không đáng có”.

Nam diễn viên giải thích đây là thông tin sai lệch do AI tạo ra. Anh cho rằng hiện nay nhiều công cụ AI có thể tự động sản xuất nội dung giống tin tức thật, trong đó có những chi tiết dễ khiến công chúng nhầm lẫn.

“Bạn có thể nhận ra ngay đó là tin giả, nhưng vào thời điểm đó, rất nhiều người đã tin”, Huỳnh Hiểu Minh nói. Nam diễn viên nhắn nhủ khán giả cần tỉnh táo trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ lên tiếng về tin thua bạc 145 triệu USD - Ảnh 2

Trở lại tin đồn một ngôi sao đánh bạc thua hơn 1 tỷ NDT, cảnh sát Trung Quốc sau đó thông báo bắt giữ người đàn ông 36 tuổi họ Xu. Đối tượng này bị cáo buộc lợi dụng chức năng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhập từ khóa thịnh hành, sau đó tạo và phát tán tin giả nhằm trục lợi từ lượt truy cập, gây rối trật tự công cộng. Người này bị xử phạt hành chính 8 ngày tạm giam theo quy định.

Hé lộ cuộc sống trái ngược của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sau 4 năm ly hôn

Hé lộ cuộc sống trái ngược của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sau 4 năm ly hôn

Sau đám cưới thế kỷ năm 2015, nơi những lời thề nguyện ngọt ngào từng khiến cả làng giải trí Hoa ngữ ngưỡng mộ, ít ai ngờ rằng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lại khép lại cuộc hôn nhân vào năm 2022 trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Bốn năm trôi qua, khi cả hai đã ổn định cuộc sống riêng, sự khác biệt trong quỹ đạo sự nghiệp và hình ảnh cá nhân ngày càng trở nên rõ nét.

